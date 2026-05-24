USA und Iran vor Verlängerung von Waffenruhe

Washington/Teheran - Die USA und der Iran stehen laut dem Nachrichtenportal "Axios" kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine 60-tägige Verlängerung einer Waffenruhe. Während US-Außenminister Marco Rubio am Sonntag meinte, die Welt werde möglicherweise schon bald "gute Nachrichten" zu hören bekommen, wies Präsident Donald Trump seine Diplomaten nach eigenen Angaben an, ein Abkommen mit dem Iran nicht zu überstürzen. Die Zeit sei auf der Seite der USA, so Trump auf "Truth Social."

Über eine Million Gläubige zur Pilgerfahrt Hadsch in Mekka

Mekka/Riad - Trotz des Krieges in der Golfregion haben sich Gläubige aus aller Welt nicht von der am Montag beginnenden muslimischen Pilgerfahrt Hadsch (Hajj/Haj) nach Mekka abhalten lassen. Bis zum Wochenende trafen nach Angaben der saudi-arabischen Behörden bereits mehr als 1,5 Millionen Pilger in der Stadt ein. Die US-Botschaft in Riad hatte ihren Bürgern angesichts des Iran-Kriegs geraten, nicht an der Pilgerfahrt teilzunehmen.

Neue Angriffe Israels auf den Süden des Libanon

Beirut - Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israel den Süden und Osten des Libanon am Sonntag erneut angegriffen, nachdem am Vortag bei israelischen Angriffen elf Menschen getötet worden waren. Wie das libanesische Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, sind unter den Todesopfern des Angriffs vom Samstag auf ein Dorf sechs Frauen und ein Kind. Zudem seien neun Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder und eine Frau.

Türkische Polizei dringt in CHP-Zentrale in Ankara ein

Ankara - Nach der gerichtlichen Absetzung des Chefs der größten Oppositionspartei CHP in der Türkei nehmen die Spannungen in der Hauptstadt Ankara zu. Die Polizei drang am Nachmittag unter dem Einsatz von Tränengas in die CHP-Zentrale ein, wo sich der abgesetzte Vorsitzende Özgür Özel mit Abgeordneten verschanzt hatte. Sie durchbrach dabei Barrikaden, wie auf Bildern des Senders Halk TV zu sehen war. Auch Gummigeschosse seien verschossen worden.

Enges Rennen bei Parlamentswahl in Zypern

Nikosia - Bei den Parlamentswahlen in der EU-Inselrepublik Zypern zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die Konservativen der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) kommen ersten Prognosen auf Basis von Wählerbefragungen zufolge auf 22,5 bis 25,5 Prozent, wie der staatliche Rundfunk RIK nach Schließung der Wahllokale am Sonntag berichtete. Die linke AKEL-Partei erreicht demnach 21,0 bis 24,0 Prozent.

Paragleiterin kollidierte im Pinzgau mit Kleinflugzeug

Piesendorf/Zell am See - Glück im Unglück hatte eine Gleitschirmpilotin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinflugzeug am Samstag in Piesendorf (Pinzgau). Die 44-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei von der Schmittenhöhe in Richtung Piesendorf gestartet. Oberhalb der Pinzgauer Hütte kollidierte sie um 13.15 Uhr mit einer Cessna, die ein 28-jähriger Tiroler steuerte. Die Frau konnte den Rettungsschirm auslösen und sicher landen. Sie wurde offenbar leicht verletzt.

Ein Toter und 20 Vermisste bei Hauseinsturz auf Philippinen

Manila - Beim Einsturz eines im Bau befindlichen Gebäudes auf den Philippinen ist mindestens ein Mensch getötet worden. Der 65-jährige Gast eines angrenzenden Hotels wurde am Sonntag tot aus den Trümmern geborgen, wie die Behörden mitteilten. 20 weitere Menschen wurden vermisst. Aus dem Schuttberg waren Schreie zu hören, wie eine Sprecherin der Rettungskräfte sagte. Die Rettungsarbeiten liefen auf Hochtouren. 26 Menschen wurden lebend aus den Trümmern gerettet.

China schickt Astronauten für Rekord-Jahr ins All

Peking - China hat drei neue Raumfahrer auf den Weg zu seiner Raumstation "Tiangong" geschickt. Das Raumschiff "Shenzhou 23" hob mit einer Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch 2F" vom Raumfahrtzentrum Jiuquan im Nordwesten Chinas ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. An Bord sind Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan und Li Jiaying. Li Jiaying ist laut Raumfahrtbehörde CMSA die erste Person aus Hongkong, die an einer chinesischen Raumfahrtmission teilnimmt.

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red