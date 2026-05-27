Prozess nach Terroranschlag in Villach startet in Klagenfurt

Klagenfurt - Mehr als ein Jahr nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem ein 14-jähriger Schüler getötet und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, beginnt am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen einen 24-jährigen Syrer. Er soll in der Innenstadt auf Passanten eingestochen haben, ihm werden Mord, mehrfacher Mordversuch und terroristische Straftaten vorgeworfen. Zwei Verhandlungstage sind anberaumt, am Donnerstag wird das Urteil erwartet.

Fälle von beschädigten Grabstellen in neun Bezirken in NÖ

Österreich/Niederösterreich/Thaya/Ziersdorf - Die Serie an beschädigten Grabstellen in Niederösterreich nimmt weiter ihren Lauf. Mittlerweile gibt es Fälle in neun der 20 Bezirke im Bundesland. Zuletzt kamen Anzeigen in den Bezirken Hollabrunn und Waidhofen an der Thaya hinzu, bestätigte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Mittwoch einen Bericht des ORF Niederösterreich. Ermittelt wird generell wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der Störung der Totenruhe.

Superreiche halten 39 Prozent des heimischen Finanzvermögens

Wien - Das Vermögen der Österreicherinnen und Österreicher ist 2025 deutlich gewachsen. Angetrieben von starken Börsen stieg das Gesamtnettovermögen laut "Global Wealth Report" der Boston Consulting Group (BCG) um 15,8 Prozent auf 2,9 Billionen US-Dollar (2,5 Billionen Euro). Die Ungleichverteilung bleibt stark ausgeprägt: Nur rund 500 Superreiche vereinen 39 Prozent des österreichischen Finanzvermögens auf sich.

"Alibi-Zulassungen" bei KTM-Enduro-Motorrädern

Wien/Mattighofen - Internationale und heimische Medien berichten über "Alibi-Zulassungen" bei KTM-Enduro-Motorrädern. In der Szene gilt das Vorgehen als offenes Geheimnis. Es geht um PS und Abgaswerte. Der kriselnde österreichische Motorradbauer verkaufe Bikes mit einer Zulassung, die nicht für den eigentlichen Einsatz gedacht sei, so ORF und "Der Standard". Händler vermarkteten dabei einen Umbau, mit dem das Motorrad nicht zugelassen werden dürfe. KTM sehe die Verantwortung bei den Käufern.

Wohlbefinden von Kindern ohne Handy wesentlich besser

Wien - Kinder und Jugendliche haben drei Wochen auf ihr Handy verzichtet. Die Studie wurde im Zuge der ORF-Sendung "Das große Dok-1-Handyexperiment" durchgeführt. Mehr als 72.000 Jugendliche aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und Südtirol haben sich dafür angemeldet, knapp 46.000 haben daran teilgenommen. Fazit: Das Handy-Fasten brachte eine deutliche Verbesserung des psychischen Wohlbefindens, am stärksten in der Gruppe, die komplett auf das Handy verzichtet hat.

Gouverneur: Kiew griff Krim mit Marschflugkörpern an

Sewastopol/Saporischschja - Die Ukraine hat nach russischen Angaben den Hafen von Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die Luftabwehr habe mehr als 20 Drohnen abgeschossen, teilte der Gouverneur der Stadt, Michail Raswoschajew, am Mittwoch mit. Verletzte gebe es nach vorläufigen Angaben nicht. Bei russischen Angriffen auf die ukrainischen Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja wurden den dortigen Behörden zufolge 21 Menschen verletzt.

Neun Vermisste nach tödlichem Chemie-Unfall in den USA

Olympia (Washington) - Bei einem Unglück auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Neun Angestellte werden nach dem Vorfall am Dienstag in der Kleinstadt Longview noch vermisst, wie die Feuerwehr mitteilte. Außerdem gebe es neun Verletzte, darunter ein Feuerwehrmann. Einige befänden sich in kritischem Zustand. Auf dem Firmengelände war laut Feuerwehr ein mehr als 3,4 Millionen Liter fassender Tank mit Weißlauge geborsten.

Nordkorea testet neues Raketensystem und Marschflugkörper

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach eigenen Angaben ein neues Raketenstartsystem sowie ein neues Marschflugkörper-Waffensystem getestet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch berichtete, wurden die am Vortag ausgeführten Tests von Machthaber Kim Jong-un persönlich beaufsichtigt. Dieser sprach den Angaben zufolge von einem "klaren Signal für die Modernisierung unserer Streitkräfte".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red