Brenner-Demo mit tausenden Teilnehmern begonnen

Matrei am Brenner/Innsbruck/Brenner - Die Demonstration auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) bei Matrei am Brenner, die eine Totalsperre des Brennerkorridors zur Folge hatte, ist Samstagnachmittag gestartet. Laut ersten Schätzungen der Feuerwehr pilgerten rund 4.500 Menschen auf die Autobahn, wo sie von den Bürgermeistern des Wipptales begrüßt wurden. Der Initiator des Protests, der Grieser Bürgermeister Karl Mühlsteiger, ortete einen "historischen Moment."

Gewessler nimmt SPÖ aufs Korn

Graz/Wien - Mit Appellen für mehr soziale Gerechtigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Besteuerung von Superreichen haben die Grünen am Samstag in Graz ihren Bundeskongress begangen. Unter dem Motto "Fairer statt schwerer" arbeitete sich Bundessprecherin Leonore Gewessler in ihrer Rede an der "Weltuntergangssekte" FPÖ, aber auch an der Bundesregierung ab. Vor allem die SPÖ bekam dabei ihr Fett ab. Die Grünen-Chefin ist seit einem Jahr im Amt, eine Wahl stand diesmal nicht an.

BVAEB erhöht Behandlungsbeitrag von zehn auf 20 Prozent

Wien - Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) erhöht mit 1. Juni den Selbstbehalt ("Behandlungsbeitrag") von derzeit zehn auf 20 Prozent. Das gab die BVAEB auf ihrer Webseite bekannt. Diesen Schritt habe die Hauptversammlung beschlossen, "um trotz der angespannten Budgetsituation das Leistungsniveau der BVAEB auch in Zukunft sicherstellen zu können", heißt es auf der Homepage.

Vier Goldsucher nach Höhlendrama in Laos in Sicherheit

Vientiane/Bangkok - Die Freude in Laos kennt keine Grenzen: Die vier verbliebenen Goldsucher, die seit rund zehn Tagen in einer überfluteten Höhle eingeschlossen waren, sind frei. Sie hätten es am Samstag aus eigener Kraft geschafft, den Ausgang zu erreichen, sagte der an der Rettungsmission beteiligte australische Höhlentaucher Josh Richards der Deutschen Presse-Agentur. Damit sind alle fünf Goldsucher, die lebend in der Höhle in der Provinz Xaisomboun entdeckt worden waren, in Sicherheit.

Trump ohne Entscheidung - Iran pocht auf eigene Interessen

Washington - Im Iran-Krieg und im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon geht das Ringen um eine Friedenslösung weiter. Nachdem US-Präsident Donald Trump zuvor eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen mit Teheran angekündigt hatte, verließ er eine Lagebesprechung im Weißen Haus US-Medienberichten zufolge nach zwei Stunden ohne eine Entscheidung.

Hergovich mit 86,27 Prozent erneut zum Chef der SPNÖ gewählt

Vösendorf - Beim 44. ordentlichen Landesparteitag ist Sven Hergovich am Samstag in Vösendorf (Bezirk Mödling) erneut zum Vorsitzenden der SPÖ Niederösterreich gewählt worden. Der 37-jährige Landesrat erhielt 86,27 Prozent Zustimmung, 96,2 Prozent waren es bei seiner erstmaligen Kür 2023 gewesen. In seiner Rede hatte Hergovich zuvor nach internen Diskussionen Einigkeit beschworen: "Die Sozialdemokratie lebt und mit uns ist wieder zu rechnen."

Israel ruft im Südlibanon erneut zu Evakuierung auf

Genf/Beirut - Die israelische Armee hat am Samstagvormittag die Evakuierung von sieben Ortschaften im Südlibanon angeordnet. Grund dafür seien Verstöße der proiranischen Hisbollah-Miliz gegen die vereinbarte Waffenruhe. Zudem flog Israel Luftangriffe in der Nähe der libanesischen Stadt Nabatieh. Dabei wurden laut dem libanesischen Fernsehsender LBC mindestens drei Menschen getötet. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher nicht. Zuvor hatte die Hisbollah Raketen auf Israel abgefeuert.

Russland meldet Tote und Schäden nach ukrainischen Angriffen

Belgorod - Russische Behörden haben nach ukrainischen Drohnenangriffen Tote und Schäden gemeldet. In der Grenzregion Belgorod kamen nach Angaben des regionalen Krisenstabs drei Männer ums Leben. Sie wurden demnach in der Ortschaft Oktjabrski nur wenige Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt bei zwei Angriffen getötet.

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red