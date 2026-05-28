Vereitelter Anschlag auf Swift-Konzert: Urteile in Sicht

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Donnerstagabend geht am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen des verhinderten mutmaßlichen Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Ende. Kurz vor 19.30 Uhr wurde die Verteidigung vom Gericht verständigt, dass die Geschworenen ihre Beratung über die Schuldfrage "im Wesentlichen" abgeschlossen hätten. Damit ist der Zeitpunkt der Urteilsverkündung zumindest in Sicht.

Uganda-Rückkehrerin nach Ebola-Verdacht nach Wien überstellt

Linz/Wien/Kinshasa - Eine am Montag aus Uganda nach Oberösterreich zurückgekehrte Frau ist am Donnerstagnachmittag zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome "mittels spezialisiertem Infektionstransport" in die Wiener Klinik Favoriten überstellt worden. "Die Aufnahme erfolgte unter höchsten Sicherheits- und Hygienestandards durch unsere Expertinnen und Experten der Infektiologie", teilte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) der APA gegen 16.00 Uhr mit.

Einigung auf Verlängerung der Iran-Waffenruhe

Washington/Teheran - Die USA und der Iran haben sich auf einen Rahmen für eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt. Die Vereinbarung müsse aber noch von US-Präsident Donald Trump gebilligt werden, erfuhr AFP am Donnerstag aus US-Kreisen. Zuvor hatte bereits "Axios" über eine Einigung berichtet. Laut dem Nachrichtenportal verständigten sich beide Seiten auf eine Absichtserklärung, mit der die Feuerpause verlängert und Verhandlungen über das Atomprogramm aufgenommen werden sollen.

Uni-Proteste gegen Budgetkürzungen gehen weiter

Wien/Österreich-weit/Klagenfurt - Einen Tag nach der Großdemo in Wien, wo laut Österreichischer HochschülerInnenschaft (ÖH) bis zu 28.000 Teilnehmer dabei waren, haben mehrere Tausend Studierende und Uniangehörige am Donnerstag auch in mehreren Landeshauptstädten gegen befürchtete Budgetkürzungen protestiert. Den Anfang machte am Vormittag eine Kundgebung vor der Uni Klagenfurt, am Nachmittag gab es weitere Protestveranstaltungen in Graz, Salzburg und Linz.

Mann bei Absturz von Segelflugzeug in Tirol getötet

Ehrwald - Der Pilot eines Segelflugzeugs ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) bei einem Absturz getötet worden. Das Unglück ereignete sich gegen 12.05 Uhr im Bereich des Breitenkopfs, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Der Getötete war offenbar der einzige Insasse. Näheres zu dessen Identität war vorerst nicht bekannt. Das Segelflugzeug dürfte gegen die Nordwand des Breitenkopfs geprallt und daraufhin rund 80 Meter abgestürzt sein, hieß es.

Netanyahu ordnet Übernahme von 70 Prozent Gazas an

Jerusalem/Gaza - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat die Armee nach eigenen Angaben angewiesen, 70 Prozent des Gazastreifens einzunehmen. In einer vom israelischen Fernsehsender Channel 12 übertragenen Konferenz sagte Netanyahu am Donnerstag: "Wir setzen die Hamas derzeit massiv unter Druck. Wir kontrollieren nun 60 Prozent des Gebiets im Gazastreifen. Wie Sie wissen, lagen wir bei 50 Prozent, sind nun auf 60 Prozent gestiegen. Mein Auftrag lautet, auf 70 Prozent zu kommen."

Brenner erneut stärker Transit-belastet als gesamte Schweiz

Innsbruck - Der Brenner ist fast dreimal so stark durch den Transit von Schwer-Lkw belastet wie die gesamte Schweiz. Über den Brenner fuhren im Vorjahr 2,42 Mio. Schwerlast-Lkw, über alle vier Schweizer Alpenpässe zusammen 0,86 Mio., teilte die Mobilitätsorganisation VCÖ in einer Aussendung mit. "Der Aufschrei der Bevölkerung ist nachvollziehbar", resümierte man kurz vor der Demonstration auf bzw. bei der Tiroler Brennerautobahn (A13) am Samstag samt damit verbundener Totalsperre.

EU will direkte Gespräche zwischen Ukraine und Russland

Limassol - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas fordert Russland und die Ukraine zu direkten Gesprächen auf. Ein bedingungsloser Waffenstillstand sei jedoch die Voraussetzung für jede Art von Friedensverhandlungen, erklärte Kallas in einer Pressekonferenz nach einem EU-Außenministertreffen in der zypriotischen Hafenstadt Limassol. Zudem könne Europa niemals ein neutraler Vermittler sein, da es auf der Seite der Ukraine stehe und auch eigene Sicherheitsinteressen verteidige.

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red