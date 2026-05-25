Trump schließt "übereilte" Vereinbarung im Iran-Krieg aus

Neu-Delhi/Teheran - Nach optimistischen Aussagen hat US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf eine rasche Vereinbarung mit dem Iran wieder gedämpft. In einem Beitrag in den sozialen Medien schloss Trump eine "übereilte" Übereinkunft aus. Teheran meldete am Montag zwar Fortschritte in den Verhandlungen, einige strittige Punkte sind aber offenbar noch ungeklärt: So kündigte der Iran an, für die Durchfahrt der Straße von Hormuz Gebühren kassieren zu wollen.

Papst veröffentlicht Enzyklika zu Künstlicher Intelligenz

Vatikanstadt - Nach einem Jahr im Amt hat Papst Leo XIV. am Montag seine erste Enzyklika veröffentlicht. In dem mehr als 100 Seiten langen Lehrschreiben mit dem Titel "Magnifica Humanitas" (Großartige Menschheit) geht es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die erste Enzyklika in der Amtszeit eines neuen Papstes gilt vielfach als eine Art Regierungserklärung für dessen Pontifikat. Leo ist seit Mai vergangenen Jahres das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken.

Israels Armee ruft erneut im Südlibanon zur Evakuierung auf

Beirut/Washington - Die israelische Armee hat am Montag eine neue Evakuierungsaufforderung für die Bewohner von zehn Dörfern im Süden des Libanon herausgegeben. "Angesichts der Verletzung des Waffenruheabkommens durch die Hisbollah sind die israelischen Streitkräfte gezwungen, mit Gewalt gegen die Miliz vorzugehen", erklärte der arabischsprachige Sprecher der Armee, Avichay Adraee, am Montag im Onlinedienst X. Indessen forderte Libanons Präsident Aoun wieder Israels Rückzug aus dem Südlibanon.

Elfjähriger in Frankreich getötet: Zwei Jugendliche in Haft

Rennes - Nach der mutmaßlichen Tötung eines elfjährigen Buben in Rennes mit einem um den Hals gewickelten Handtuch hat die Polizei in Frankreich einen 16-Jährigen und eine 15-Jährige festgenommen. Die beiden Jugendlichen seien am Tatort in Begleitung des Opfers gesehen worden, teilte Staatsanwalt Fr�d�ric Teillet am Montag mit. Er korrigierte zudem das Alter des Opfers auf elf Jahre, das zuvor mit zwölf angegeben worden war.

Ebola-Fallzahlen im Ostkongo steigen weiter

Kampala/Kinshasa - Die Demokratische Republik Kongo zählt bei dem aktuellen Ausbruch des tödlichen Ebola-Virus mittlerweile mehr als 900 Verdachtsfälle. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Wochenende mit, die sich dabei auf Zahlen und Daten der Regierungen in den betroffenen Ländern stützt. Nach Angaben der kongolesischen Regierung von Sonntagabend sind seit Beginn des Ausbruchs 204 Erkrankte gestorben.

Touristin mit 40 Kilo Sand auf Sardinien gestoppt

Cagliari (Sardinien)/Sardinien - Eine französische Touristin ist auf Sardinien mit rund 40 Kilogramm Sand, Kieselsteinen und Muscheln erwischt worden. Die 69-Jährige wurde im Hafen von Porto Torres kontrolliert, als sie nach einem Urlaub auf der Insel auf eine Fähre nach Toulon einschiffen wollte, teilten die italienischen Zollbehörden mit.

Riss in Tank könnte drohendes Chemie-Unglück in USA abwenden

Los Angeles (Kalifornien) - Nach der Evakuierung von rund 50.000 Menschen wegen eines undichten Chemikalientanks im kalifornischen Garden Grove besteht nach Behördenangaben die Hoffnung, dass eine folgenschwere Explosion vermieden werden kann. Da der undichte Chemikalientank anscheinend einen Riss aufweise, könnten der Druck in dem Behälter und damit auch die Explosionsgefahr sinken, sagte TJ McGovern von der Feuerwehr von Orange County in einem im Onlinedienst X veröffentlichten Video.

Drei Tote bei Verkehrsunfall mit Elefanten in Uganda

Kampala - Beim Zusammenstoß eines Mini-Busses mit einem Elefanten in einem Nationalpark in Uganda sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mini-Bus im Murchison Falls National Park im Nordwesten des afrikanischen Landes auf dem Weg von Arua in die Hauptstadt Kampala. Das Fahrzeug sei mit einem die Straße überquerenden Elefanten zusammengestoßen, der Fahrer habe dann die Kontrolle verloren.

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red