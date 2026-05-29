USA und Iran angeblich vor vorläufiger Einigung

Washington/Teheran - Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

Russische Drohne trifft Hochhaus in NATO-Staat Rumänien

Galati/Brüssel - Eine russische Drohne hat in der rumänischen Stadt Galați nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Gebäudes aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das rumänische Innenministerium mitteilte. Es hagelte internationale Proteste, unter anderem von NATO und EU. Der rumänische Präsident Nicosur Dan berief den Nationalen Verteidigungsrats ein, um "angemessene" Maßnahmen gegen Russland zu erörtern.

Streit um Ebola-Quarantänezentrum für US-Bürger in Kenia

Kinshasa/Bunia/Kampala - Mit einer einstweiligen Verfügung hat ein Gericht in Nairobi die Einrichtung einer Quarantäne- und Ebolaeinrichtung für US-Bürger in Kenia blockiert. In seiner Entscheidung über einen Antrag der Juristenorganisation Katiba Institute untersagte es, "in Kenia im Rahmen einer Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten oder einer anderen ausländischen Regierung oder Behörde Einrichtungen zur Behandlung, Quarantäne, Isolation oder zum Umgang mit Ebola-Fällen zu errichten."

Bereits jeder siebente Mensch weltweit psychisch krank

Wien - 1,2 Milliarden Menschen weltweit leben mit einer psychischen Erkrankung - das ist jeder siebente Erdenbürger und doppelt so viel wie vor 30 Jahren. Das zeigt eine aktuelle Publikation im renommierten Medizinfachblatt "The Lancet", informierte der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) am Freitag in einer Aussendung. Dieser reagierte besorgt und wies auf die Notwendigkeit einer breiteren psychischen Gesundheitsversorgung hin.

Blue-Origin-Rakete bei Test auf der Startrampe explodiert

Cape Canaveral (Florida) - Massiver Rückschlag für das Raumfahrtunternehmen von US-Milliardär Jeff Bezos: Eine Rakete von Blue Origin ist bei einem Test auf der Startrampe explodiert. Auf einem Video des Vorfalls war am Donnerstag zu sehen, wie auf dem Raumfahrtstützpunkt Cape Canaveral im Bundesstaat Florida zunächst Rauch unter der 98 Meter hohen Rakete aufsteigt - und diese dann in einem gewaltigen Feuerball explodiert. Bei dem Vorfall wurde nach Behördenangaben niemand verletzt.

Muslimische Pilgerfahrt Hadsch geht zu Ende

Mekka - Die muslimische Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien geht am heutigen Freitag nach fünf Tagen zu Ende. Die Pilger beendeten das dreitägige Ritual der symbolischen Steinigung des Teufels in der Stadt Mina. Anschließend kehrten sie in die heilige Stadt Mekka zurück, wo sie vor der Heimreise ein letztes Mal die Kaaba umrunden, ein großes würfelförmiges Gebäude im Innenhof der Großen Moschee in Mekka.

Riskante Rettung für eingeschlossene Goldsucher in Laos

Vientiane/Bangkok - Trotz der Entdeckung von fünf eingeschlossenen Goldsuchern hat die eigentliche Bergung aus der überfluteten Höhle in Laos noch immer nicht begonnen. Die Rettungsaktion gilt wegen enger Tunnel, hoher Wasserstände und akuter Einsturzgefahr als extrem riskant. Gleichzeitig schwinden die Hoffnungen, zwei weiterhin vermisste Männer lebend zu finden. Rettungskräfte hätten inzwischen rund 95 Prozent des Tunnelsystems durchsucht, bisher aber keine Spur der beiden entdeckt.

Uber-Fahrten können ab jetzt aufgezeichnet werden

Wien/San Francisco - Während Uber-Fahrten sind seit Freitag auch Audioaufnahmen möglich. Das gab das Unternehmen in einer Aussendung bekannt. Das neue Feature solle für zusätzlichen Schutz und ein höheres Sicherheitsgefühl sorgen, hieß es von Uber. Die Funktion stehe Nutzerinnen und Nutzern im In-App-Sicherheitscenter zur Verfügung. Nach der Fahrt können sie entscheiden, ob sie die Aufzeichnung im Falle eines Vorfalls mit Uber teilen möchten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red