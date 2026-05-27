Neue Strompreisbremse und Industriestrompreis kommen

Wien - Die Regierung hat sich auf die Einführung eines Energiekrisenmechanismus zur Deckelung der Strompreise im Krisenfall geeinigt. So soll der Arbeitspreis von Strom für Haushalte in anhaltenden Preiskrisen bei 10 Cent pro kWh begrenzt werden. Kommen soll außerdem ab 2027 ein vergünstigter Industriestrompreis für energieintensive Betriebe, wie die Dreierkoalition am Mittwoch nach dem Ministerrat ankündigte. Die Strombranche übte harsche Kritik, sie sei kein "Bankomat".

Prozess nach Villach-Terror mit verstörenden Aussagen

Klagenfurt - Der Prozess gegen jenen Syrer, der am 15. Februar 2025 in der Villacher Innenstadt einen Terroranschlag im Namen des sogenannten Islamischen Staats (IS) verübt haben soll, hat am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt begonnen. Bei dem Messerattentat starb ein 14-Jähriger, weitere fünf Personen waren teils lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann räumte vor Gericht völlig ruhig seine Tat ein und gab auch an, wieder töten zu wollen.

Bei 74 Prozent der Jungen ist Social-Media-Konsum Problem

Wien - Soziale Medien haben enormen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, wie eine Befragung unter Behandlerinnen und Behandlern der Initiative "Gesund aus der Krise" zeigt. 74 Prozent der jungen User haben bereits einen problematischen Social-Media-Konsum, 82 Prozent können nicht mehr damit aufhören. Wie positiv Handy-Fasten auf die Jüngsten wirkt, zeigt eine Studie im Zuge der ORF-Sendung "Das große Dok-1-Handyexperiment", die am Mittwochabend gezeigt wird.

Tech-Milliardär Thiel nimmt an Festwochen-Diskussion teil

Wien - Der umstrittene Technologie-Milliardär Peter Thiel hat laut Angaben der Wiener Festwochen seine Teilnahme an einer Diskussion mit Festival-Chef Milo Rau und dem Theologen Wolfgang Palaver bestätigt. Die Veranstaltung, die bereits vor ihrer Ankündigung für Gesprächsstoff sorgte, soll am 7. Juni im Hotel Intercontinental über die Bühne gehen - wenn man sich nicht doch noch anders entscheidet. Darüber soll nämlich am Freitag in einer öffentlichen Debatte erst diskutiert werden.

Strache sieht im Untreue-Prozess "falsche Anwürfe"

Wien - Am Mittwoch hat am Wiener Landesgericht der Untreue-Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache begonnen. Dabei ist es zunächst ausschließlich um die Causa "Lebensversicherung" gegangen. Strache wies den gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwurf vehement zurück. Es handle sich um "falsche Anwürfe". Die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft Wien seien "hanebüchen, nicht logisch und an den Haaren herbeigezogen" bzw. "völlig unbegreiflich".

Tausende bei Uni-Protest gegen geplante Kürzungen

Wien - Die Universitäten haben mit einer Demo in Wien gegen ab 2028 geplante Kürzungen in ihrem Budget protestiert. Dazu aufgerufen haben Universitätenkonferenz (uniko), Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) und Arbeitnehmervertretungen. Tausende kamen um 13 Uhr zur Auftaktkundgebung an der Uni Wien, der Protestmarsch führte durch die Innenstadt zum Wissenschaftsministerium und vor das Bundeskanzleramt. Am Donnerstag gibt es Kundgebungen in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt.

Iran verurteilt US-Angriffe als Verstoß gegen Waffenruhe

Teheran/Washington - Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US-Angriffe als groben Verstoß gegen die Waffenruhe verurteilt und mit Vergeltung gedroht. Die parallel zum von Pakistan vermittelten Friedensprozess gestarteten aggressiven Handlungen hätten den "boshaften Willen" der USA offenbart. Ein erneuter Kriegsausbruch zwischen Iran und USA sei aber laut den Revolutionsgarden unwahrscheinlich. Dem Iran soll nun ein Entwurf für ein Abkommen mit den USA vorliegen.

Mehrere Anschläge in Kolumbien einige Tage vor Wahl

Bogota - Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Kolumbien sind bei mutmaßlichen Angriffen der Guerillaorganisation ELN mehrere Soldaten und Polizisten verletzt worden. Bei einer Explosion nahe einem Militärstützpunkt im nordkolumbianischen Riohacha im Department La Guajira wurden zwölf Soldaten verletzt, wie das Militär auf X mitteilte.

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red