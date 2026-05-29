NATO unterstützt Rumänien gegen russische Drohnen

Galati/Brüssel - Nach einem Drohnenvorfall sichert die NATO Rumänien Unterstützung und den Transfer von Drohnenabwehrkapazitäten zu. Zuvor hatte eine russische Drohne in der Stadt Galați nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Zwei Personen wurden verletzt. Es hagelte internationale Proteste, unter anderem von NATO und EU. Russland wies die Vorwürfe zurück, warnte aber die europäischen Staaten vor weiteren Drohnenvorfällen. Österreich bestellte den russischen Botschafter ein.

19-Jährige in Wiener Spital negativ auf Ebola getestet

Wien/Linz/Kampala - Nach dem Ebola-Verdacht bei einer 19-jährigen Oberösterreicherin, die sich derzeit in der Wiener Klinik Favoriten befindet, hat der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) am Freitagnachmittag Entwarnung gegeben. "Nachdem bereits der erste Test negativ ausgefallen ist, hat auch die zweite spezialisierte Laboruntersuchung keinen Hinweis auf eine Ebola-Infektion ergeben", sagte eine Sprecherin der APA. Damit besteht nach aktuellem Stand kein Verdacht auf eine Infektion mit dem Virus.

Weiter Streit um Budgetbegleitgesetz

Wien - Seit mittlerweile über einer Woche wird auf das Budgetbegleitgesetz gewartet, mit dem ein guter Teil der Budget-Einsparungen auf den Weg gebracht werden soll. Doch bis zum frühen Freitagnachmittag ist von der Regierung der entsprechende Begutachtungsentwurf nicht eingebracht worden. Dies hat wohl zur Folge, dass auch die Begutachtung ausnehmend kurz wird.

Erster Goldsucher aus Höhle in Laos geborgen

Vientiane/Bangkok - Riesenfreude in Laos: Der erste von fünf in einer überfluteten Höhle eingeschlossenen Goldsucher ist am Freitag geborgen worden. Zuvor sei so viel Wasser aus der Höhle abgepumpt worden, dass am Nachmittag eine sichere Rettung möglich geworden sei, teilte die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People mit. Auf einem vom US-Sender CNN verbreiteten Video war zu sehen, wie der mit Schlamm bedeckte Mann langsam und von Helfern gestützt aus dem Berg stieg.

EU-Kommission will Milliarden für Ungarn freigeben

Brüssel - Nach dem Regierungswechsel in Ungarn will die Europäische Kommission festgesetzte EU-Mittel in Höhe von bis zu 16,4 Milliarden Euro für das Land freigeben. Der Großteil des Geldes solle fließen, wenn von Ungarn beschlossene Reformen und Investitionen umgesetzt seien, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen mit dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar in Brüssel.

Beran A. und Arda K. bleiben vorerst in JA Wiener Neustadt

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Der am Donnerstagabend am Landesgericht Wiener Neustadt zu 15 Jahren Haft verurteilte verhinderte Swift-Attentäter Beran A. und der Mitangeklagte Arda K., der wegen terroristischer Straftaten zwölf Jahre ausfasste, bleiben vorerst in der Justizanstalt (JA) Wiener Neustadt und werden nicht nach Wien in die JA Josefstadt zurück überstellt. Nach Rechtskraft ihrer Urteile werden die beiden "klassifiziert" und in eine geeignet erscheinende Vollzugsanstalt verlegt.

Bauern können "deutliche" Dürreschäden noch nicht beziffern

Wien - Die Rekord-Trockenheit im Frühling trifft die heimische Landwirtschaft hart. Die genaue Höhe der Schäden können derzeit aber weder die Bauern noch die Österreichische Hagelversicherung beziffern. "Es gibt deutliche Schäden - beim ersten Grünlandschnitt genauso wie im Ackerbau", sagte Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger zur APA. Vor allem bei Raps erwarte man "eine katastrophale Ernte".

Mann kam im Prebersee im Lungau ums Leben

Tamsweg - Im Prebersee im Salzburger Lungau ist am frühen Freitagnachmittag ein älterer Badegast ums Leben gekommen. Die Wasserrettung wurde kurz nach 13 Uhr alarmiert, dass der Mann nach dem Schwimmen nicht mehr zurück zum Badeplatz gekommen ist. Ersthelfer bargen den Mann aus dem moorigen See und begannen mit der Reanimation, die dann vom Notarzt fortgesetzt wurde. Diese blieb aber ohne Erfolg, informierte die Wasserrettung in einer Aussendung. Nähere Infos lagen zunächst nicht vor.

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red