Neue Strompreisbremse und Industriestrompreis kommen

Wien - Die Regierung hat sich auf die Einführung eines Energiekrisenmechanismus zur Deckelung der Strompreise im Krisenfall geeinigt. So soll der Arbeitspreis von Strom für Haushalte in anhaltenden Preiskrisen bei 10 Cent pro kWh begrenzt werden. Kommen soll außerdem ab 2027 ein vergünstigter Industriestrompreis für energieintensive Betriebe, wie die Dreierkoalition am Mittwoch nach dem Ministerrat ankündigte. Die Strombranche übte harsche Kritik, sie sei kein "Bankomat".

Bei 74 Prozent der Jungen ist Social-Media-Konsum Problem

Wien - Soziale Medien haben enormen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, wie eine Befragung unter Behandlerinnen und Behandlern der Initiative "Gesund aus der Krise" zeigt. 74 Prozent der jungen User haben bereits einen problematischen Social-Media-Konsum, 82 Prozent können nicht mehr damit aufhören. Wie positiv Handy-Fasten auf die Jüngsten wirkt, zeigt eine Studie im Zuge der ORF-Sendung "Das große Dok-1-Handyexperiment", die am Mittwochabend gezeigt wird.

Strache sieht im Untreue-Prozess "falsche Anwürfe"

Wien - Am Mittwoch hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache begonnen. Dabei geht es zunächst ausschließlich um die Causa "Lebensversicherung". Strache wies den gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwurf der Untreue bzw. der Bestimmung zur Untreue vehement zurück. Es handle sich um "falsche Anwürfe". Die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft Wien seien "hanebüchen, nicht logisch und an den Haaren herbeigezogen."

Tausende bei Uni-Protest gegen geplante Kürzungen

Wien - Die Universitäten protestieren mit einer Demo in Wien gegen ab 2028 geplante Kürzungen in ihrem Budget. Dazu aufgerufen haben Universitätenkonferenz (uniko), Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) und Arbeitnehmervertretungen. Tausende kamen um 13 Uhr zur Auftaktkundgebung an der Uni Wien, der Protestmarsch führt dann durch die Innenstadt zum Wissenschaftsministerium und vor das Bundeskanzleramt. Am Donnerstag gibt es Kundgebungen in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt.

Wirbel um "Alibi-Zulassungen" bei KTM-Enduro-Motorrädern

Wien/Mattighofen - Nach Berichten internationaler und heimischer Medien über "Alibi-Zulassungen" bei KTM-Enduro-Motorrädern hat das Unternehmen die Vorwürfe am Mittwoch zurückgewiesen. Es handle sich um eine "Standardpraxis", die auch andere Hersteller anwenden würden. Die oberösterreichische Polizei sprach von einem "derzeit nicht wahrnehmbaren Problem" auf den Straßen. Es könnte allerdings sein, dass Kunden ein großes finanzielles und rechtliches Risiko eingehen.

Iran verurteilt US-Angriffe als Verstoß gegen Waffenruhe

Teheran/Washington - Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US-Angriffe als groben Verstoß gegen die Waffenruhe verurteilt und mit Vergeltung gedroht. "Zweifellos wird die Islamische Republik Iran keinen provokativen Akt unbeantwortet lassen." Diese parallel zum von Pakistan vermittelten Friedensprozess gestarteten aggressiven Handlungen hätten den "boshaften Willen" der USA offenbart. Ein erneuter Kriegsausbruch zwischen Iran und USA sei aber laut den Revolutionsgarden unwahrscheinlich.

Taliban wollen diplomatische Vertreter nach Europa entsenden

Kabul/Wien/Brüssel - Im Gegenzug für Abschiebungen nach Afghanistan will das Taliban-Regime diplomatische Vertreter nach Europa entsenden. Infolge dieser Bemühungen wurden in Deutschland und Norwegen bereits Taliban an diplomatischen Vertretungen platziert. Darüber berichtete der "Standard" am Mittwoch. Auch in Brüssel werden Mitte Juni Taliban-Vertreter erwartet, in Wien erfolgte ein Besuch im Februar. Zu einem Einsatz von Taliban an Vertretungen in Österreich soll es aber nicht kommen.

Tech-Milliardär Thiel nimmt an Festwochen-Diskussion teil

Wien - Der umstrittene Technologie-Milliardär Peter Thiel hat laut Angaben der Wiener Festwochen seine Teilnahme an einer Diskussion mit Festival-Chef Milo Rau und dem Theologen Wolfgang Palaver bestätigt. Die Veranstaltung, die bereits vor ihrer Ankündigung für Gesprächsstoff sorgte, soll am 7. Juni im Hotel Intercontinental über die Bühne gehen - wenn man sich nicht doch noch anders entscheidet. Darüber soll nämlich am Freitag in einer öffentlichen Debatte erst diskutiert werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red