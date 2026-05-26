Vier Tote bei Unfall zwischen Zug und Schulbus in Belgien

Brüssel - Bei einem Zusammenprall zwischen einem Schulbus und einem Zug sind in Belgien vier Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unfall im flämischen Ort Buggenhout zwischen Brüssel und Antwerpen starben der 49 Jahre alte Busfahrer, zwei Jugendliche im Alter von zwölf und 15 Jahren sowie eine 27-jährige Begleitperson, wie es in einer Pressekonferenz des Krisenteams und der Gemeinde hieß. Fünf weitere Kinder wurden zunächst schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

USA wollen ihre NATO-Militärbeiträge deutlich reduzieren

Brüssel/Washington - Die USA wollen laut einem Bericht ihre militärischen Beiträge zur NATO deutlich reduzieren. Ein Gesandter des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth habe bei einem Treffen in Brüssel vergangene Woche die Verbündeten darüber unterrichtet, dass Washington künftig "erheblich weniger militärische Schlüsselfähigkeiten bereitstellen" werde, berichtete "Der Spiegel" am Dienstag. Demnach betreffen die Kürzungen unter anderem "US-Kampfjets, Kriegsschiffe, Drohnen oder Tankflugzeuge".

SOS-Kinderdorf Österreich streicht 28 Stellen in Verwaltung

Innsbruck/Wien/Graz - Die Organisation SOS-Kinderdorf Österreich hat am Dienstag einen größeren Stellenabbau in der Verwaltung angekündigt. An den Standorten Innsbruck, Wien und Graz verlieren 28 Menschen ihre Jobs. Weitere 22 seien von "vertraglichen Änderungen", etwa bezüglich Zulagen, betroffen, sagte Geschäftsführerin Caroline Porcham gegenüber Journalisten in Innsbruck. Auch die Angebote in den Bundesländern würden nun geprüft. Dabei sei ein weiterer Stellenabbau derzeit nicht ausgeschlossen.

Libanon meldet zwölf Tote nach israelischen Angriffen

Beirut/Washington - Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach libanesischen Angaben zwölf Menschen getötet worden. Bei den Angriffen auf einen Ort in der Bekaa-Ebene im Südosten des Landes am späten Montagabend habe es weitere Verletzte gegeben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Es habe dort mindestens acht Angriffe gegeben.

Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen in Ukraine

Odessa/Kramatorsk - Bei schweren russischen Luftangriffen ist Montagabend laut ukrainischen Behörden im Süden des Landes mindestens ein Mensch getötet worden. 15 weitere wurden demnach verletzt. In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss zerstört worden, erklärte Militärgouverneur Serhij Lyssak auf Telegram. Von den vier Verletzten dort sei einer seinen Wunden erlegen. In Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben zwölf Personen verletzt.

Europa unter Hitzeglocke - Sieben Tote in Frankreich

London/Paris/Sevilla - Eine frühe Hitzewelle in Teilen Europas sorgt für Rekordtemperaturen und erste Todesfälle. In Frankreich starben im Zusammenhang mit der anhaltenden Hitze sieben Menschen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) liegt West- und Mitteleuropa derzeit unter einer Art Hitzeglocke, bei der die Sonne die Luft durch einen weitgehend wolkenfreien Himmel immer weiter aufheizt. Zudem sei heiße und trockene Luft unterwegs, die mit Saharastaub aus Nordafrika angereichert sei.

Spar-Chef stammt ab 2028 erstmals nicht aus Gründerfamilien

Salzburg/Wien - Der Spar-Konzern wird ab 2028 mit Markus Kaser erstmals von einem Vorstandsvorsitzenden geführt, der nicht aus den drei Gründerfamilien stammt. Zwei Nachkommen der Gründerfamilien sowie Vorstandsmitglieder des Spar-Konzerns, der Vorsitzende Hans K. Reisch und Marcus Wild, werden nach Erreichen des 65. Lebensjahres mit Ende 2027 aus dem Spar-Vorstand ausscheiden, wie die Unternehmensgruppe am Dienstag mitteilte.

Wasserwerfer gegen Oppositionsproteste in der Türkei

Izmir - In der westtürkischen Metropole Izmir setzt die Polizei Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die sich dort versammelt haben, um gegen die Absetzung der Parteiführung der größten Oppositionspartei des Landes, der sozialdemokratischen CHP, zu protestieren. Zu den Protesten aufgerufen hatte der abgesetzte Parteichef Özgür Özel. Bereits vor Beginn der Proteste am Dienstag hatte die Polizei den Cumhuriyet Meydani (Platz der Republik) abgesperrt.

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red