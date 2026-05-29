19-Jährige in Wiener Spital negativ auf Ebola getestet

Wien/Linz/Kampala - Nach dem Ebola-Verdacht bei einer 19-jährigen Oberösterreicherin, die sich derzeit in der Wiener Klinik Favoriten befindet, hat der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) am Freitagnachmittag Entwarnung gegeben. "Nachdem bereits der erste Test negativ ausgefallen ist, hat auch die zweite spezialisierte Laboruntersuchung keinen Hinweis auf eine Ebola-Infektion ergeben", sagte eine Sprecherin der APA. Damit besteht nach aktuellem Stand kein Verdacht auf eine Infektion mit dem Virus.

Weiter Streit um Budgetbegleitgesetz

Wien - Seit mittlerweile über einer Woche wird auf das Budgetbegleitgesetz gewartet, mit dem ein guter Teil der Budget-Einsparungen auf den Weg gebracht werden soll. Doch bis zum Freitagabend hat die Regierung den entsprechenden Begutachtungsentwurf nicht eingebracht. Dies hat wohl zur Folge, dass auch die Begutachtung ausnehmend kurz wird.

EU-Kommission will Milliarden für Ungarn freigeben

Brüssel - Nach dem Regierungswechsel in Ungarn will die Europäische Kommission festgesetzte EU-Mittel in Höhe von bis zu 16,4 Milliarden Euro für das Land freigeben. Der Großteil des Geldes solle fließen, wenn von Ungarn beschlossene Reformen und Investitionen umgesetzt seien, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen mit dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar in Brüssel.

Erster Goldsucher aus Höhle in Laos geborgen

Vientiane/Bangkok - Riesenfreude in Laos: Der erste von fünf in einer überfluteten Höhle eingeschlossenen Goldsucher ist am Freitag geborgen worden. Zuvor sei so viel Wasser aus der Höhle abgepumpt worden, dass am Nachmittag eine sichere Rettung möglich geworden sei, teilte die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People mit. Auf einem vom US-Sender CNN verbreiteten Video war zu sehen, wie der mit Schlamm bedeckte Mann langsam und von Helfern gestützt aus dem Berg stieg.

Trump kündigt Entscheidung zum Iran an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat in den Verhandlungen mit dem Iran eine baldige Entscheidung angekündigt. Trump schrieb am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social, er werde im Weißen Haus mit seinen Sicherheitsberatern zusammenkommen, "um eine endgültige Entscheidung zu treffen". Der Iran warf Trump unterdessen vor, Vereinbarungen des geplanten Rahmenabkommens zu verzerren oder zu ignorieren.

Teils zäher Reiseverkehr am Tag vor der Brenner-Demo

Brenner/Schönberg/Innsbruck - Knapp vor der Demonstration inklusive Totalsperre des Brennerkorridors am Samstag hat es am Freitag auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) zunächst ein überdurchschnittlich hohes Verkehrsaufkommen mit Staus und Verzögerungen in Fahrtrichtung Süden gegeben. Viele zusätzliche Transportunternehmen und Urlauber nutzten den Tag offenbar, um noch nach Italien zu gelangen. Schon am Vormittag beruhigte sich die Lage aber wieder, hieß es von der Verkehrsabteilung der Polizei zur APA.

"Pedo-Hunter"-Prozess : Hohe Haftstrafen in Salzburg

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg sind am späten Freitagnachmittag in einem Prozess wegen Hass-Kriminalität im Umfeld der sogenannten "Pedo Hunter"-Szene die Angeklagten zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Die Geschworenen sahen bei vier der fünf Angeklagten auch versuchten Mord. Die drei jungen Männer und die junge Frau wurden zu Strafen von neuneinhalb bis zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Verkäufer von "Suizid-Sets" bekannte sich in Kanada schuldig

Toronto - Ein Kanadier, der im Internet "Suizid-Sets" verkauft und so den Tod von zahlreichen Menschen verursacht haben soll, hat sich in 14 Anklagepunkten schuldig bekannt. "Ich bekenne mich schuldig", sagte Kenneth Law, ein 60-jähriger ehemaliger Koch, am Freitag vor einem Gericht in Newmarket in der Provinz Ontario. Der Angeklagte hatte Hunderte von Paketen mit Natriumnitrit verschickt - einer legalen Substanz, die ab einer bestimmten Dosis tödlich sein kann.

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red