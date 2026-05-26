Vier Tote bei Unfall zwischen Zug und Schulbus in Belgien

Brüssel - Bei einem Zusammenprall zwischen einem Schulbus und einem Zug sind in Belgien vier Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unfall im flämischen Ort Buggenhout zwischen Brüssel und Antwerpen starben der 49 Jahre alte Busfahrer, zwei Jugendliche im Alter von zwölf und 15 Jahren sowie eine 27-jährige Begleitperson, wie es in einer Pressekonferenz des Krisenteams und der Gemeinde hieß. Fünf weitere Kinder wurden zunächst schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

USA wollen ihre NATO-Militärbeiträge deutlich reduzieren

Brüssel/Washington - Die USA wollen laut einem Bericht ihre militärischen Beiträge zur NATO deutlich reduzieren. Ein Gesandter des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth habe bei einem Treffen in Brüssel vergangene Woche die Verbündeten darüber unterrichtet, dass Washington künftig "erheblich weniger militärische Schlüsselfähigkeiten bereitstellen" werde, berichtete "Der Spiegel" am Dienstag. Demnach betreffen die Kürzungen unter anderem "US-Kampfjets, Kriegsschiffe, Drohnen oder Tankflugzeuge".

SOS-Kinderdorf Österreich streicht 28 Stellen in Verwaltung

Innsbruck/Wien/Graz - Die Organisation SOS-Kinderdorf Österreich hat am Dienstag einen größeren Stellenabbau in der Verwaltung angekündigt. An den Standorten Innsbruck, Wien und Graz verlieren 28 Menschen ihre Jobs. Weitere 22 seien von "vertraglichen Änderungen", etwa bezüglich Zulagen, betroffen, sagte Geschäftsführerin Caroline Porcham gegenüber Journalisten in Innsbruck. Auch die Angebote in den Bundesländern würden nun geprüft. Dabei sei ein weiterer Stellenabbau derzeit nicht ausgeschlossen.

"Alibi-Zulassungen" bei KTM-Enduro-Motorrädern

Wien/Mattighofen - Internationale und heimische Medien berichten über "Alibi-Zulassung" bei KTM-Enduro-Motorrädern. In der Szene gilt das Vorgehen als offenes Geheimnis. Es geht um PS und Abgaswerte. Der kriselnde österreichische Motorradbauer verkaufe Bikes mit einer Zulassung, die nicht für den eigentlichen Einsatz gedacht sei, so ORF und "Der Standard". Händler vermarkteten dabei einen Umbau, mit dem das Motorrad nicht zugelassen werden dürfe. KTM sehe die Verantwortung bei den Käufern.

Israel weitet Bodenoffensive im Libanon aus

Jerusalem/Beirut - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mit einer Bodenoffensive nördlich der sogenannten gelben Linie im Süden des Libanon begonnen. Das Militär "operiert gezielt jenseits der ersten Verteidigungslinie, um direkte Bedrohungen für die Bürger des Staates Israel und die israelischen Soldaten" zu beseitigen, sagte ein Armeevertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Konkrete Angaben zu den Standorten der Soldaten machte er nicht.

Europa unter Hitzeglocke - Sieben Tote in Frankreich

London/Paris/Sevilla - Eine frühe Hitzewelle in Teilen Europas sorgt für Rekordtemperaturen und erste Todesfälle. In Frankreich starben im Zusammenhang mit der anhaltenden Hitze sieben Menschen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) liegt West- und Mitteleuropa derzeit unter einer Art Hitzeglocke, bei der die Sonne die Luft durch einen weitgehend wolkenfreien Himmel immer weiter aufheizt. Zudem sei heiße und trockene Luft unterwegs, die mit Saharastaub aus Nordafrika angereichert sei.

Schumann setzt Frist für Einigung bei Lohntransparenz

Wien - Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) setzt den Sozialpartnern bezüglich der Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie eine Frist. Nächste Woche soll es eine Einigung geben, teilte ihr Ministerium nach einem "konstruktiven Gespräch" mit den Spitzen von Wirtschaftskammer (WKÖ), Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Arbeiterkammer (AK) am Dienstag mit. Ist das nicht möglich, will sie selbst einen Entwurf vorlegen und in die politische Koordinierung der Regierung einbringen.

Stundenlange Sperre nach Lkw-Unfall auf A4 in NÖ

Fischamend/Schwechat - Ein Unfall mit drei beteiligten Lkw hat am Dienstag in Niederösterreich für eine stundenlange Sperre der Ostautobahn (A4) in Richtung Wien gesorgt. Der Bereich von Fischamend bis Schwechat (beides Bezirk Bruck an der Leitha) war nicht passierbar, ein kilometerlanger Stau war die Folge. Zwei Personen wurden verletzt, teilte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, auf Anfrage mit. "Christophorus 9" sowie der Intensivtransporthubschrauber (ITH) rückten aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red