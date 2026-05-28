Vereitelter Anschlag auf Swift-Konzert: Prozess geht zu Ende

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Donnerstag geht am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen des verhinderten mutmaßlichen Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Ende. Der 21-Jährige und der gleichaltrige Arda K. sollen zudem mit einem Dritten Teil einer anschlagsbereiten Terror-Zelle gewesen sein. Sie bekannten sich im Laufe des Prozesses zu weiten Teilen der gegen sie erhobenen Vorwürfe schuldig. Der Staatsanwalt fordert einen Schuldspruch.

Erneut gegenseitige Angriffe zwischen USA und Iran

Bandar Abbas - Die USA haben trotz der bestehenden Waffenruhe erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Revolutionsgarden der Islamischen Republik reagierten darauf am Donnerstag früh mit dem Beschuss eines US-Luftwaffenstützpunktes in der Golf-Region. Kuwait teilte mit, es gebe Raketen- und Drohnenangriffe, ließ aber offen, wer dafür verantwortlich war. In Kuwait befindet sich eine große Basis des US-Militärs.

Ebola-Abklärung bei Uganda-Rückkehrerin in Oberösterreich

Linz/Wien/Kinshasa - Eine am Montag aus Uganda zurückgekehrte Person ist in Oberösterreich zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome in einem Spital aufgenommen und isoliert worden. Eine erste Blutprobe habe kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion gezeigt, dieser vorläufige Befund müsse aber noch durch eine zweite Probe bestätigt werden, wie die Landessanitätsdirektion mitteilte. Laut Medienberichten soll es sich um eine Frau handeln, wobei dies von den Behörden noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Uni-Proteste gegen Budgetkürzungen gehen weiter

Wien/Österreich-weit/Klagenfurt - Einen Tag nach der Großdemo in Wien, wo laut Österreichischer HochschülerInnenschaft (ÖH) bis zu 28.000 Teilnehmer dabei waren, haben Studierende und Unipersonal am Donnerstag auch in mehreren Landeshauptstädten gegen befürchtete Budgetkürzungen protestiert. Den Anfang machte am Vormittag eine Kundgebung vor der Uni Klagenfurt. Für den Nachmittag sind weitere Protestveranstaltungen in Graz, Salzburg und Linz angekündigt.

NEOS wollen Überarbeitung der Lohntransparenz-Richtlinie

Wien/EU-weit - Die NEOS steigen bei der Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie auf die Bremse. Nachdem Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) angekündigt hatte, bald - mit oder ohne Zustimmung der Sozialpartner - einen Entwurf in die politische Koordinierung der Regierung zu schicken, fordert der kleinste Koalitionspartner nun ein "Stop the Clock"-Verfahren und eine Überarbeitung der Richtlinie. Die Partei befürchtet eine "überschießende Berichtslawine".

Libanon meldet mehrere Tote nach heftigen Angriffen Israels

Beirut/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen getötet worden. Bei einem Angriff südlich der Küstenstadt Sidon am Donnerstagfrüh seien sechs Menschen getötet worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Darunter seien zwei Kinder, deren Mutter und Vater, hieß es. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor berichtet, bei den Getöteten habe es sich um eine Familie gehandelt, die aus dem Süden geflohen sei.

EU verhängte 200-Millionen-Strafe gegen Onlinehändler Temu

Brüssel - Die EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt. Das Unternehmen habe die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ordnungsgemäß bewertet, teilte die Brüsseler Behörde mit. Es handle sich um einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - DSA).

Messerattacke in der Schweiz

Winterthur - Am Schweizer Bahnhof Winterthur hat ein Mann nach Polizeiangaben drei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter sei verhaftet worden, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Zu seinen Motiven äußerte sie sich zunächst nicht. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wollte ein Polizeisprecher nicht bestätigen, dass der Schweizer "Allahu Akbar" geschrien habe, wie mehrere Medien berichtet hatten.

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red