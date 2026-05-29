USA und Iran angeblich vor vorläufiger Einigung

Washington/Teheran - Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

Prozess um vereitelten Swift-Anschlag: Hohe Haftstrafen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Donnerstag ist der 21-jährige Beran A. am Landesgericht Wiener Neustadt von einem Geschworenengericht für den geplanten Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien schuldig gesprochen worden. Er und der mitangeklagte Arda K. wurden auch wegen Beitrags zum Mordversuch verurteilt, da sie Hasan E. bei einer terroristischen Messerattacke in Mekka bestärkt haben sollen. Beran A. fasste 15 Jahre aus, Arda K. wurde zu zwölf verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Tote durch ukrainische Drohnenangriffe im besetzten Donezk

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff im russisch kontrollierten Teil der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der dortigen Behörden drei Menschen getötet worden. Die Mitarbeiter eines Wasserversorgers seien in einem Auto in Wuhlehirsk nördlich der Stadt Donezk unterwegs gewesen, als dieses von Drohnen getroffen worden sei, teilte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Denis Puschilin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Blue-Origin-Rakete bei Test auf der Startrampe explodiert

Cape Canaveral (Florida) - Eine Rakete des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin ist Medienberichten zufolge bei einem Test auf der Startrampe explodiert. Die Explosion der New-Glenn-Rakete habe sich auf dem Raumfahrtstützpunkt Cape Canaveral im Bundesstaat Florida ereignet, berichteten US-Medien am Donnerstag. Das Unternehmen von US-Milliardär Jeff Bezos meldete zunächst lediglich eine "Anomalie" während eines Raketentests.

Ungarns neuer Premier Magyar bei von der Leyen in Brüssel

Brüssel - Der neue ungarische Ministerpräsident P�ter Magyar trifft am Freitag in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Treffen werde am frühen Nachmittag stattfinden, teilte eine Kommissionssprecherin mit. Magyar wird es darum gehen, die Freigabe mehrerer Milliarden Euro eingefrorener EU-Gelder für sein Land loszueisen.

Elektro-KV: Einigung auf Lohnerhöhung bis zu 2,7 Prozent

Wien/Linz - Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich am Donnerstagabend in der fünften Verhandlungsrunde auf einen neuen Kollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikindustrie geeinigt. Die Ist-Löhne und -Gehälter sollen laut Aussendungen beider Seiten um 1,85 Prozent plus 22 Euro steigen und somit - laut Gewerkschaften - um bis zu 2,7 Prozent. Mindestlöhne und -gehälter, Lehrlingseinkommen sowie kollektivvertragliche Zulagen und Aufwandsentschädigungen werden um 3 Prozent erhöht.

Pilot bei Absturz von Segelflugzeug in Tirol getötet

Ehrwald/Rosenheim - Der Pilot eines Segelflugzeugs, ein 72-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Rosenheim, ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) bei einem Absturz getötet worden. Das Unglück ereignete sich gegen 13.00 Uhr im Bereich des Breitenkopfs, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Der Getötete war offenbar der einzige Insasse. Das Segelflugzeug dürfte gegen die Nordwand des Breitenkopfs geprallt und daraufhin rund 80 Meter abgestürzt sein, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red