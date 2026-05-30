Tiroler Anti-Transit-Demo legt Brennerkorridor lahm

Matrei am Brenner/Brenner/Innsbruck - Eine Demonstration auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) gegen den überbordenden Transitverkehr hat am Samstag eine Totalsperre des Brennerkorridors für den Durchzugsverkehr zur Folge. Der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, und seine Wipptaler Amtskollegen wollen bei der Kundgebung am Nachmittag auf die Verkehrsbelastung im Tal aufmerksam machen. Ein Verkehrschaos und Stillstand auf den Straßen wurde dies- und jenseits des Brenners befürchtet.

Experte: Österreich soll Beobachter bei Arktisrat werden

Wien - Wegen der zunehmenden Bedeutung der Arktis für die internationale Politik und den Klimawandel sollte sich auch Österreich um einen Beobachterstatus im Arktisrat, dem Zusammenschluss der Anrainerstaaten des Nordpols, bemühen. Die Schweiz habe diesen Status schon seit Jahren, sagte der finnische Arktisexperte Lassi Heininen im APA-Gespräch. Auch Österreich stünden die Türen grundsätzlich offen, weil das hochalpine Klima jenem in der Arktis ähnle, erläuterte er.

Trump verärgert: Kennedy Center künftig ohne seinen Namen

Washington - Der Präsident fühlt sich ungerecht behandelt und scheint zu schmollen: Donald Trump will plötzlich nichts mehr mit dem berühmten Kennedy Center in Washington zu tun haben. Der Grund: Ein Richter ordnete an, dass Trumps Name von der Fassade der Kulturinstitution der US-Hauptstadt verschwinden muss. Ein von Trump kontrolliertes Gremium hatte die Umbenennung in Trump Kennedy Center beschlossen - zu unrecht, wie ein Richter nun feststellte. Dieses Recht habe nur das Parlament.

Doch noch keine Trump-Entscheidung zum Iran

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach einem zweistündigen Treffen im Weißen Haus noch keine Entscheidung über eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran getroffen, teilte ein Vertreter des Weißen Hauses mit. Trump werde nur einem Abkommen zustimmen, das gut für die USA sei. Der Iran dürfe niemals eine Atomwaffe besitzen. Trump hatte zuvor erklärt, er werde mit seinen Sicherheitsberatern zusammenkommen, "um eine endgültige Entscheidung zu treffen".

Rund 300.000 Besucher bei der "Langen Nacht der Kirchen"

Wien - Rund 600 Kirchen und kirchliche Einrichtungen verschiedener Konfessionen haben am Freitag österreichweit wieder zur ökumenischen "Langen Nacht der Kirchen" eingeladen. Laut Schätzungen der Veranstalter nutzten wie schon im Vorjahr rund 300.000 Besucherinnen und Besucher das Angebot, berichtete Kathpress. Insgesamt 1.700 Veranstaltungen bzw. Programmpunkte konnten bis in die späten Nachtstunden besucht werden - das Motto lautete heuer "MUTeinander".

Grüne treffen sich in Graz zu Bundeskongress

Graz/Wien - Die Grünen halten am Samstag in Graz ihren Bundeskongress ab. Spitzenpositionen werden diesmal nicht neu besetzt, stattdessen wollen die Ökos das Treffen ihres obersten Parteiorgans dem Zuhören widmen. Neben Wortmeldungen von Bundessprecherin Leonore Gewessler und der Graz-Wahl-Spitzenkandidatin Judith Schwentner gibt es daher auch eine offene Bühne für drei Bürgerinnen und Bürger, die sich um einen Redebeitrag bewerben hatten können.

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red