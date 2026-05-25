Trump schließt "übereilte" Vereinbarung im Iran-Krieg aus

Neu-Delhi/Teheran - Nach optimistischen Aussagen hat US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf eine rasche Vereinbarung mit dem Iran wieder gedämpft. In einem Beitrag in den sozialen Medien schloss Trump eine "übereilte" Übereinkunft aus. Teheran meldete am Montag zwar Fortschritte in den Verhandlungen, einige strittige Punkte sind aber offenbar noch ungeklärt: So kündigte der Iran an, für die Durchfahrt der Straße von Hormuz Gebühren kassieren zu wollen.

Rapid nach Heim-3:0 gegen Ried in Conference-League-Quali

Wien - Rapid hat es auf den letzten Drücker doch noch in den Fußball-Europacup geschafft. Die Hütteldorfer gewannen am Montag das Play-off-Finalrückspiel gegen Ried daheim 3:0, machten damit die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wett und treten im Juli in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation an. Jakob Schöller (26., 66.) und Louis Schaub (92.) sorgten für den ersten Sieg der Grün-Weißen nach vier Niederlagen und den ersten Erfolg über Ried nach zuletzt drei Pleiten.

Ukraine reagiert auf russische Attacken mit Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Einen Tag nach den schweren russischen Bombardements auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind bei gegenseitigen Raketen- und Drohnenangriffen mindestens acht Menschen getötet worden. Das teilten die lokalen Behörden beider Seiten am Montag mit. In der russischen Region Belgorod wurden zudem Schäden an der Energieinfrastruktur gemeldet.

Russland droht mit neuer Attacke gegen Kiew

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach dem massiven russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Wochenende hat Moskau mit einer neuen schweren Attacke gedroht. Das russische Außenministerium rief ausländische Diplomaten dazu auf, Kiew schnellstmöglich zu verlassen. Das russische Militär werde als Antwort auf den ukrainischen Beschuss eines Wohnheims in der von Russland kontrollierten Stadt Starobilsk nun systematisch Rüstungsobjekte und "Entscheidungszentren" in Kiew angreifen, hieß es.

Ebola-Fallzahlen im Ostkongo steigen weiter

Kampala/Kinshasa - Die Demokratische Republik Kongo zählt bei dem aktuellen Ausbruch des tödlichen Ebola-Virus mittlerweile mehr als 900 Verdachtsfälle. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Wochenende mit, die sich dabei auf Zahlen und Daten der Regierungen in den betroffenen Ländern stützt. Nach Angaben der kongolesischen Regierung von Sonntagabend sind seit Beginn des Ausbruchs 204 Erkrankte gestorben.

"Tutto Gas" mit positiver Bilanz seitens der Stadt Lignano

Lignano - Die Adria-Badeortschaft Lignano in Friaul hat nach dem Pfingstwochenende eine positive Bilanz gezogen. Die Feiern mit Beteiligung österreichischer Jugendlicher sind demnach ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Die Arbeiter der Müllentsorgungsgesellschaft waren am Montagfrüh im Einsatz, um die Straßen von Flaschen und Plastikbechern zu säubern. Spuren der nächtlichen Partys seien verschwunden, hieß es aus der Gemeinde.

Elfjähriger in Frankreich getötet: Zwei Jugendliche in Haft

Rennes - Nach der mutmaßlichen Tötung eines elfjährigen Buben in Rennes mit einem um den Hals gewickelten Handtuch hat die Polizei in Frankreich einen 16-Jährigen und eine 15-Jährige festgenommen. Die beiden Jugendlichen seien am Tatort in Begleitung des Opfers gesehen worden, teilte Staatsanwalt Fr�d�ric Teillet am Montag mit. Er korrigierte zudem das Alter des Opfers auf elf Jahre, das zuvor mit zwölf angegeben worden war.

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red