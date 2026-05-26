SOS-Kinderdorf Österreich streicht 28 Stellen in Verwaltung

Innsbruck/Wien - Die Organisation SOS-Kinderdorf Österreich hat am Dienstag einen Stellenabbau in der Verwaltung angekündigt. An den Standorten Innsbruck, Wien und Graz verlieren 28 Menschen ihre Jobs, weitere 22 seien von "vertraglichen Änderungen" betroffen, sagte Geschäftsführerin Caroline Porcham gegenüber Journalisten in Innsbruck. Auch die Angebote der Kinderschutzeinrichtung in den Bundesländern würden nun geprüft. Dabei sei ein weiterer Stellenabbau derzeit nicht ausgeschlossen.

Iran-Abkommen für Rubio trotz US-Attacken weiterhin möglich

Bandar Abbas/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hält trotz der jüngsten Angriffe seines Landes auf den Iran ein Abkommen mit Teheran über ein Ende des Krieges weiterhin für möglich. Bei einem Besuch in Indien verwies Rubio am Dienstag auf die im Laufe des Tages geplanten Verhandlungen in Katar. "Wir werden sehen, ob es dabei Fortschritte gibt." In der Nacht auf Dienstag attackierten die USA Raketenstellungen im Südiran und Boote im Bereich der Straße von Hormuz, die dort Minen legen wollten.

Vier Verkehrstote am Pfingstwochenende

Wien - Am Pfingstwochenende haben sich 636 Verkehrsunfälle mit Personenschaden ereignet, um 159 oder 33,3 Prozent und somit deutlich mehr als im Jahr davor. Damals gab es 477 Unfälle. 708 Personen wurden verletzt, um 150 oder 26,9 Prozent mehr als zu Pfingsten 2025. Vier Menschen starben, im Vorjahr hatte es zwei Todesopfer gegeben, bilanzierte das Innenministerium am Dienstag. Alle vier tödlichen Unfälle ereigneten sich am Pfingstsamstag.

Libanon meldet zwölf Tote nach israelischen Angriffen

Beirut/Washington - Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach libanesischen Angaben zwölf Menschen getötet worden. Bei den Angriffen auf einen Ort in der Bekaa-Ebene im Südosten des Landes am späten Montagabend habe es bei mindestens acht Angriffen weitere Verletzte gegeben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Das israelische Militär gab an, die Berichte zu prüfen. In der Nacht auf Dienstag und am Dienstag früh gab es laut NNA vor allem im Süden des Landes weitere Angriffe.

Hitzerekorde für Monat Mai in Großbritannien und Frankreich

London/Paris - In Großbritannien und Frankreich sind Hitzerekorde für den Monat Mai gefallen. In Heathrow in der Nähe der britischen Hauptstadt London kletterte das Quecksilber im Thermometer am Pfingstmontag laut Wetterbehörde auf 33,5 Grad. Der bisher heißeste Tag im Mai war 1922 und dann erneut 1944 mit jeweils 32,8 Grad verzeichnet worden. Auch Frankreich erlebte am Montag den heißesten Tag im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Bisher starben laut Regierung schon sieben Menschen.

Wieder oppositioneller Bürgermeister in Türkei festgenommen

Izmir - Nach der Absetzung des türkischen Oppositionsführers Özgür Özel sind weitere Menschen festgenommen worden. Darunter sei der Bürgermeister des Bezirks Güzelbahce in der Metropole Izmir, Mustafa Güney von der größten Oppositionspartei CHP, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Dienstag. Die sozialdemokratische CHP steht seit langem unter Druck und sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne des islamisch-konservativen Regimes.

Patienten zweifeln an der Reformkraft der Politik

Wien - Während die Zufriedenheit mit dem österreichischen Gesundheitssystem weiter sinkt, scheinen die Patientinnen und Patienten bereit zu sein, bei bestimmten Reformen mitzugehen. Wie eine Umfrage des Demox-Instituts im Auftrag des Austrian Health Forum (AHF) zeigt, kann sich etwa eine Mehrheit eine stärkere Rolle für Apotheken oder die Gesundheitshotline 1450 vorstellen. Gering ist allerdings der Glaube an die Politik als Reformmotor.

Verdacht auf Chlorgasaustritt in Kärntner Hotel

Katschberg - Zu einem Austritt von Chlorgas dürfte es am Montagabend im Wellnessbereich eines Hotels am Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau) gekommen sein. Mehrere Personen klagten plötzlich über Atemwegsreizungen und starken Husten, außerdem herrschte starker Chlorgeruch. Der betroffene Bereich wurde sofort geräumt. Insgesamt wurden zwölf Personen zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red