USA und Iran vor Verlängerung von Waffenruhe

Washington/Teheran - Die USA und der Iran stehen einem Medienbericht zufolge kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine 60-tägige Verlängerung einer Waffenruhe. Während dieser Zeit soll die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden und der Iran wieder Öl verkaufen dürfen, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Der Iran würde sich verpflichten, die dort verlegten Minen zu räumen - und zumindest zusagen, niemals Atomwaffen anzustreben.

Großeinsatz der Wiener Feuerwehr bei Brand in Wohnhaus

Wien - Mit 17 Einsatzfahrzeugen und 75 Einsatzkräften hat die Wiener Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Sonntag einen Brand in einer Wohnhaus-Anlage in der Schlachthausgasse in Wien-Landstraße bekämpft. In einer im zweiten Stock gelegenen Wohnung war aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Während dem 61-jährigen Mieter die Flucht gelang, konnten sich seine 60-jährige Frau und ihr Hund nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie waren von den Flammen eingeschlossen.

Weiterführung der "Geräte-Retter-Prämie" noch nicht fix

Wien - Seit Anfang des Jahres wurden laut Umweltministerium bereits 97.600 Reparaturbons eingelöst, um über die sogenannte "Geräte-Retter-Prämie" kaputte Haushalts- und Elektronikgeräte günstig reparieren zu lassen. "Wir sehen, dass Reparaturen im Alltag wieder stärker an Bedeutung gewinnen", betonte Minister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung. Ob die "Geräte-Retter-Prämie" trotz Spardrucks auch nach 2026 fortgesetzt wird, ist aber noch Teil der Budgetverhandlungen.

Russland überzieht Kiew mit nächtlichen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew am Sonntag mit einer Welle von Raketen und Drohnen angegriffen und dabei auch die wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchtete neue Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt. Laut Behörden wurden vier Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Zwei Personen starben direkt in Kiew, zwei weitere in der umliegenden Region, wie der dortige Gouverneur Mykola Kalaschnyk mitteilte.

Mindestens 30 Tote bei Anschlag auf Zug in Pakistan

Quetta/Peshawar - In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten mindestens 30 Menschen getötet worden. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurden bei der Bombenexplosion in der Provinz Baluchistan im Südwesten Pakistans am Sonntag 103 Menschen verletzt. Mindestens drei Waggons und die Lokomotive seien entgleist. Eine Separatistengruppe namens Majeed Brigade erklärte sich für den Anschlag verantwortlich und sprach von einem Selbstmordattentat.

Erhebungen nach Unfalltod eines Dreijährigen in Wien

Wien - Der dreijährige Bub, der Samstagmittag in Wien-Brigittenau auf einem Gehsteig von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde, ist in den Abendstunden an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen verstorben. Das bestätigte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung am Sonntag der APA. Offen ist, ob der Autolenker mit strafrechtlichen Folgen rechnen muss, der beim Ausfahren aus einer Garage den Bub auf seinem Tretroller nicht wahrgenommen haben dürfte.

Paragleiterin kollidierte im Pinzgau mit Kleinflugzeug

Piesendorf/Zell am See - Glück im Unglück hatte eine Gleitschirmpilotin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinflugzeug am Samstag in Piesendorf (Pinzgau). Die 44-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei von der Schmittenhöhe in Richtung Piesendorf gestartet. Als sie um 13.15 Uhr oberhalb der Pinzgauer Hütte ein Flugmanöver durchführte, kollidierte sie mit einer Cessna, die ein 28-jähriger Tiroler steuerte. Die Frau konnte den Rettungsschirm auslösen und sicher landen. Sie blieb unverletzt.

Israelischer Angriff tötet Ehepaar und Baby im Gazastreifen

Gaza/Nuseirat - Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind nach Krankenhaus-Angaben am Sonntag drei Mitglieder einer Familie getötet worden, darunter auch ein sechs Monate altes Kind. Wie das Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens mitteilte, wurden nach einem Angriff auf ein Wohngebäude im Flüchtlingslager Nuseirat am frühen Morgen die Leichen eines Ehepaars und seines Babys eingeliefert. Rund zehn weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red