Prozess nach Terroranschlag in Villach startet in Klagenfurt

Klagenfurt - Mehr als ein Jahr nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem ein 14-jähriger Schüler getötet und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, beginnt am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen einen 24-jährigen Syrer. Er soll in der Innenstadt auf Passanten eingestochen haben, ihm werden Mord, mehrfacher Mordversuch und terroristische Straftaten vorgeworfen. Zwei Verhandlungstage sind anberaumt, am Donnerstag wird das Urteil erwartet.

Uni-Protest gegen geplante Kürzungen

Wien - Die Universitäten protestieren mit einer Demonstration in Wien gegen ab 2028 geplante Kürzungen in ihrem Budget. Dazu aufgerufen haben Universitätenkonferenz, Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) sowie Arbeitnehmervertretungen. Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzeitner (SPÖ) versuchte in der "ZiB2" am Dienstagabend zu kalmieren. Sie strebe für die kommende Leistungsvereinbarung der Jahre 2028-2030 ein Plus an.

Schumann setzt Frist für Einigung bei Lohntransparenz

Wien - Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) setzt den Sozialpartnern bezüglich der Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie eine Frist. Nächste Woche soll es eine Einigung geben, teilte ihr Ministerium nach einem "konstruktiven Gespräch" mit den Spitzen von Wirtschaftskammer (WKÖ), Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Arbeiterkammer (AK) am Dienstag mit. Ist das nicht möglich, will sie selbst einen Entwurf vorlegen und in die politische Koordinierung der Regierung einbringen.

Trump jubelt nach Gesundheitscheck: alles "perfekt"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich einer turnusgemäßen ärztlichen Untersuchung unterzogen und danach von einem guten Ausgang geschwärmt. "Alles verlief PERFEKT", schrieb der Republikaner nach der Rückkehr von einem Militärkrankenhaus bei Washington auf der Plattform Truth Social. Trump gab keinerlei Details zu dem Befund oder Ergebnissen preis. Wann das Weiße Haus genauere Informationen zur Untersuchung veröffentlichen wird, war zunächst unklar.

Israel weitet Bodenoffensive im Libanon aus

Jerusalem/Beirut - Israels Armee hat mit einer Bodenoffensive nördlich der sogenannten gelben Linie im Süden des Libanon begonnen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bekräftigte am Dienstag das Ziel, mit der Ausweitung des Einsatzes den Druck auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz zu erhöhen. Derweil berichtete ein AFP-Korrespondent von neuen israelischen Luftangriffen in der Stadt Nabatije, deren Bewohner zuvor von Israels Armee zur Evakuierung aufgefordert worden waren.

Netanyahu: Angriff auf neuen Hamas-Führer in Gaza

Tel Aviv - Nach der jüngsten Tötung des militärischen Führers der Hamas im Gazastreifen hat Israel eigenen Angaben zufolge nun auch dessen Nachfolger angegriffen. Mohammed Odeh sei einer der Drahtzieher des Terrorüberfalls vom 7. Oktober 2023, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz am Abend. "Odeh war für die Ermordung, Entführung und Verwundung zahlreicher israelischer Bürger verantwortlich."

Stundenlange Sperre nach Lkw-Unfall auf A4 in NÖ

Fischamend/Schwechat - Ein Unfall mit drei beteiligten Lkw hat am Dienstag in Niederösterreich für eine stundenlange Sperre der Ostautobahn (A4) in Richtung Wien gesorgt. Der Bereich von Fischamend bis Schwechat (beides Bezirk Bruck an der Leitha) war nicht passierbar, ein kilometerlanger Stau war die Folge. Zwei Personen wurden verletzt, teilte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, auf Anfrage mit. "Christophorus 9" sowie der Intensivtransporthubschrauber (ITH) rückten aus.

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red