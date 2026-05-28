Erneut gegenseitige Angriffe zwischen USA und Iran

Bandar Abbas - Die USA haben trotz der bestehenden Waffenruhe erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Revolutionsgarden der Islamischen Republik reagierten darauf am Donnerstag früh mit dem Beschuss eines US-Luftwaffenstützpunktes in der Golf-Region. Kuwait teilte mit, es gebe Raketen- und Drohnenangriffe, und machte den Iran verantwortlich dafür. In Kuwait befindet sich eine große Basis des US-Militärs.

Vereitelter Anschlag auf Swift-Konzert: Prozess geht zu Ende

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Donnerstag geht am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen des verhinderten mutmaßlichen Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Ende. Der 21-Jährige und der gleichaltrige Arda K. sollen zudem mit einem Dritten Teil einer anschlagsbereiten Terror-Zelle gewesen sein. Sie bekannten sich im Laufe des Prozesses zu weiten Teilen der gegen sie erhobenen Vorwürfe schuldig. Der Staatsanwalt fordert einen Schuldspruch.

Ebola-Abklärung bei Uganda-Rückkehrerin in Oberösterreich

Linz/Wien/Kinshasa - Eine am Montag aus Uganda zurückgekehrte Person ist in Oberösterreich zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome in einem Spital aufgenommen und isoliert worden. Eine erste Blutprobe habe kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion gezeigt, dieser vorläufige Befund müsse aber noch durch eine zweite Probe bestätigt werden, wie die Landessanitätsdirektion mitteilte. Laut Medienberichten soll es sich um eine Frau handeln, wobei dies von den Behörden noch nicht offiziell bestätigt wurde.

ORF-Wahl: Pig, Larcher und Zierhut-Kunz bewerben sich

Wien - Am letzten Tag der Bewerbungsfrist für die ORF-Generaldirektion ist das Bewerberfeld nun konkret geworden. Am Nachmittag gab APA-CEO Clemens Pig seine lange erwartete Bewerbung ab. Auch ORF-intern gab es mit ORF III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz eine weitere Bewerbung neben Magazinchefin Lisa Totzauer. Im Rennen neu ist auch Journalistin Sonja Sagmeister, während Ex-ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker schon länger sein Interesse bekundet hat.

Israels Armee meldet Angriff in Beirut

Beirut/Tel Aviv - Israels Armee hat am Donnerstag eigenen Angaben zufolge trotz geltender Waffenruhe in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Sie sprach von einem "gezielten" Angriff, weitere Details nannte das Militär zunächst nicht. Der Angriff traf ersten libanesischen Berichten zufolge ein Wohngebäude am Stadtrand der Hauptstadt, im Viertel Schueifat. Über weiten Teilen Beiruts waren laut dpa seit der Früh Drohnen zu hören. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

EU verhängte 200-Millionen-Strafe gegen Onlinehändler Temu

Brüssel - Die EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt. Das Unternehmen habe die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ordnungsgemäß bewertet, teilte die Brüsseler Behörde mit. Es handle sich um einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - DSA).

Uni-Proteste gegen Budgetkürzungen gehen weiter

Wien/Österreich-weit/Klagenfurt - Einen Tag nach der Großdemo in Wien, wo laut Österreichischer HochschülerInnenschaft (ÖH) bis zu 28.000 Teilnehmer dabei waren, haben mehrere Tausend Studierende und Uniangehörige am Donnerstag auch in mehreren Landeshauptstädten gegen befürchtete Budgetkürzungen protestiert. Den Anfang machte am Vormittag eine Kundgebung vor der Uni Klagenfurt, am Nachmittag gab es weitere Protestveranstaltungen in Graz, Salzburg und Linz.

Segelflugzeug in Tirol abgestürzt

Ehrwald - Ein Segelflugzeug ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) abgestürzt. Der Absturz ereignete sich im Bereich des Breitenkopfs, bestätigte eine Polizeisprecherin der APA einen Bericht der Online-Ausgaben von "Tiroler Tageszeitung" und "Krone Zeitung". Näheres zu möglichen Verletzten war noch nicht bekannt. Das Segelflugzeug dürfte gegen die Nordwand des Breitenkopfs geprallt und daraufhin rund 80 Meter abgestürzt sein, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red