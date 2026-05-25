Laut Rubio noch am Montag Iran-Einigung möglich

Neu-Delhi/Teheran - US-Außenminister Marco Rubio schließt eine Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs noch am Montag nicht aus - allerdings nur unter Berücksichtigung des Selbstverteidigungsrechts Israels. "Wir hatten gestern Abend gedacht, dass wir Neuigkeiten haben, vielleicht auch heute, ich würde da nicht allzu viel hineininterpretieren." Derzeit liege "ein ziemlich solides Ding auf dem Tisch hinsichtlich seiner Fähigkeit, die Meerengen zu öffnen", erklärte Rubio mit Blick auf Hormuz.

China und Pakistan besprechen Beilegung von Iran-Krieg

Peking/Islamabad - Der im Iran-Krieg vermittelnde pakistanische Armeechef Asim Munir hat sich am Montag zusammen mit Pakistans Premierminister, Shehbaz Sharif, zu Gesprächen mit der chinesischen Führung in Peking aufgehalten. "Die Dinge bewegen sich in die richtige Richtung", sagte Sharif im Hinblick auf die Bemühungen um eine Friedenslösung. Bei einem Treffen bezeichnete Chinas Staatschef Xi Jinping Sharif als einen "alten Freund".

Gewessler will Kickl "das Land nicht kampflos überlassen"

Wien - Grünen-Chefin Leonore Gewessler will beim Bundeskongress ihrer Partei am Samstag in Graz das Thema Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. "Fairer statt schwerer" laute das Motto, denn viele Menschen hätten das Gefühl, es werde nur noch Politik für Superreiche gemacht, sagte sie im APA-Interview. Einer Machtübernahme der FPÖ will sich Gewessler entgegenstellen. Sie sieht die Grünen dabei als Gegenpart zur von ihr attestierten Resignation der Regierungsparteien ÖVP und SPÖ.

Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

Mekka - Trotz der anhaltenden Bedrohung im Iran-Krieg sind erneut Hunderttausende Muslime zur Wallfahrt Hadsch nach Mekka in Saudi-Arabien gereist. Vor dem Beginn am heutigen Montag reisten allein aus dem Ausland nach offiziellen Angaben 1,5 Millionen Gläubige an. Am frühen Morgen brachen die in weiße Gewänder gehüllten Pilger aus Mekka auf in die rund acht Kilometer entfernte Zeltstadt Mina zum Beginn der religiösen Rituale.

Israels Armee ruft erneut im Südlibanon zur Evakuierung auf

Beirut - Die israelische Armee hat am Montag eine neue Evakuierungsaufforderung für die Bewohner von zehn Dörfern im Süden des Libanon herausgegeben. "Angesichts der Verletzung des Waffenruheabkommens durch die Hisbollah sind die israelischen Streitkräfte gezwungen, mit Gewalt gegen die Miliz vorzugehen", erklärte der arabischsprachige Sprecher der Armee, Avichay Adraee, am Montag im Onlinedienst X.

Wie ein Golfball: Mini-Oktopus vor Gal�pagos-Inseln entdeckt

Quito - Forscher haben in der Tiefsee vor den Gal�pagos-Inseln eine faszinierende Tierart entdeckt: einen winzigen blauen Oktopus. Das Tier, das nur etwa die Größe eines Golfballs hat, wird im Fachjournal "Zootaxa" als neue Spezies mit dem Namen Microeledone galapagensis beschrieben. Die Entdeckung geht auf eine Tiefsee-Expedition mit einem Forschungsschiff im Jahr 2015 zurück.

"Tutto Gas" mit positiver Bilanz seitens der Stadt Lignano

Lignano - Die Adria-Badeortschaft Lignano in Friaul hat nach dem Pfingstwochenende eine positive Bilanz gezogen. Die Feiern mit Beteiligung österreichischer Jugendlicher sind demnach ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Die Arbeiter der Müllentsorgungsgesellschaft waren am Montagfrüh im Einsatz, um die Straßen von Flaschen und Plastikbechern zu säubern. Spuren der nächtlichen Partys seien verschwunden, hieß es aus der Gemeinde.

Zwei Verletzte bei Lkw-Absturz in Tirol

Alpbach - Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in Alpbach (Bezirk Kufstein) mit seinem Lkw rund 30 Meter über eine steile Wiese abgestürzt. Der Lenker war laut Polizei beim Zurückschieben über den Straßenrand hinausgeraten. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, wobei der Mann aus der Fahrerkabine geschleudert und schwer verletzt wurde. Seine 19-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red