Trump schließt "übereilte" Vereinbarung mit dem Iran aus

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag Hoffnungen auf eine schnelle Einigung mit dem Iran gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social mit Blick auf den Stand des Rahmenabkommens für ein Ende des Iran-Kriegs. Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen und alles richtig machen, schrieb Trump weiter.

Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

Mekka - Hunderttausende Gläubige nehmen ab Montag in Mekka an der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch teil. Das mehrtägige Großereignis in der saudi-arabischen Stadt gehört zu den fünf Säulen des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Dabei schreiten die Gläubigen um die Kaaba, einen würfelförmigen Bau im Zentrum der Großen Moschee, und absolvieren eine Reihe von religiösen Ritualen.

Viele Tote bei Anschlag auf Zug in Pakistan

Quetta/Peshawar - Eine heftige Explosion hat einen Personenzug im Westen Pakistans erfasst und viele Menschen in den Tod gerissen. Zu den Todesopfern bei dem Zwischenfall in der Unruheprovinz Baluchistan wurden unterschiedliche Zahlen genannt. Ein Polizeisprecher sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von 30 Toten und mehr als 100 Verletzten. Der Vorfall ereignete sich in Quetta, der Provinzhauptstadt Baluchistans, während sich der Zug bereits in Fahrt befand.

Konservative gewinnen Parlamentswahl auf Zypern

Nikosia - Bei den Parlamentswahlen in der EU-Inselrepublik Zypern sind die Konservativen der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) als Sieger herausgekommen. Nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen kamen sie auf rund 27 Prozent. Zweitstärkste Kraft war die linke AKEL-Partei mit 23,8 Prozent. Dies teilte am Sonntagabend das zyprische Innenministerium mit. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,6 Prozent.

Zwei Tote bei neuen israelischen Angriffen im Südlibanon

Beirut - Bei neuen israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind am Sonntag nach libanesischen Angaben am Sonntag mindestens zwei Menschen getötet worden. Unter den Toten sei ein Rettungssanitäter von der Hisbollah-nahen Organisation Islamisches Gesundheitskomitee, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Israel rechtfertigt seine Angriffe im Libanon damit, dass es gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz vorgehe, die ihrerseits weiterhin israelische Ziele angreift.

Türkei: Studentenprotest gegen Schließung von liberaler Uni

Ankara/Istanbul - Hunderte türkische Studenten haben am Sonntag in Istanbul gegen die von Präsident Recep Tayyip Erdogan verfügte Schließung ihrer Universität protestiert. Die als liberal geltende private Bilgi-Hochschule war am Freitag rund ein Monat vor den für Juni geplanten Examensprüfungen geschlossen worden. "Polizei hau ab, der Campus gehört uns", skandierten die Demonstranten, einige Teilnehmer waren in Tränen aufgelöst.

Papst veröffentlicht Enzyklika zu Künstlicher Intelligenz

Vatikanstadt - Nach einem Jahr im Amt veröffentlicht Papst Leo XIV. an diesem Montag (11.30 Uhr) seine erste Enzyklika. In dem mehr als 100 Seiten langen Lehrschreiben mit dem Titel "Magnifica Humanitas" (Großartige Menschheit) geht es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die erste Enzyklika in der Amtszeit eines neuen Papstes gilt vielfach als eine Art Regierungserklärung für dessen Pontifikat. Leo ist seit Mai vergangenen Jahres das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken.

22-jähriger Rumäne starb bei Badeunfall in Kärnten

St. Georgen /Längsee - Am Längsee im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan ist es am Sonntag laut Medienberichten zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein rumänischer Staatsbürger (22), der in St. Veit wohnt, schwamm gegen 14.00 Uhr mit seinem Freund (17) vom Steg zu einer Bojeninsel im See, als er aufgrund eines Schwächeanfalls unterging. Er wurde laut Berichten mehrerer Online-Medien nach 40 Minuten von den Einsatzkräften aus 14 Metern Tiefe geborgen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red