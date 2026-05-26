Iran-Abkommen für Rubio trotz US-Attacken weiterhin möglich

Bandar Abbas/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hält trotz der jüngsten Angriffe seines Landes auf den Iran ein Abkommen mit Teheran über ein Ende des Krieges weiterhin für möglich. Bei einem Besuch in Indien verwies Rubio am Dienstag auf die im Laufe des Tages geplanten Verhandlungen in Katar. "Wir werden sehen, ob es dabei Fortschritte gibt." In der Nacht auf Dienstag attackierten die USA Raketenstellungen im Südiran und Boote im Bereich der Straße von Hormuz, die dort Minen legen wollten.

Hitzerekorde für Monat Mai in Großbritannien und Frankreich

London/Paris - In Großbritannien und Frankreich sind Hitzerekorde für den Monat Mai gefallen. In Heathrow in der Nähe der britischen Hauptstadt London kletterte das Quecksilber im Thermometer am Pfingstmontag laut Wetterbehörde auf 33,5 Grad. Der bisher heißeste Tag im Mai war 1922 und dann erneut 1944 mit jeweils 32,8 Grad verzeichnet worden. Auch Frankreich erlebte am Montag den heißesten Tag im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen, für Dienstag wurden noch höhere Temperaturen erwartet.

Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen in Ukraine

Odessa/Kramatorsk - Bei schweren russischen Luftangriffen ist Montagabend laut ukrainischen Behörden im Osten des Landes mindestens ein Mensch getötet worden. 15 weitere wurden demnach verletzt. In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss zerstört worden, teilte Gouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Von den vier Verletzten sei einer seinen Wunden erlegen. In der Stadt Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben zwölf Personen verletzt.

USA betonen gewollte Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg

Kiew (Kyjiw)/Washington - Nach den jüngsten russischen Großangriffen wollen die USA nach Angaben von Außenminister Marco Rubio weiter im Ukraine-Krieg vermitteln. "Die USA stehen bereit und sind gewillt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ein Ende dieses Krieges zu erleichtern", sagte Rubio am Dienstag in Indien. Zuvor hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow Diplomaten und Ausländer vor bevorstehenden Angriffen auf Kiew gewarnt.

Patienten zweifeln an der Reformkraft der Politik

Wien - Während die Zufriedenheit mit dem österreichischen Gesundheitssystem weiter sinkt, scheinen die Patientinnen und Patienten bereit zu sein, bei bestimmten Reformen mitzugehen. Wie eine Umfrage des Demox-Instituts im Auftrag des Austrian Health Forum (AHF) zeigt, kann sich etwa eine Mehrheit eine stärkere Rolle für Apotheken oder die Gesundheitshotline 1450 vorstellen. Gering ist allerdings der Glaube an die Politik als Reformmotor.

Verdacht auf Chlorgasaustritt in Kärntner Hotel

Katschberg - Zu einem Austritt von Chlorgas dürfte es am Montagabend im Wellnessbereich eines Hotels am Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau) gekommen sein. Mehrere Personen klagten plötzlich über Atemwegsreizungen und starken Husten, außerdem herrschte starker Chlorgeruch. Der betroffene Bereich wurde sofort geräumt. Insgesamt wurden zwölf Personen zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei mit.

Jugendliche sollen an Oberstufen mehr Wahlfreiheit bekommen

Wien - Die Bundesregierung startet einen neuen Anlauf zur Weiterentwicklung der Oberstufen. Die Jugendlichen sollen durch ein Kurs-Modulsystem öfter wählen können, welche Fächer sie belegen und welche Inhalte sie vertiefen wollen. Theoretisch ist das schon jetzt möglich, noch ist ein echtes Modulsystem an den Oberstufen aber selten. Bis März sollen nun laut einem Ministerratsbeschluss administrative Hürden abgebaut werden, um den Schulen eine flexiblere Umsetzung zu ermöglichen.

Kritik nach Tod von Österreichern auf Flores

Jakarta/Wien - Als Reaktion auf den tödlichen Absturz zweier Touristen aus dem Großraum Wien von einer maroden Hängebrücke auf der indonesischen Insel Flores haben die Behörden Ermittlungen zum Zustand der Anlage eingeleitet. Tragende Holzbalken der Brücke am Wasserfall Cunca Wulang seien verrottet und Sicherheitsnetze zu etwa 90 Prozent zerstört gewesen, berichteten indonesischen Medien am Dienstag unter Berufung auf die Polizei.

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red