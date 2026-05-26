USA greifen Raketenstellungen im Iran und Minen-Schiffe an

Bandar Abbas/Washington - Die USA haben Raketenstellungen im Iran angegriffen. Außerdem seien iranische Schiffe attackiert worden, die im Bereich der Straße von Hormuz Minen legen wollten, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Zentralkommando CENTCOM. Dieses betonte zugleich, dass sich die US-Streitkräfte angesichts der geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg derzeit "zurückhalten". Bei den Luftangriffen habe es sich um "Selbstverteidigungsmaßnahmen" gehandelt, sagte CENTCOM-Sprecher Tim Hawkins.

Trump will sich Gesundheitscheck unterziehen

Washington - US-Präsident Donald Trump will sich in einem Militärkrankenhaus einer turnusgemäßen ärztlichen Untersuchung unterziehen. Für den 79-Jährigen ist es bereits der dritte solche Termin in den vergangenen 13 Monaten. Die Untersuchung im Walter-Reed-Krankenhaus bei Washington ist laut Weißem Haus für Dienstagvormittag US-Zeit angesetzt. Nach der letzten regulären jährlichen Untersuchung hatte Leibarzt Sean Barbabella dem Präsidenten eine "hervorragende Gesundheit" bescheinigt.

Österreichs Gletscher stehen erneut vor massivem Aderlass

Wien - Der niederschlagsarme Winter und die Aussicht auf den heißen Sommer lässt die Glaziologin Andrea Fischer erneut von einer sehr starken Gletscherschmelze ausgehen. Der relativ späte Schneefall im Mai sei nicht ungewöhnlich gewesen und der kleine Schutzeffekt dadurch angesichts bevorstehender heißer Tage voraussichtlich schnell weg. Dann könnte das in den vergangenen Jahren stark beschleunigte Tauen so stark durchschlagen, dass viele kleine Gletscher schon heuer verschwinden.

Blutkrebs: Nun vier Prozent als Stammzellspender registriert

Wien - Erstmals sind vier Prozent der heimischen Bevölkerung als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registriert. Das teilte der Verein "Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich" am Dienstag anlässlich des Weltblutkrebstages am 28. Mai mit. Für zehn Prozent der jährlich rund 400 Betroffenen in Österreich werden jedoch noch immer keine passenden Spender gefunden. Zwischen 16 und 45 Jahren kann man sich mittels eines einfachen Wangenabstrichs typisieren lassen.

Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen in Ukraine

Odessa/Kramatorsk - Bei schweren russischen Luftangriffen ist Montagabend laut ukrainischen Behörden im Osten des Landes mindestens ein Mensch getötet worden. 15 weitere wurden demnach verletzt. In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss zerstört worden, teilte Gouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Von den vier Verletzten sei einer seinen Wunden erlegen. In der Stadt Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben zwölf Personen verletzt.

Netanyahu ordnet Verstärkung von Angriffen auf Hisbollah an

Beirut/Washington - Israel befindet sich laut Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einem "Krieg mit der Hisbollah". Die Angriffe würden verstärkt und die Intensität erhöht, kündigte Netanyahu auf Telegram an. Die Hisbollah-Miliz greife Israel mit verschiedenen Arten von Drohnen an, sagte Netanyahu weiter. Ein Spezialteam arbeite daran, dieses Problem zu lösen. Eigentlich gilt zwischen Israel und dem Libanon seit Mitte April eine Waffenruhe, die Angriffe wurden aber nicht eingestellt.

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red