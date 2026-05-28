Israel erklärt weite Teile des Südlibanons zur Kampfzone

Beirut - Inmitten der stockenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat Israel weite Teile des Südlibanons zu einer neuen Kampfzone erklärt. Die Streitkräfte würden in dem Gebiet mit großer Härte gegen die libanesische Hisbollah-Miliz vorgehen, schrieb ein Militärsprecher auf der Plattform X. Die Zivilbevölkerung solle sich nördlich des Flusses Zahrani in Sicherheit bringen. Der Fluss verläuft etwa 40 Kilometer nördlich der israelischen Grenze.

Lebenslange Haft für Angeklagten nach Villach-Terror

Klagenfurt - Jener 24-jährige Syrer, der am 15. Februar 2025 in der Villacher Innenstadt einen Terroranschlag im Namen des sogenannten Islamischen Staats (IS) verübt haben soll, ist am Mittwochabend am Landesgericht Klagenfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er wurde vom Schwurgericht einstimmig des Mordes, des fünffachen Mordversuchs und terroristischer Straftaten für schuldig befunden. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

NEOS wollen Überarbeitung der Lohntransparenz-Richtlinie

Wien/EU-weit - Die NEOS steigen bei der Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie auf die Bremse. Nachdem Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) angekündigt hatte, bald - mit oder ohne Zustimmung der Sozialpartner - einen Entwurf in die politische Koordinierung der Regierung zu schicken, fordert der kleinste Koalitionspartner nun ein "Stop the Clock"-Verfahren und eine Überarbeitung der Richtlinie. Die Partei befürchtet eine "überschießende Berichtslawine".

Viele UV-Leiberl für Kinder versagen beim UV-Schutz

Wien - Kinder sind besonders sonnenempfindlich, deshalb setzen viele Eltern zusätzlich zu Sonnencreme und Abschattung auf UV-Schutzkleidung. Rund die Hälfte von zwölf in Österreich erhältlichen UV-Shirts bietet laut einem neuen Test allerdings gar keinen ausreichenden Schutz. Zwei Drittel enthalten zudem Bisphenole. Insgesamt wurden vier "gut", ein "durchschnittlich", zwei "weniger zufriedenstellend" und fünf "nicht zufriedenstellend" vergeben.

USA greifen erneut Ziele im Iran an

Bandar Abbas - Trotz der Waffenruhe und den laufenden Verhandlungen für ein Kriegsende haben die USA übereinstimmenden Medienberichten zufolge erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Schläge galten einer Anlage, die eine Bedrohung für US-Streitkräfte und die kommerzielle Schifffahrt darstellte, wie die Sender CNN und CBS News unter Berufung auf einen Beamten berichteten. US-Präsident Donald Trump zeigte sich indes noch nicht zufrieden zum Verhandlungsstand über ein mögliches Ende des Krieges.

Vereitelter Anschlag auf Swift-Konzert: Prozess geht zu Ende

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Donnerstag geht am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen des mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Ende. Der 21-Jährige und der gleichaltrige Arda K. sollen zudem mit einem Dritten Teil einer anschlagsbereiten Terror-Zelle gewesen sein. Sie bekannten sich im Laufe des Prozesses zu weiten Teilen der gegen sie erhobenen Vorwürfe schuldig. Mit einem Urteil ist erst am Abend zu rechnen.

Selenskyj kündigt weitere Angriffe in Russland an

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Gesprächen mit seiner Militärführung neue Gegenschläge im russischen Hinterland angekündigt. Das sei nötig, um Moskau klarzumachen, dass es für den Angriffskrieg gegen die Ukraine mit eigenen Verlusten bezahlen müsse, sagte Selenskyj in seiner in Kiew veröffentlichten abendlichen Videobotschaft. Insbesondere sind demnach weiter Anlagen der russischen Ölindustrie im Visier.

Strache sieht im Untreue-Prozess "falsche Anwürfe"

Wien - Am Mittwoch hat am Wiener Landesgericht der Untreue-Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache begonnen. Dabei ist es zunächst ausschließlich um die Causa "Lebensversicherung" gegangen. Strache wies den gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwurf vehement zurück. Es handle sich um "falsche Anwürfe". Die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft Wien seien "hanebüchen, nicht logisch und an den Haaren herbeigezogen" bzw. "völlig unbegreiflich".

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red