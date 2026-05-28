Erneut gegenseitige Angriffe zwischen USA und Iran

Bandar Abbas - Die USA haben trotz der bestehenden Waffenruhe erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Revolutionsgarden der Islamischen Republik reagierten darauf am Donnerstag früh mit dem Beschuss eines US-Luftwaffenstützpunktes in der Golf-Region. Kuwait teilte mit, es gebe Raketen- und Drohnenangriffe, ließ aber offen, wer dafür verantwortlich war. In Kuwait befindet sich eine große Basis des US-Militärs.

NEOS wollen Überarbeitung der Lohntransparenz-Richtlinie

Wien/EU-weit - Die NEOS steigen bei der Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie auf die Bremse. Nachdem Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) angekündigt hatte, bald - mit oder ohne Zustimmung der Sozialpartner - einen Entwurf in die politische Koordinierung der Regierung zu schicken, fordert der kleinste Koalitionspartner nun ein "Stop the Clock"-Verfahren und eine Überarbeitung der Richtlinie. Die Partei befürchtet eine "überschießende Berichtslawine".

Vereitelter Anschlag auf Swift-Konzert: Prozess geht zu Ende

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Donnerstag geht am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen des mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Ende. Der 21-Jährige und der gleichaltrige Arda K. sollen zudem mit einem Dritten Teil einer anschlagsbereiten Terror-Zelle gewesen sein. Sie bekannten sich im Laufe des Prozesses zu weiten Teilen der gegen sie erhobenen Vorwürfe schuldig. Zu Beginn waren Sachverständige geladen.

Immobilienpreise 2025 gestiegen, aber unter Niveau von 2022

Wien - Nach einem Preisrückgang im Jahr 2023 hat sich Wohneigentum in Österreich in den Jahren 2024 und 2025 wieder verteuert. Wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte, lagen die Durchschnittspreise für Häuser und Wohnungen zuletzt aber weiterhin unter dem Rekordniveau von 2022. Baugrundstücke verzeichneten hingegen deutliche Preisanstiege und erreichten in mehreren Bundesländern einen neuen Höchststand.

Mindestens 16 Tote bei Feuer in Mädcheninternat in Kenia

Nairobi - Bei einem Feuer im Schlafsaal eines Mädcheninternats sind in Kenia nach Angaben aus Polizeikreisen mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen Schülerinnen. 73 Verletzte wurden demnach in Krankenhäuser eingeliefert. Nach Angaben des Roten Kreuzes brach das Feuer in der Nacht zum Donnerstag in einem Mädcheninternat in der Stadt Gilgil rund hundert Kilometer nördlich von Nairobi aus.

Sterbeverfügung ab 1. Juni unbefristet gültig

Wien - Beim seit Jänner 2022 in Kraft getretenen Sterbeverfügungsgesetz besteht Reformbedarf. Die Regelung ermöglicht sterbewilligen Personen, ihr Leben durch assistierten Suizid zu beenden. Voraussetzung ist die Errichtung einer Sterbeverfügung. Das Gesetz sah vor, dass dieser aufwändige Prozess nach einem Jahr erneuert werden muss - eine Regelung, die der Verfassungsgerichtshof Ende 2024 aber aufhob. Eine Neuregelung steht aus, damit gelten Sterbeverfügungen ab 1. Juni unbegrenzt.

EU sieht vorerst von Ernennung eines Russland-Gesandten ab

Limassol - Die EU will vorerst keinen Chefverhandler für mögliche Ukraine-Friedensgespräche mit Russland ernennen. "Es ist eine Falle, in die Russland uns locken will", sagte Kallas bei einem Treffen der EU-Außenminister in der zypriotischen Hafenstadt Limassol. Die russische Taktik sehe vor, dass man darüber diskutiere, wer mit Russland spreche, und Russland dann auswähle, wer geeignet sei und wer nicht.

Kärntner Betrugsopfer tappt online erneut in Falle

Klagenfurt - Ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ist vor Kurzem zum zweiten Mal Opfer von Internetbetrügern geworden. Der Mann hatte bereits vor mehreren Jahren durch einen Onlinebetrug mehrere zehntausend Euro verloren. Im Februar wurde er von einem unbekannten Täter angerufen, der ihm versprach, sein Geld wiederzubekommen - dazu müsse das Opfer nur erneut Geld überweisen. Nach einiger Zeit war der Täter nicht mehr erreichbar, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

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red