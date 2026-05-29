19-Jährige in Wiener Spital negativ auf Ebola getestet

Wien/Linz/Kampala - Nach dem Ebola-Verdacht bei einer 19-jährigen Oberösterreicherin, die sich derzeit in der Wiener Klinik Favoriten befindet, hat der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) am Freitagnachmittag Entwarnung gegeben. "Nachdem bereits der erste Test negativ ausgefallen ist, hat auch die zweite spezialisierte Laboruntersuchung keinen Hinweis auf eine Ebola-Infektion ergeben", sagte eine Sprecherin der APA. Damit besteht nach aktuellem Stand kein Verdacht auf eine Infektion mit dem Virus.

Wintertourismus 2025/26 auf Rekordhoch

Wien - Die Buchungen im heimischen Wintertourismus haben in der abgelaufenen Saison 2025/26 den höchsten Wert seit über 50 Jahren erreicht. Die Zahl der Nächtigungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen ging gegenüber dem Jahr davor um 2,5 Prozent auf rund 74,2 Millionen weiter nach oben, zeigen erste Daten der Statistik Austria. Zwischen November und April kamen 21,3 Millionen Urlauberinnen und Urlauber nach Österreich - ein Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Weiter Streit um Budgetbegleitgesetz

Wien - Seit mittlerweile über einer Woche wird auf das Budgetbegleitgesetz gewartet, mit dem ein guter Teil der Budget-Einsparungen auf den Weg gebracht werden soll. Doch bis zum frühen Freitagnachmittag ist von der Regierung der entsprechende Begutachtungsentwurf nicht eingebracht worden. Dies hat wohl zur Folge, dass auch die Begutachtung ausnehmend kurz wird.

EU gibt Milliarden-Fördergelder für Ungarn frei

Brüssel - Die EU macht nach Reformfortschritten der neuen ungarischen Regierung den Weg frei für blockierte Fördergelder in zweistelliger Milliardenhöhe. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen mit dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar mit. Konkret geht es um zehn Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds als Zuschüsse und günstige Kredite. Zudem gibt die EU 4,2 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln frei.

Beran A. und Arda K. bleiben vorerst in JA Wiener Neustadt

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Der am Donnerstagabend am Landesgericht Wiener Neustadt zu 15 Jahren Haft verurteilte verhinderte Swift-Attentäter Beran A. und der Mitangeklagte Arda K., der wegen terroristischer Straftaten zwölf Jahre ausfasste, bleiben vorerst in der Justizanstalt (JA) Wiener Neustadt und werden nicht nach Wien in die JA Josefstadt zurück überstellt. Nach Rechtskraft ihrer Urteile werden die beiden "klassifiziert" und in eine geeignet erscheinende Vollzugsanstalt verlegt.

Trockenster Frühling der österreichischen Messgeschichte

Wien - Die vergangenen Wochen ließen es erahnen, die vorläufige Klimabilanz der Geosphere bestätigt nun, dass der meteorologische Frühling 2026 einen Allzeit-Negativrekord mit sich bringt: "Zwischen 1. März und 31. Mai war Österreich in der 169-jährigen Messgeschichte noch nie von derartiger Trockenheit betroffen", hieß es in einer Aussendung am Freitag. Demnach betrug die Abweichung im Vergleich zum Klimamittel 1991 bis 2020 minus 50 Prozent.

Vierjähriger aus See in St. Pölten gerettet und wiederbelebt

St. Pölten - Ein Vierjähriger ist Donnerstagabend aus dem Ratzersdorfer See in St. Pölten gerettet worden. Eine Zwölfjährige hatte laut "NÖN" das Kind im Wasser treiben sehen und ihre Mutter informiert. Ein Badegast brachte den Buben an Land. Nach Reanimation wurde der Vierjährige ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Ermittlungen waren im Laufen. Der Bub dürfte sich beim Spazierengehen mit seinem Vater ins Wasser begeben haben.

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red