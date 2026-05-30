Entspannte Verkehrslage unmittelbar vor Brenner-Demo

Matrei am Brenner/Brenner/Innsbruck - Kurz vor der Totalsperre des Brennerkorridors aufgrund der Demo ebendort hat sich die Verkehrslage Samstagfrüh in Tirol als sehr ruhig dargestellt. "Alles sehr entspannt. Es ist viel weniger Verkehr als an normalen Samstagen", meinte ein Sprecher der Verkehrsabteilung der Polizei gegenüber APA zur Situation auf der Brennerautobahn (A13). Vorerst scheint es somit, dass sich Urlauber bzw. Durchreisende die Warnungen und Appelle der Behörden zu Herzen genommen haben.

Trump ohne Entscheidung - Iran pocht auf eigene Interessen

Washington - Im Iran-Krieg und im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon geht das Ringen um eine Friedenslösung weiter. Nachdem US-Präsident Donald Trump zuvor eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen mit Teheran angekündigt hatte, verließ er eine Lagebesprechung im Weißen Haus US-Medienberichten zufolge nach zwei Stunden ohne eine Entscheidung.

Aktion zur Rettung Eingeschlossener aus Höhle in Laos stockt

Vientiane/Bangkok - Nach der erfolgreichen Rettung eines ersten eingeschlossenen Goldsuchers in Laos wird es vermutlich vorerst keinen weiteren Bergungsversuch für die übrigen vier Eingeschlossenen geben. "Was gestern passiert ist, war ein echtes Wunder", sagte der australische Höhlentaucher Josh Richards, der die Mission an Ort und Stelle unterstützt, am Samstag. Das Risiko für weitere Bergungsversuche sei derzeit zu hoch, betonte er.

Grüne treffen sich in Graz zu Bundeskongress

Graz/Wien - Die Grünen halten am Samstag in Graz ihren Bundeskongress ab. Spitzenpositionen werden diesmal nicht neu besetzt, stattdessen wollen die Ökos das Treffen ihres obersten Parteiorgans dem Zuhören widmen. Neben Wortmeldungen von Bundessprecherin Leonore Gewessler und der Graz-Wahl-Spitzenkandidatin Judith Schwentner gibt es daher auch eine offene Bühne für drei Bürgerinnen und Bürger, die sich um einen Redebeitrag bewerben hatten können.

Experte: Österreich soll Beobachter bei Arktisrat werden

Wien - Wegen der zunehmenden Bedeutung der Arktis für die internationale Politik und den Klimawandel sollte sich auch Österreich um einen Beobachterstatus im Arktisrat, dem Zusammenschluss der Anrainerstaaten des Nordpols, bemühen. Die Schweiz habe diesen Status schon seit Jahren, sagte der finnische Arktisexperte Lassi Heininen im APA-Gespräch. Auch Österreich stünden die Türen grundsätzlich offen, weil das hochalpine Klima jenem in der Arktis ähnle, erläuterte er.

16-Jähriger stürzte beim "Militär"-Spielen in Wassergraben

Prambachkirchen - Beim "Militär"-Spielen ist ein 16-Jähriger am Freitag in Prambachkirchen in Oberösterreich (Bezirk Eferding) in einen Wassergraben gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Bursch setzte selbst einen Notruf ab. Wo er sich befand, konnte er aber nicht sagen. Eine große Suchaktion von Polizei und Feuerwehr wurde eingeleitet. Nach einer Stunde hörte eine Anrainerin seine Schreie und leistete dem Amateur-Soldaten Erste Hilfe, so die Exekutive.

Parlamentswahl in Malta begonnen

Valletta - In Malta haben am Samstag vorgezogene Parlamentswahlen begonnen. Umfragen zufolge steuert die Labour Party von Ministerpräsident Robert Abela auf eine komfortable Mehrheit zu. Das wäre der vierte Sieg der Partei bei einer Parlamentswahl in Folge. Abela hatte das Votum bereits nach vier statt der üblichen fünf Jahre angesetzt. Er begründete dies mit künftigen Herausforderungen für das kleinste EU-Land durch die unsichere internationale Lage.

Hegseth attackiert Europa - und warnt vor Chinas Hegemonie

Singapur - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei einer großen Sicherheitskonferenz in Singapur europäische Verbündete scharf kritisiert und zugleich vor einer möglichen Vorherrschaft Chinas im Indopazifik gewarnt. Die USA wollten verhindern, dass ein einzelner Staat die Region dominiere und das bestehende Machtgleichgewicht zerstöre, sagte Hegseth beim Shangri-La-Dialog in der südostasiatischen Wirtschaftsmetropole.

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red