PFAS im Wasser vermutlich verbreiteter als gedacht

Mannswörth/Wien - Erneut wurden im Grundwasser per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) gefunden. Dieses Mal war der niederösterreichische Ort Mannswörth betroffen. Verursacht wurde die Kontamination durch Löschschaum der Feuerwehr am Gelände der OMV-Raffinerie in Schwechat. Seit Jahren ist bekannt, dass der Schaum zu weitreichenden Umweltkontaminationen führt, dennoch wurde er weiter genutzt. Die Kontamination durch PFAS dürfte in Österreich gravierender sein als bisher angenommen.

Laut Rubio noch am Montag Iran-Einigung möglich

Neu-Delhi/Teheran - US-Außenminister Marco Rubio schließt eine Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs noch am Montag nicht aus - allerdings nur unter Berücksichtigung des Selbstverteidigungsrechts Israels. "Wir hatten gestern Abend gedacht, dass wir Neuigkeiten haben, vielleicht auch heute, ich würde da nicht allzu viel hineininterpretieren." Derzeit liege "ein ziemlich solides Ding auf dem Tisch hinsichtlich seiner Fähigkeit, die Meerengen zu öffnen", erklärte Rubio mit Blick auf Hormuz.

Gewessler will Kickl "das Land nicht kampflos überlassen"

Wien - Grünen-Chefin Leonore Gewessler will beim Bundeskongress ihrer Partei am Samstag in Graz das Thema Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. "Fairer statt schwerer" laute das Motto, denn viele Menschen hätten das Gefühl, es werde nur noch Politik für Superreiche gemacht, sagte sie im APA-Interview. Einer Machtübernahme der FPÖ will sich Gewessler entgegenstellen. Sie sieht die Grünen dabei als Gegenpart zur von ihr attestierten Resignation der Regierungsparteien ÖVP und SPÖ.

Hängebrücke stürzt ein: Zwei Österreicher sterben auf Flores

Jakarta - Zwei österreichische Touristen sind auf der indonesischen Insel Flores nahe einem beliebten Wasserfall tödlich verunglückt. Die beiden Urlauber stürzten nach Behördenangaben von einer Hängebrücke, die durch den Dschungel zum Cunca-Wulang-Waterfall führt, in die Tiefe. Das Gebiet ist ein beliebtes Ausflugsziel. Es liegt etwa zwei Autostunden vom bekannten Touristenort Labuan Bajo entfernt.

Nach Großangriff auf Kiew - Neue Attacken im Grenzgebiet

Jaroslawl/Moskau - Die gegenseitigen Angriffe im russisch-ukrainischen Grenzgebiet haben sich am Pfingstmontag fortgesetzt. In der russischen Region Belgorod kam laut Behörden ein Mann bei einem Raketen- und Drohnenangriff ums Leben, ein weiterer wurde verletzt. Zudem sei die Energieinfrastruktur beschädigt worden, was zu Strom- und Wasserausfällen in der Stadt Belgorod geführt habe. In der südukrainischen Region Cherson gab es zwei Tote und 16 Verletzte aufgrund von russischen Angriffen.

Israelischer Soldat im Süden des Libanon getötet

Beirut - Bei Kämpfen im Süden des Libanon ist ein israelischer Soldat getötet worden. Der 19-Jährige sei "im Kampf gefallen", teilte die israelische Armee am Montag mit. Ein weiterer Soldat sei bei dem Vorfall schwer verletzt worden. Der 19-Jährige ist der 23. israelische Soldat, der seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz im Zuge des Iran-Kriegs getötet wurde. Zudem wurde ein Zivilbeschäftigter der israelischen Armee getötet.

Zwei Verletzte bei Lkw-Absturz in Tirol

Alpbach - Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in Alpbach (Bezirk Kufstein) mit seinem Lkw rund 30 Meter über eine steile Wiese abgestürzt. Der Lenker war laut Polizei beim Zurückschieben über den Straßenrand hinausgeraten. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, wobei der Mann aus der Fahrerkabine geschleudert und schwer verletzt wurde. Seine 19-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

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red