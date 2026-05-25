Trump schließt "übereilte" Vereinbarung im Iran-Krieg aus

Neu-Delhi/Teheran - Nach optimistischen Aussagen hat US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf eine rasche Vereinbarung mit dem Iran wieder gedämpft. In einem Beitrag in den sozialen Medien schloss Trump eine "übereilte" Übereinkunft aus. Teheran meldete am Montag zwar Fortschritte in den Verhandlungen, einige strittige Punkte sind aber offenbar noch ungeklärt: So kündigte der Iran an, für die Durchfahrt der Straße von Hormuz Gebühren kassieren zu wollen.

Irans Präsident ordnet Ende der Internetsperre an

Teheran - Irans Präsident Masoud Pezeshkian hat die Freischaltung des internationalen Internets angeordnet. Damit reagierte er auf eine Entscheidung eines "Sonderstabs", der zuvor mehrheitlich für die Wiederfreigabe gestimmt hatte. Laut Nachrichtenagentur Fars musste der Beschluss vor Inkrafttreten noch vom Präsidenten bestätigt werden. Ein Datum für die Entsperrung wurde nicht genannt. Mitte Mai hatten iranische Medien jedoch über eine mögliche Freischaltung am 5. Juni berichtet.

Netanyahu ordnet Verstärkung von Angriffen auf Hisbollah an

Beirut/Washington - Israel befindet sich laut Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einem "Krieg mit der Hisbollah". Die Angriffe würden verstärkt und die Intensität erhöht, kündigte Netanyahu auf Telegram an. Die Hisbollah-Miliz greife Israel mit verschiedenen Arten von Drohnen an, sagte Netanyahu weiter. Ein Spezialteam arbeite daran, dieses Problem zu lösen. Eigentlich gilt zwischen Israel und dem Libanon seit Mitte April eine Waffenruhe, die Angriffe wurden aber nicht eingestellt.

Russland droht mit neuer Attacke gegen Kiew

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach dem massiven russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Wochenende hat Moskau mit einer neuen schweren Attacke gedroht. Das russische Außenministerium rief ausländische Diplomaten dazu auf, Kiew schnellstmöglich zu verlassen. Das russische Militär werde als Antwort auf den ukrainischen Beschuss eines Wohnheims in der von Russland kontrollierten Stadt Starobilsk nun systematisch Rüstungsobjekte und "Entscheidungszentren" in Kiew angreifen, hieß es.

Elfjähriger in Frankreich getötet: Zwei Jugendliche in Haft

Rennes - Nach der mutmaßlichen Tötung eines elfjährigen Buben in Rennes mit einem um den Hals gewickelten Handtuch hat die Polizei in Frankreich einen 16-Jährigen und eine 15-Jährige festgenommen. Die beiden Jugendlichen seien am Tatort in Begleitung des Opfers gesehen worden, teilte Staatsanwalt Fr�d�ric Teillet am Montag mit. Er korrigierte zudem das Alter des Opfers auf elf Jahre, das zuvor mit zwölf angegeben worden war.

Brasilien: Lula beginnt Strahlentherapie gegen Hautkrebs

Sao Paulo - Der brasilianische Präsident Luiz In�cio Lula da Silva hat eine präventive Strahlentherapie gegen Hautkrebs begonnen. Das Syrisch-Libanesische Krankenhaus in S�o Paulo teilte am Montag mit, dass die Strahlentherapie als Schutzmaßnahme erfolge, nachdem dem 80-Jährigen im April ein sogenanntes Basalzellkarzinom vom Kopf entfernt worden sei.

US-Außenminister Rubio trifft Kollegen der Quad-Gruppe

Neu-Delhi - US-Außenminister Marco Rubio nimmt am Dienstag in Neu-Delhi an einem sicherheitspolitischen Treffen mit seinen Kollegen aus Indien, Japan und Australien teil. Das zentrale Anliegen der sogenannten Quad-Gruppe der vier Länder ist es, einen freien und offenen Indopazifik zu gewährleisten. Bei dem eintägigen Treffen wollen die Teilnehmer nach Angaben Indiens darüber diskutieren, wie die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ausgebaut werden kann.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red