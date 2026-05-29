USA und Iran angeblich vor vorläufiger Einigung

Washington/Teheran - Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

Russische Drohne trifft Hochhaus in NATO-Staat Rumänien

Galati/Brüssel - Eine russische Drohne hat in der rumänischen Stadt Galați nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Wohnblocks aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das Innenministerium des EU- und NATO-Staats mitteilte. Es hagelte internationale Proteste, unter anderen von der NATO und der EU.

Tote durch ukrainische Drohnenangriffe im besetzten Donezk

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff im russisch kontrollierten Teil der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der dortigen Behörden drei Menschen getötet worden. Die Mitarbeiter eines Wasserversorgers seien in einem Auto in Wuhlehirsk nördlich der Stadt Donezk unterwegs gewesen, als dieses von Drohnen getroffen worden sei, teilte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Denis Puschilin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Ungarns neuer Premier Magyar bei von der Leyen in Brüssel

Brüssel - Der neue ungarische Ministerpräsident P�ter Magyar trifft am Freitag in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Treffen werde am frühen Nachmittag stattfinden, teilte eine Kommissionssprecherin mit. Magyar wird es darum gehen, die Freigabe mehrerer Milliarden Euro eingefrorener EU-Gelder für sein Land loszueisen.

Grundwasserstände im Mai noch einmal gesunken

Wien - 70 Prozent der Grundwasserstände sind Ende April zu niedrig gewesen. Nun hat Greenpeace 224 Grundwasser-Messstellen in ganz Österreich mit Ende Mai erneut ausgewertet und die negative Entwicklung hat sich fortgesetzt: Trotz einiger Niederschläge in den vergangenen Wochen zeigen inzwischen 86 Prozent ein niedriges oder sehr niedriges Niveau. Besonders dramatisch ist laut der NGO, dass an jeder vierten Messstelle das Grundwasser so niedrig liegt, wie Ende Mai noch nie.

Schumann betont Offensivmaßnahmen bei Pflege und Kindern

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat am Freitag - am Tag der Landes-Sozialreferentenkonferenz in Hagenberg/Oberösterreich - auf die im Doppelbudget 2027/28 geplanten "Offensivmittel" in ihrem Bereich hingewiesen. 100 Millionen Euro pro Jahr sollen demnach in den kommenden beiden Jahren in den Pflegebereich fließen, 20 Mio. jährlich für "analoges Leben" zur Verfügung stehen und weitere je 60 Mio. zur Bekämpfung von Armut bei Kindern und Jugendlichen, hieß es zur APA.

Uber-Fahrten können ab jetzt aufgezeichnet werden

Wien/San Francisco - Während Uber-Fahrten sind seit Freitag auch Audioaufnahmen möglich. Das gab das Unternehmen in einer Aussendung bekannt. Das neue Feature solle für zusätzlichen Schutz und ein höheres Sicherheitsgefühl sorgen, hieß es von Uber. Die Funktion stehe Nutzerinnen und Nutzern im In-App-Sicherheitscenter zur Verfügung. Nach der Fahrt können sie entscheiden, ob sie die Aufzeichnung im Falle eines Vorfalls mit Uber teilen möchten.

Kaum noch Hoffnung für zwei Vermisste in Laos-Höhle

Vientiane/Bangkok - Im Höhlendrama in Laos schwinden die Hoffnungen, zwei weiterhin vermisste Goldsucher lebend zu finden. Rettungskräfte hätten inzwischen rund 95 Prozent des überfluteten Tunnelsystems durchsucht, bisher aber keine Spur der beiden Männer entdeckt, sagte der bekannte finnische Höhlentaucher Mikko Paasi dem Sender ThaiPBS World. "Wir haben nicht mehr viele Orte übrig, an denen wir suchen können", erklärte der Experte. Die Chancen seien "sehr gering".

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red