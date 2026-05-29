Russische Drohne trifft Hochhaus in NATO-Staat Rumänien

Galati/Brüssel - Eine russische Drohne hat in der rumänischen Stadt Galați nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Gebäudes aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das rumänische Innenministerium mitteilte. Es hagelte internationale Proteste, unter anderem von NATO und EU. Der rumänische Präsident Nicosur Dan berief den Nationalen Verteidigungsrats ein, um "angemessene" Maßnahmen gegen Russland zu erörtern.

Ebola - Österreicherin mit Infektionsverdacht "stabil"

Wien/Linz/Kampala - Jene Uganda-Rückkehrerin, die am Donnerstagnachmittag wegen Verdachts einer Ebola-Infektion von Oberösterreich in die Wiener Klinik Favoriten überstellt wurde, befindet sich "in stabilem Zustand". Das sagte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) am Freitag der APA. Die Ergebnisse ihrer Tests werden noch im Laufe des Nachmittags erwartet, hieß es. Das Spital befinde sich diesbezüglich im Austausch mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

Erster Ebola-Genesungsfall im Kongo verzeichnet

Kinshasa/Bunia/Kampala - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den ersten Genesungsfall nach einer bestätigten Ebola-Infektion nach dem Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo verzeichnet. Das Land habe mitgeteilt, dass am Mittwoch ein Patient genesen sei und das Spital verlassen habe, sagte die WHO-Spezialistin Ana�s Legand am Freitag vor Reportern. Es handle sich um die erste Person, die seit der Epidemie nach zwei negativen Tests aus einem Behandlungszentrum heimgeschickt worden sei.

Wintertourismus 2025/26 auf Rekordhoch

Wien - Die Buchungen im heimischen Wintertourismus haben in der abgelaufenen Saison 2025/26 den höchsten Wert seit über 50 Jahren erreicht. Die Zahl der Nächtigungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen ging gegenüber dem Jahr davor um 2,5 Prozent auf rund 74,2 Millionen weiter nach oben, zeigen erste Daten der Statistik Austria. Zwischen November und April kamen 21,3 Millionen Urlauberinnen und Urlauber nach Österreich - ein Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Trockenster Frühling der österreichischen Messgeschichte

Wien - Die vergangenen Wochen ließen es erahnen, die vorläufige Klimabilanz der Geosphere bestätigt nun, dass der meteorologische Frühling 2026 einen Allzeit-Negativrekord mit sich bringt: "Zwischen 1. März und 31. Mai war Österreich in der 169-jährigen Messgeschichte noch nie von derartiger Trockenheit betroffen", hieß es in einer Aussendung am Freitag. Demnach betrug die Abweichung im Vergleich zum Klimamittel 1991 bis 2020 minus 50 Prozent.

Muslimische Pilgerfahrt Hadsch geht zu Ende

Mekka - Die muslimische Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien geht am heutigen Freitag nach fünf Tagen zu Ende. Die Pilger beendeten das dreitägige Ritual der symbolischen Steinigung des Teufels in der Stadt Mina. Anschließend kehrten sie in die heilige Stadt Mekka zurück, wo sie vor der Heimreise ein letztes Mal die Kaaba umrunden, ein großes würfelförmiges Gebäude im Innenhof der Großen Moschee in Mekka.

Riskante Rettung für eingeschlossene Goldsucher in Laos

Vientiane/Bangkok - Trotz der Entdeckung von fünf eingeschlossenen Goldsuchern hat die eigentliche Bergung aus der überfluteten Höhle in Laos noch immer nicht begonnen. Die Rettungsaktion gilt wegen enger Tunnel, hoher Wasserstände und akuter Einsturzgefahr als extrem riskant. Gleichzeitig schwinden die Hoffnungen, zwei weiterhin vermisste Männer lebend zu finden. Rettungskräfte hätten inzwischen rund 95 Prozent des Tunnelsystems durchsucht, bisher aber keine Spur der beiden entdeckt.

Rechnungshof kritisiert Netzausbau

Wien - Auf dem Weg zur 100-prozentigen Deckung des Strombedarfs mit erneuerbaren Energien bis 2030 muss der Fokus stärker auf den Ausbau der Netze gelegt werden. Dazu rät der Rechnungshof in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Der Ausbau von Solar- und Windkraft schreite in Österreich schneller voran als die nötigen Netzanpassungen. Es brauche daher einen langfristigen "Gesamtplan zur Transformation der Stromnetze".

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red