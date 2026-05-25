Laut Rubio noch am Montag Iran-Einigung möglich

Neu-Delhi/Teheran - US-Außenminister Marco Rubio schließt eine Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs noch am Montag nicht aus - allerdings nur unter Berücksichtigung des Selbstverteidigungsrechts Israels. "Wir hatten gestern Abend gedacht, dass wir Neuigkeiten haben, vielleicht auch heute, ich würde da nicht allzu viel hineininterpretieren." Derzeit liege "ein ziemlich solides Ding auf dem Tisch hinsichtlich seiner Fähigkeit, die Meerengen zu öffnen", erklärte Rubio mit Blick auf Hormuz.

Zwei Österreicher bei Ausflug auf Indonesien getötet

Jakarta - Zwei österreichische Touristen sind auf der indonesischen Insel Flores nahe einem beliebten Wasserfall tödlich verunglückt. Das bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums Montagmittag der APA. Bei den Getöteten handelt es sich demnach um einen 55-jährigen Mann und eine 57 Jahre alte Frau aus dem Großraum Wien. Die beiden Urlauber waren nach Behördenangaben von einer Hängebrücke, die durch den Dschungel zum Cunca-Wulang-Waterfall führt, in die Tiefe gestürzt.

Gewessler will Kickl "das Land nicht kampflos überlassen"

Wien - Grünen-Chefin Leonore Gewessler will beim Bundeskongress ihrer Partei am Samstag in Graz das Thema Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. "Fairer statt schwerer" laute das Motto, denn viele Menschen hätten das Gefühl, es werde nur noch Politik für Superreiche gemacht, sagte sie im APA-Interview. Einer Machtübernahme der FPÖ will sich Gewessler entgegenstellen. Sie sieht die Grünen dabei als Gegenpart zur von ihr attestierten Resignation der Regierungsparteien ÖVP und SPÖ.

Israels Armee ruft erneut im Südlibanon zur Evakuierung auf

Beirut/Washington - Die israelische Armee hat am Montag eine neue Evakuierungsaufforderung für die Bewohner von zehn Dörfern im Süden des Libanon herausgegeben. "Angesichts der Verletzung des Waffenruheabkommens durch die Hisbollah sind die israelischen Streitkräfte gezwungen, mit Gewalt gegen die Miliz vorzugehen", erklärte der arabischsprachige Sprecher der Armee, Avichay Adraee, am Montag im Onlinedienst X. Indessen forderte Libanons Präsident Aoun wieder Israels Rückzug aus dem Südlibanon.

Ukraine reagiert auf russische Attacken mit Angriffen

Jaroslawl/Moskau - Einen Tag nach den schweren russischen Bombardements auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind bei gegenseitigen Raketen- und Drohnenangriffen mindestens acht Menschen getötet worden. Das teilten die lokalen Behörden beider Seiten am Montag mit. In der russischen Region Belgorod wurden zudem Schäden an der Energieinfrastruktur gemeldet.

Drei Tote bei Verkehrsunfall mit Elefanten in Uganda

Kampala - Beim Zusammenstoß eines Mini-Busses mit einem Elefanten in einem Nationalpark in Uganda sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mini-Bus im Murchison Falls National Park im Nordwesten des afrikanischen Landes auf dem Weg von Arua in die Hauptstadt Kampala. Das Fahrzeug sei mit einem die Straße überquerenden Elefanten zusammengestoßen, der Fahrer habe dann die Kontrolle verloren.

Papst veröffentlicht Enzyklika zu Künstlicher Intelligenz

Vatikanstadt - Nach einem Jahr im Amt hat Papst Leo XIV. am Montag seine erste Enzyklika veröffentlicht. In dem mehr als 100 Seiten langen Lehrschreiben mit dem Titel "Magnifica Humanitas" (Großartige Menschheit) geht es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die erste Enzyklika in der Amtszeit eines neuen Papstes gilt vielfach als eine Art Regierungserklärung für dessen Pontifikat. Leo ist seit Mai vergangenen Jahres das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken.

Österreichs Wirtschaft seit 2000 weniger ressourcenintensiv

Wien - Österreichs Wirtschaft ist seit der Jahrtausendwende weniger ressourcenintensiv geworden. Pro Tonne Materialeinsatz hat sich die Wertschöpfung zwischen 2000 und 2024 um 46,5 Prozent erhöht, geht es aus der am Montag veröffentlichten Umweltgesamtrechnungen der Statistik Austria hervor. Der Inlandsmaterialverbrauch lag demnach 2024 bei 143,1 Millionen Tonnen - dazu gehören Bergbauprodukte, fossile Energieträger aber auch land- und forstwirtschaftliche Produkte.

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red