Laut Rubio noch am Montag Iran-Einigung möglich

Neu-Delhi/Teheran - US-Außenminister Marco Rubio schließt eine Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs noch am Montag nicht aus - allerdings nur unter Berücksichtigung des Selbstverteidigungsrechts Israels. "Wir hatten gestern Abend gedacht, dass wir Neuigkeiten haben, vielleicht auch heute, ich würde da nicht allzu viel hineininterpretieren." Derzeit liege "ein ziemlich solides Ding auf dem Tisch hinsichtlich seiner Fähigkeit, die Meerengen zu öffnen", erklärte Rubio mit Blick auf Hormuz.

Zwei Österreicher bei Ausflug auf Indonesien getötet

Jakarta - Zwei österreichische Touristen sind auf der indonesischen Insel Flores nahe einem beliebten Wasserfall tödlich verunglückt. Das bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums Montagmittag der APA. Bei den Getöteten handelt es sich demnach um einen 55-jährigen Mann und eine 57 Jahre alte Frau aus dem Großraum Wien. Die beiden Urlauber waren nach Behördenangaben von einer Hängebrücke, die durch den Dschungel zum Cunca-Wulang-Waterfall führt, in die Tiefe gestürzt.

Ukraine reagiert auf russische Attacken mit Angriffen

Jaroslawl/Moskau - Einen Tag nach den schweren russischen Bombardements auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind bei gegenseitigen Raketen- und Drohnenangriffen mindestens acht Menschen getötet worden. Das teilten die lokalen Behörden beider Seiten am Montag mit. In der russischen Region Belgorod wurden zudem Schäden an der Energieinfrastruktur gemeldet.

Israels Armee ruft erneut im Südlibanon zur Evakuierung auf

Beirut/Washington - Die israelische Armee hat am Montag eine neue Evakuierungsaufforderung für die Bewohner von zehn Dörfern im Süden des Libanon herausgegeben. "Angesichts der Verletzung des Waffenruheabkommens durch die Hisbollah sind die israelischen Streitkräfte gezwungen, mit Gewalt gegen die Miliz vorzugehen", erklärte der arabischsprachige Sprecher der Armee, Avichay Adraee, am Montag im Onlinedienst X. Indessen forderte Libanons Präsident Aoun wieder Israels Rückzug aus dem Südlibanon.

Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

Mekka - Trotz der anhaltenden Bedrohung im Iran-Krieg sind erneut Hunderttausende Muslime zur Wallfahrt Hadsch nach Mekka in Saudi-Arabien gereist. Vor dem Beginn am heutigen Montag reisten allein aus dem Ausland nach offiziellen Angaben 1,5 Millionen Gläubige an. Am frühen Morgen brachen die in weiße Gewänder gehüllten Pilger aus Mekka auf in die rund acht Kilometer entfernte Zeltstadt Mina zum Beginn der religiösen Rituale.

Papst veröffentlicht Enzyklika zu Künstlicher Intelligenz

Vatikanstadt - Nach einem Jahr im Amt hat Papst Leo XIV. am Montag seine erste Enzyklika veröffentlicht. In dem mehr als 100 Seiten langen Lehrschreiben mit dem Titel "Magnifica Humanitas" (Großartige Menschheit) geht es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die erste Enzyklika in der Amtszeit eines neuen Papstes gilt vielfach als eine Art Regierungserklärung für dessen Pontifikat. Leo ist seit Mai vergangenen Jahres das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken.

"Tutto Gas" mit positiver Bilanz seitens der Stadt Lignano

Lignano - Die Adria-Badeortschaft Lignano in Friaul hat nach dem Pfingstwochenende eine positive Bilanz gezogen. Die Feiern mit Beteiligung österreichischer Jugendlicher sind demnach ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Die Arbeiter der Müllentsorgungsgesellschaft waren am Montagfrüh im Einsatz, um die Straßen von Flaschen und Plastikbechern zu säubern. Spuren der nächtlichen Partys seien verschwunden, hieß es aus der Gemeinde.

Wie ein Golfball: Mini-Oktopus vor Gal�pagos-Inseln entdeckt

Quito - Forscher haben in der Tiefsee vor den Gal�pagos-Inseln eine faszinierende Tierart entdeckt: einen winzigen blauen Oktopus. Das Tier, das nur etwa die Größe eines Golfballs hat, wird im Fachjournal "Zootaxa" als neue Spezies mit dem Namen Microeledone galapagensis beschrieben. Die Entdeckung geht auf eine Tiefsee-Expedition mit einem Forschungsschiff im Jahr 2015 zurück.

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red