Israelische Luftattacken auf den Libanon - Mehr als 30 Tote

Beirut - Israel hat in der Nacht auf Mittwoch den Libanon nach Angaben aus Sicherheitskreisen mit über 120 Luftschlägen angegriffen. Dies sei eine der schwersten Bombardierungen seit Wochen, hieß es. Bei einem Angriff auf die Stadt Burj el-Shamali im Süden des Landes wurden der staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge mindestens zehn Menschen getötet. Insgesamt sollen nach Angaben der Regierung in Beirut mehr als 30 Menschen getötet und rund 40 verletzt worden sein.

Israel weitet Bodenoffensive im Libanon aus

Jerusalem/Beirut - Israels Armee hat mit einer Bodenoffensive nördlich der sogenannten gelben Linie im Süden des Libanon begonnen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bekräftigte am Dienstag das Ziel, mit der Ausweitung des Einsatzes den Druck auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz zu erhöhen. Derweil berichtete ein AFP-Korrespondent von neuen israelischen Luftangriffen in der Stadt Nabatije, deren Bewohner zuvor von Israels Armee zur Evakuierung aufgefordert worden waren.

Prozess nach Terroranschlag in Villach startet in Klagenfurt

Klagenfurt - Mehr als ein Jahr nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem ein 14-jähriger Schüler getötet und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, beginnt am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen einen 24-jährigen Syrer. Er soll in der Innenstadt auf Passanten eingestochen haben, ihm werden Mord, mehrfacher Mordversuch und terroristische Straftaten vorgeworfen. Zwei Verhandlungstage sind anberaumt, am Donnerstag wird das Urteil erwartet.

Iran verurteilt US-Angriffe als Verstoß gegen Waffenruhe

Teheran/Washington - Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US-Angriffe als groben Verstoß gegen die Waffenruhe verurteilt und mit Vergeltung gedroht. "Zweifellos wird die Islamische Republik Iran keinen provokativen Akt unbeantwortet lassen und nicht das geringste Zögern bei der Verteidigung der nationalen Souveränität des Irans dulden." Diese parallel zum von Pakistan vermittelten Friedensprozess gestarteten aggressiven Handlungen hätten den "boshaften Willen" Washingtons offenbart.

Schottisches Parlament stimmt für Unabhängigkeitsreferendum

Edinburgh/London - Das schottische Parlament hat sich für die Forderung nach einem erneuten Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands ausgesprochen. Die Abgeordneten in Edinburgh stimmten am Dienstag mit 72 zu 55 Stimmen für einen Antrag, wonach die britische Regierung die Befugnis zur Abhaltung eines solchen Referendums übertragen soll. Bisher gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass London grünes Licht für eine Abstimmung geben könnte.

Israel: Neuer Hamas-Chef eine Woche nach Ernennung getötet

Tel Aviv - Rund eineinhalb Wochen nach dem tödlichen Angriff auf den Chef des bewaffneten Hamas-Arms Qassam-Brigaden hat Israel nach Regierungsangaben auch dessen Nachfolger im Gazastreifen getötet. Der Angriff habe sich gegen Mohammed Odeh gerichtet, "den neuen Kommandeur des Flügels der Hamas-Terrororganisation und einen der Architekten des Massakers vom 7. Oktober", teilten Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz am Dienstag mit.

Uni-Protest gegen geplante Kürzungen

Wien - Die Universitäten protestieren mit einer Demonstration in Wien gegen ab 2028 geplante Kürzungen in ihrem Budget. Dazu aufgerufen haben Universitätenkonferenz, Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) sowie Arbeitnehmervertretungen. Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzeitner (SPÖ) versuchte in der "ZiB2" am Dienstagabend zu kalmieren. Sie strebe für die kommende Leistungsvereinbarung der Jahre 2028-2030 ein Plus an.

Trump jubelt nach Gesundheitscheck: alles "perfekt"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich einer turnusgemäßen ärztlichen Untersuchung unterzogen und danach von einem guten Ausgang geschwärmt. "Alles verlief PERFEKT", schrieb der Republikaner nach der Rückkehr von einem Militärkrankenhaus bei Washington auf der Plattform Truth Social. Trump gab keinerlei Details zu dem Befund oder Ergebnissen preis. Wann das Weiße Haus genauere Informationen zur Untersuchung veröffentlichen wird, war zunächst unklar.

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red