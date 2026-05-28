Laut "Axios" Einigung auf Verlängerung der Iran-Waffenruhe

Washington/Teheran - Der Iran und die USA haben sich laut einem Bericht der Nachrichtenwebsite "Axios" auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt. Die Dauer sei auf 60 Tage angesetzt. US-Präsident Donald Trump müsse jedoch noch seine endgültige Zustimmung erteilen, meldete "Axios" unter Berufung auf zwei Insider am Donnerstag.

Vereitelter Anschlag auf Swift-Konzert: Prozess geht zu Ende

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Donnerstagabend geht am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen des verhinderten mutmaßlichen Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Ende. Die Geschworenen hatten sich gegen 13.15 Uhr zur Beratung über die Schuldfrage zurückgezogen. Vier Stunden später war ein Ende ihrer Beratung nicht in Sicht.

Uganda-Rückkehrerin nach Ebola-Verdacht nach Wien überstellt

Linz/Wien/Kinshasa - Eine am Montag aus Uganda nach Oberösterreich zurückgekehrte Frau ist am Donnerstagnachmittag zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome "mittels spezialisiertem Infektionstransport" in die Wiener Klinik Favoriten überstellt worden. "Die Aufnahme erfolgte unter höchsten Sicherheits- und Hygienestandards durch unsere Expertinnen und Experten der Infektiologie", teilte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) der APA gegen 16.00 Uhr mit.

Der Favorit Clemens Pig ist ins ORF-Rennen eingestiegen

Wien - Am letzten Tag der Frist ist das Bewerberfeld für die ORF-Generaldirektion nun konkret geworden. Am Donnerstag gab APA-CEO Clemens Pig seine lange erwartete Bewerbung ab. ORF-intern hat nach Magazinchefin Lisa Totzauer nun auch ORF III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz ihr Interesse bekundet. Schon länger im Rennen ist Ex-ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker, neue Kandidaten sind Medienmanager Johannes Larcher und Journalistin Sonja Sagmeister.

Israel greift erstmals seit Wochen wieder bei Beirut an

Beirut/Tel Aviv - Israel hat am Donnerstag erstmals seit Wochen wieder ein Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Israels Militär erklärte, es habe einen präzisen Angriff in Beirut durchgeführt. Zwei israelische Sicherheitsquellen gaben an, dass das Ziel Ali al-Husseini gewesen sei, den sie als Chef der Raketenabteilung in der Imam-Hussein-Division bezeichneten. Diese Miliz ist nach israelischen Angaben mit der Hisbollah und dem Iran verbündet.

Uni-Proteste gegen Budgetkürzungen gehen weiter

Wien/Österreich-weit/Klagenfurt - Einen Tag nach der Großdemo in Wien, wo laut Österreichischer HochschülerInnenschaft (ÖH) bis zu 28.000 Teilnehmer dabei waren, haben mehrere Tausend Studierende und Uniangehörige am Donnerstag auch in mehreren Landeshauptstädten gegen befürchtete Budgetkürzungen protestiert. Den Anfang machte am Vormittag eine Kundgebung vor der Uni Klagenfurt, am Nachmittag gab es weitere Protestveranstaltungen in Graz, Salzburg und Linz.

EU verhängte 200-Millionen-Strafe gegen Onlinehändler Temu

Brüssel - Die EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt. Das Unternehmen habe die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ordnungsgemäß bewertet, teilte die Brüsseler Behörde mit. Es handle sich um einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - DSA).

Angeschlagener Sinner in 2. French-Open-Runde ausgeschieden

Paris - Der Weltranglistenerste Jannik Sinner ist am Donnerstag in der zweiten Runde der Tennis-French-Open überraschend ausgeschieden. Der Südtiroler hatte gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo die ersten beiden Sätze 6:3,6:2 gewonnen und im dritten Satz auf den Matchgewinn aufgeschlagen, Krämpfe warfen ihn aber aus der Bahn. Nach einem Medical Time-out machte Sinner nur noch zwei Games, unterlag nach 3:36 Stunden 6:3,6:2,5:7,1:6,1:6. Es ist erst seine dritte Saisonniederlage.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red