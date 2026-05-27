Staatsanwältin fordert nach Villach-Terror lebenslange Haft

Klagenfurt - Beim Prozess gegen jenen Syrer, der am 15. Februar 2025 in der Villacher Innenstadt einen Terroranschlag im Namen des sogenannten Islamischen Staats (IS) verübt haben soll, hat die Staatsanwältin am frühen Mittwochabend in ihrem Plädoyer eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Die Geschworenen zogen sich danach zur Beratung zurück. Mit einem Urteil am Landesgericht Klagenfurt wird - anders als geplant - bereits am Mittwochabend gerechnet.

Tech-Milliardär Thiel nimmt an Festwochen-Diskussion teil

Wien - Der umstrittene Technologie-Milliardär Peter Thiel hat laut Angaben der Wiener Festwochen seine Teilnahme an einer Diskussion mit Festival-Chef Milo Rau und dem Theologen Wolfgang Palaver bestätigt. Die Veranstaltung, die bereits vor ihrer Ankündigung für Gesprächsstoff sorgte, soll am 7. Juni im Hotel Intercontinental über die Bühne gehen - wenn man sich nicht doch noch anders entscheidet. Darüber soll nämlich am Freitag in einer öffentlichen Debatte erst diskutiert werden.

Strache sieht im Untreue-Prozess "falsche Anwürfe"

Wien - Am Mittwoch hat am Wiener Landesgericht der Untreue-Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache begonnen. Dabei ist es zunächst ausschließlich um die Causa "Lebensversicherung" gegangen. Strache wies den gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwurf vehement zurück. Es handle sich um "falsche Anwürfe". Die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft Wien seien "hanebüchen, nicht logisch und an den Haaren herbeigezogen" bzw. "völlig unbegreiflich".

Tausende bei Uni-Protest gegen geplante Kürzungen

Wien - Die Universitäten haben mit einer Demo in Wien gegen ab 2028 geplante Kürzungen in ihrem Budget protestiert. Dazu aufgerufen haben Universitätenkonferenz (uniko), Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) und Arbeitnehmervertretungen. Tausende kamen um 13 Uhr zur Auftaktkundgebung an der Uni Wien, der Protestmarsch führte durch die Innenstadt zum Wissenschaftsministerium und vor das Bundeskanzleramt. Am Donnerstag gibt es Kundgebungen in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt.

WHO fordert Waffenstillstand in von Ebola betroffener Region

Kinshasa/Bunia/Kampala - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer "katastrophalen Kollision von Krankheit und Konflikt" in der vom Ebola-Ausbruch betroffenen Region im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo). "Wir können weder das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen noch Kranke isolieren, während Bomben fallen", schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch auf dem Nachrichtenportal X. Unterdessen hat das Nachbarland Uganda seine Grenzen zur DR Kongo geschlossen.

Mehrere Anschläge in Kolumbien einige Tage vor Wahl

Bogota - Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Kolumbien sind bei mutmaßlichen Angriffen der Guerillaorganisation ELN mehrere Soldaten und Polizisten verletzt worden. Bei einer Explosion nahe einem Militärstützpunkt im nordkolumbianischen Riohacha im Department La Guajira wurden zwölf Soldaten verletzt, wie das Militär auf X mitteilte.

Wiener starb nach Badeunfall in Niederösterreich im Spital

Gerasdorf bei Wien/Wien - Ein 21-Jähriger ist nach einem Badeunfall am Pfingstmontag in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) im Krankenhaus gestorben. Die Polizei bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage einen entsprechenden ORF-Bericht. Der Wiener war beim Schwimmen im Badeteich Gerasdorf untergegangen, andere Gäste brachten den jungen Mann ans Ufer. Der 21-Jährige wurde reanimiert und in die Klinik Floridsdorf geflogen, wo er nun seinen Verletzungen erlag.

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red