Prozess nach Villach-Terror mit verstörenden Aussagen

Klagenfurt - Der Prozess gegen jenen Syrer, der am 15. Februar 2025 in der Villacher Innenstadt einen Terroranschlag im Namen des sogenannten Islamischen Staats (IS) verübt haben soll, hat Mittwochfrüh am Landesgericht Klagenfurt begonnen. Bei dem Messerattentat starb ein 14-Jähriger, weitere fünf Personen waren teils lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann räumte vor Gericht völlig ruhig seine Tat ein und gab auch an, wieder töten zu wollen.

Neue Strompreisbremse und Industriestrompreis kommen

Wien - Die Regierung hat sich auf die Einführung eines Energiekrisenmechanismus zur Deckelung der Strompreise im Krisenfall geeinigt. So soll der Arbeitspreis von Strom für Haushalte in anhaltenden Preiskrisen bei 10 Cent pro kWh begrenzt werden. Kommen soll außerdem ab 2027 ein vergünstigter Industriestrompreis für energieintensive Betriebe, wie die Dreierkoalition am Mittwoch nach dem Ministerrat ankündigte. Die Strombranche übte harsche Kritik, sie sei kein "Bankomat".

Israelische Luftattacken auf den Libanon - Mehr als 30 Tote

Beirut - Israel hat in der Nacht auf Mittwoch den Libanon nach Angaben aus Sicherheitskreisen mit über 120 Luftschlägen angegriffen. Dies sei eine der schwersten Bombardierungen seit Wochen, hieß es. Bei erneut schweren israelischen Luftangriffen im Süden und Osten des Libanons sind nach dortigen Angaben mindestens 31 Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Die Angriffe ereigneten sich am Dienstag, wie das libanesische Gesundheitsministerium in der Nacht mitteilte.

Taliban wollen diplomatische Vertreter nach Europa entsenden

Kabul/Wien/Brüssel - Im Gegenzug für Abschiebungen nach Afghanistan will das Taliban-Regime diplomatische Vertreter nach Europa entsenden. Infolge dieser Bemühungen wurden in Deutschland und Norwegen bereits Taliban an diplomatischen Vertretungen platziert. Darüber berichtete der "Standard" am Mittwoch. Auch in Brüssel werden Mitte Juni Taliban-Vertreter erwartet, in Wien erfolgte ein Besuch im Februar. Zu einem Einsatz von Taliban an Vertretungen in Österreich soll es aber nicht kommen.

Strache sieht im Untreue-Prozess "falsche Anwürfe"

Wien - Am Mittwoch hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache begonnen. Dabei geht es zunächst ausschließlich um die Causa "Lebensversicherung". Strache wies den gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwurf der Untreue bzw. der Bestimmung zur Untreue vehement zurück. Es handle sich um "falsche Anwürfe". Die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft Wien seien "hanebüchen, nicht logisch und an den Haaren herbeigezogen."

Uni-Protest gegen geplante Kürzungen

Wien - Die Universitäten protestieren mit einer Demo in Wien gegen ab 2028 geplante Kürzungen in ihrem Budget. Dazu aufgerufen haben Universitätenkonferenz (uniko), Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) und Arbeitnehmervertretungen. Auftakt ist um 13.00 Uhr bei einer Kundgebung vor der Uni Wien, der Protestmarsch führt dann durch die Innenstadt zum Wissenschaftsministerium und vor das Bundeskanzleramt. Am Donnerstag gibt es Kundgebungen in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt.

Ex-RAF-Terroristin Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt

Verden - Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden nahe Bremen zu 13 Jahren Haft verurteilt worden - wegen schweren Raubes, Verstößen gegen Waffengesetze und anderer Straftaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Geldtransporter und Supermärkte in mehreren deutschen Städten überfiel. Die 67-Jährige stand wegen Taten nach Auflösung der RAF zwischen 1999 und 2016 vor Gericht.

Höhlendrama - Fünf Goldsucher lebend gefunden

Vientiane/Bangkok - Nach einer Woche sind fünf in einer teilweise gefluteten Höhle in Laos vermisste Dorfbewohner lebend gefunden worden. "Wir haben fünf Leute gefunden, die leben und in Sicherheit sind. Wir suchen noch nach zwei weiteren Menschen", erklärte die laotische Rettungsgruppe Rescue Volunteer for People am Mittwoch.

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red