USA und Iran vor Verlängerung von Waffenruhe

Washington/Teheran - Die USA und der Iran stehen einem Medienbericht zufolge kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine 60-tägige Verlängerung einer Waffenruhe. Während dieser Zeit soll die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden und der Iran wieder Öl verkaufen dürfen, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Der Iran würde sich verpflichten, die dort verlegten Minen zu räumen - und zumindest zusagen, niemals Atomwaffen anzustreben.

Großeinsatz der Wiener Feuerwehr bei Brand in Wohnhaus

Wien - Mit 17 Einsatzfahrzeugen und 75 Einsatzkräften hat die Wiener Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Sonntag einen Brand in einer Wohnhaus-Anlage in der Schlachthausgasse in Wien-Landstraße bekämpft. In einer Wohnung im zweiten Stock war aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Während dem 61-jährigen Mieter die Flucht gelang, konnten sich seine 60-jährige Frau und ihr Hund nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie waren von den Flammen zunächst eingeschlossen.

Weiterführung der "Geräte-Retter-Prämie" noch nicht fix

Wien - Seit Anfang des Jahres wurden laut Umweltministerium bereits 97.600 Reparaturbons eingelöst, um über die sogenannte "Geräte-Retter-Prämie" kaputte Haushalts- und Elektronikgeräte günstig reparieren zu lassen. "Wir sehen, dass Reparaturen im Alltag wieder stärker an Bedeutung gewinnen", betonte Minister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung. Ob die "Geräte-Retter-Prämie" trotz Spardrucks auch nach 2026 fortgesetzt wird, ist aber noch Teil der Budgetverhandlungen.

Russland überzieht Kiew mit nächtlichen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew am Sonntag mit einer Welle von Raketen und Drohnen angegriffen und dabei auch die wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchtete neue Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt. Laut Behörden wurden vier Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Zwei Personen starben direkt in Kiew, zwei weitere in der umliegenden Region, wie der dortige Gouverneur Mykola Kalaschnyk mitteilte.

Mindestens 30 Tote bei Anschlag auf Zug in Pakistan

Quetta/Peshawar - In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten mindestens 30 Menschen getötet worden. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurden bei der Bombenexplosion in der Provinz Baluchistan im Südwesten Pakistans am Sonntag 103 Menschen verletzt. Mindestens drei Waggons und die Lokomotive seien entgleist. Eine Separatistengruppe namens Majeed Brigade erklärte sich für den Anschlag verantwortlich und sprach von einem Selbstmordattentat.

Paragleiterin kollidierte im Pinzgau mit Kleinflugzeug

Piesendorf/Zell am See - Glück im Unglück hatte eine Gleitschirmpilotin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinflugzeug am Samstag in Piesendorf (Pinzgau). Die 44-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei von der Schmittenhöhe in Richtung Piesendorf gestartet. Oberhalb der Pinzgauer Hütte kollidierte sie um 13.15 Uhr mit einer Cessna, die ein 28-jähriger Tiroler steuerte. Die Frau konnte den Rettungsschirm auslösen und sicher landen. Sie wurde offenbar leicht verletzt.

Ein Toter und 20 Vermisste bei Hauseinsturz auf Philippinen

Manila - Beim Einsturz eines im Bau befindlichen Gebäudes auf den Philippinen ist mindestens ein Mensch getötet worden. Der 65-jährige Gast eines angrenzenden Hotels wurde am Sonntag tot aus den Trümmern geborgen, wie die Behörden mitteilten. 20 weitere Menschen wurden vermisst. Aus dem Schuttberg waren Schreie zu hören, wie eine Sprecherin der Rettungskräfte sagte. Die Rettungsarbeiten liefen auf Hochtouren. 26 Menschen wurden lebend aus den Trümmern gerettet.

Türkische Polizei dringt in CHP-Zentrale in Ankara ein

Ankara - Nach der gerichtlichen Absetzung des Chefs der größten Oppositionspartei CHP in der Türkei nehmen die Spannungen in der Hauptstadt Ankara zu. Die Polizei drang am Nachmittag unter dem Einsatz von Tränengas in die CHP-Zentrale ein, wo sich der abgesetzte Vorsitzende Özgür Özel mit Abgeordneten verschanzt hatte. Sie durchbrach dabei Barrikaden, wie auf Bildern des Senders Halk TV zu sehen war. Auch Gummigeschosse seien verschossen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red