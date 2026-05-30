Sperre des Brennerkorridors wegen Transit-Protestst begonnen

Matrei am Brenner/Brenner/Innsbruck - Die Totalsperre des Brennerkorridors in Tirol aufgrund der genehmigten Demonstration bei Matrei am Brenner hat begonnen. Samstagvormittag ab 11.00 Uhr war die Brennerautobahn (A13) zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner in beide Fahrtrichtungen nicht mehr für den Verkehr passierbar - und zwar bis 19.00 Uhr. Zuvor hatte sich die Lage sowohl am Brenner als auch auf den möglichen Ausweichrouten in Österreich sehr entspannt dargestellt. Die Demo beginnt um 13.00 Uhr.

Russland meldet Tote und Schäden nach ukrainischen Angriffen

Belgorod - Russische Behörden haben am Samstag nach ukrainischen Drohnenangriffen Tote und Schäden gemeldet. In der Grenzregion Belgorod kamen nach Angaben des regionalen Krisenstabs drei Männer ums Leben. Sie wurden demnach in der Ortschaft Oktjabrski nur wenige Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt bei zwei Angriffen getötet. In Armawir im südrussischen Gebiet Krasnodar brach laut Behörden ein Feuer auf dem Gelände eines Öllagers aus. Verletzte gebe es nicht.

Höhlendrama in Laos: Vier weitere Goldsucher in Sicherheit

Vientiane/Bangkok - Vier tagelang in einer überfluteten Höhle in Laos eingeschlossene Goldsucher sind wieder frei und in Sicherheit. Sie hätten es am Samstag alleine geschafft, sich aus dem Berg zu befreien, sagte der an der Rettungsmission beteiligte Höhlentaucher Josh Richards der Deutschen Presse-Agentur. Auch der US-Sender CNN bestätigte diese Angaben. Am Freitagabend war ein erster Goldsucher von den Rettungsmannschaften geborgen worden.

Trump ohne Entscheidung - Iran pocht auf eigene Interessen

Washington - Im Iran-Krieg und im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon geht das Ringen um eine Friedenslösung weiter. Nachdem US-Präsident Donald Trump zuvor eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen mit Teheran angekündigt hatte, verließ er eine Lagebesprechung im Weißen Haus US-Medienberichten zufolge nach zwei Stunden ohne eine Entscheidung.

Grüne treffen sich in Graz zu Bundeskongress

Graz/Wien - Die Grünen halten am Samstag in Graz ihren Bundeskongress ab. Spitzenpositionen werden diesmal nicht neu besetzt, stattdessen wollen die Ökos das Treffen ihres obersten Parteiorgans dem Zuhören widmen. Neben Wortmeldungen von Bundessprecherin Leonore Gewessler und der Graz-Wahl-Spitzenkandidatin Judith Schwentner gibt es daher auch eine offene Bühne für drei Bürgerinnen und Bürger, die sich um einen Redebeitrag bewerben hatten können.

Buckelwal in Dänemark an Land gezogen

Kopenhagen - Auf der dänischen Insel Anholt ist der Kadaver des "Timmy" genannten Buckelwals an Land gebracht worden. Im Livestream des Anbieters "News5" war am Samstag zu sehen, wie ein Fahrzeug das Tier mit einem Seil aus dem flachen Wasser langsam auf den Strand zog. Im Sand hinterließ der aufgeblähte Kadaver eine riesige Furche. Die dänische Umweltbehörde rief Einheimische und Badegäste dazu auf, sich dem Wal nicht zu nähern - es besteht Ansteckungsgefahr.

Hergovich vor Wiederwahl zum Chef der SPÖ Niederösterreich

Vösendorf - Beim 44. ordentlichen Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich in Vösendorf (Bezirk Mödling) soll Sven Hergovich am Samstag erneut zum Vorsitzenden gekürt werden. Wahlberechtigt sind rund 400 Delegierte, ein Stelldichein gibt sich auch Vizekanzler und Bundesparteichef Andreas Babler. Nachdem Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ihre Kandidatur zurückgezogen hat, entfällt die Kampfabstimmung um den Parteichefsessel.

Hegseth attackiert Europa - und warnt vor Chinas Hegemonie

Singapur/Taipeh/Peking - US-Verteidigungsminister Peter Hegseth hat bei einer großen Sicherheitskonferenz in Singapur europäische Verbündete scharf kritisiert und zugleich vor einer möglichen Vorherrschaft Chinas im Indopazifik gewarnt. Die USA wollten verhindern, dass ein einzelner Staat die Region dominiere und das bestehende Machtgleichgewicht zerstöre, sagte Hegseth am Samstag beim Shangri-La-Dialog, bei dem Politiker und Experten aus rund 45 Ländern zu Gast sind.

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red