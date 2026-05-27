Prozess nach Villach-Terror mit verstörenden Aussagen

Klagenfurt - Der Prozess gegen jenen Syrer, der am 15. Februar 2025 in der Villacher Innenstadt einen Terroranschlag im Namen des sogenannten Islamischen Staats (IS) verübt haben soll, hat Mittwochfrüh am Landesgericht Klagenfurt begonnen. Bei dem Messerattentat starb ein 14-Jähriger, weitere fünf Personen waren teils lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann räumte vor Gericht völlig ruhig seine Tat ein und gab auch an, wieder töten zu wollen.

Israelische Luftattacken auf den Libanon - Mehr als 30 Tote

Beirut - Israel hat in der Nacht auf Mittwoch den Libanon nach Angaben aus Sicherheitskreisen mit über 120 Luftschlägen angegriffen. Dies sei eine der schwersten Bombardierungen seit Wochen, hieß es. Bei erneut schweren israelischen Luftangriffen im Süden und Osten des Libanons sind nach dortigen Angaben mindestens 31 Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Die Angriffe ereigneten sich am Dienstag, wie das libanesische Gesundheitsministerium in der Nacht mitteilte.

Ex-RAF-Terroristin Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt

Verden - Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden nahe Bremen zu 13 Jahren Haft verurteilt worden - wegen schweren Raubes, Verstößen gegen Waffengesetze und anderer Straftaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Geldtransporter und Supermärkte überfiel. Die 67-Jährige stand wegen Überfällen nach Auflösung der RAF zwischen 1999 und 2016 vor Gericht.

Uni-Protest gegen geplante Kürzungen

Wien - Die Universitäten protestieren mit einer Demo in Wien gegen ab 2028 geplante Kürzungen in ihrem Budget. Dazu aufgerufen haben Universitätenkonferenz (uniko), Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) und Arbeitnehmervertretungen. Auftakt ist um 13.00 Uhr bei einer Kundgebung vor der Uni Wien, der Protestmarsch führt dann durch die Innenstadt zum Wissenschaftsministerium und vor das Bundeskanzleramt. Am Donnerstag gibt es Kundgebungen in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt.

Causa "Lebensversicherung" - Prozess gegen Strache gestartet

Wien - Der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Mittwoch mit einigen Minuten Verspätung begonnen. Strache erschien etwas unpünktlich zur Verhandlung am Wiener Landesgericht, wo es zunächst ausschließlich um die Causa "Lebensversicherung" geht. Strache und einem weiteren Angeklagten wird Untreue vorgeworfen. Er soll versucht haben, sich die Prämie einer durch die Wiener FPÖ abgeschlossenen Versicherung auszahlen zu lassen. Strache bestreitet das.

Neue Strompreisbremse und Industriestrompreis kommen

Wien - Die Regierung hat sich auf die Einführung eines Energiekrisenmechanismus zur Deckelung der Strompreise im Krisenfall geeinigt. Demnach soll der Arbeitspreis von Strom für Haushalte in anhaltenden Preiskrisen bei 10 Cent pro kWh begrenzt werden. Kommen soll außerdem ab 2027 ein vergünstigter Industriestrompreis für energieintensive Betriebe, wie die Dreierkoalition am Mittwoch nach dem Ministerrat angekündigt hat.

Fälle von beschädigten Grabstellen in zehn Bezirken in NÖ

Österreich/Niederösterreich/Thaya/Ziersdorf - Die Serie an beschädigten Grabstellen in Niederösterreich nimmt weiter ihren Lauf. Mittlerweile gibt es Fälle in zehn der 20 Bezirke im Bundesland. Zuletzt kamen Anzeigen in den Bezirken Hollabrunn, Waidhofen an der Thaya und Mödling hinzu, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Mittwoch auf Anfrage mit. Ermittelt wird generell wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der Störung der Totenruhe.

Superreiche halten 39 Prozent des heimischen Finanzvermögens

Wien - Das Vermögen der Österreicherinnen und Österreicher ist 2025 deutlich gewachsen. Angetrieben von starken Börsen stieg das Gesamtnettovermögen laut "Global Wealth Report" der Boston Consulting Group (BCG) um 15,8 Prozent auf 2,9 Billionen US-Dollar (2,5 Billionen Euro). Die Ungleichverteilung bleibt stark ausgeprägt: Nur rund 500 Superreiche vereinen 39 Prozent des österreichischen Finanzvermögens auf sich.

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red