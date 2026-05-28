Prozess um vereitelten Swift-Anschlag: Hohe Haftstrafen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Donnerstag ist der 21-jährige Beran A. am Landesgericht Wiener Neustadt von einem Geschworenengericht für den geplanten Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien schuldig gesprochen worden. Er und der mitangeklagte Arda K. wurden auch wegen Beitrags zum Mordversuch verurteilt, da sie Hasan E. bei einer terroristischen Messerattacke in Mekka bestärkt haben sollen. Beran A. fasste 15 Jahre aus, Arda K. wurde zu zwölf verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Uganda-Rückkehrerin nach Ebola-Verdacht nach Wien überstellt

Linz/Wien/Kinshasa - Eine am Montag aus Uganda nach Oberösterreich zurückgekehrte Frau ist am Donnerstagnachmittag zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome "mittels spezialisiertem Infektionstransport" in die Wiener Klinik Favoriten überstellt worden. "Die Aufnahme erfolgte unter höchsten Sicherheits- und Hygienestandards durch unsere Expertinnen und Experten der Infektiologie", teilte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) der APA gegen 16.00 Uhr mit.

USA und Iran nähern sich 60-Tage-Deal - Teheran dementiert

Washington/Teheran - Unterhändler der USA und des Iran haben sich US-Kreisen zufolge auf einen Rahmen für weitere Verhandlungen verständigt, die Zustimmung von US-Präsident Donald Trump steht allerdings noch aus. Die vorläufige Einigung sieht nach AFP-Informationen vom Donnerstag eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage vor. Erstmals seit Kriegsbeginn Ende Februar wollen beide Seiten demnach wieder vertieft über das iranische Atomprogramm verhandeln. Der Iran wies eine Einigung zurück.

Pilot bei Absturz von Segelflugzeug in Tirol getötet

Ehrwald/Rosenheim - Der Pilot eines Segelflugzeugs, ein 72-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Rosenheim, ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) bei einem Absturz getötet worden. Das Unglück ereignete sich gegen 13.00 Uhr im Bereich des Breitenkopfs, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Der Getötete war offenbar der einzige Insasse. Das Segelflugzeug dürfte gegen die Nordwand des Breitenkopfs geprallt und daraufhin rund 80 Meter abgestürzt sein, hieß es.

Ungarns neuer Premier Magyar bei von der Leyen in Brüssel

Brüssel - Der neue ungarische Ministerpräsident P�ter Magyar trifft am Freitag in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Treffen werde am frühen Nachmittag stattfinden, teilte eine Kommissionssprecherin mit. Magyar wird es darum gehen, die Freigabe mehrerer Milliarden Euro eingefrorener EU-Gelder für sein Land loszueisen.

Netanyahu ordnet Übernahme von 70 Prozent Gazas an

Jerusalem/Gaza - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat die Armee nach eigenen Angaben angewiesen, 70 Prozent des Gazastreifens einzunehmen. In einer vom israelischen Fernsehsender Channel 12 übertragenen Konferenz sagte Netanyahu am Donnerstag: "Wir setzen die Hamas derzeit massiv unter Druck. Wir kontrollieren nun 60 Prozent des Gebiets im Gazastreifen. Wie Sie wissen, lagen wir bei 50 Prozent, sind nun auf 60 Prozent gestiegen. Mein Auftrag lautet, auf 70 Prozent zu kommen."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red