Brenner-Demo mit tausenden Teilnehmer: Sperre aufgehoben

Matrei am Brenner/Innsbruck/Brenner - Die Demonstration auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) gegen den überbordenden Transitverkehr hat Samstagnachmittag rund 4.500 Teilnehmer auf die Straße gebracht. Der Initiator und Ortschef von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, "drohte" dabei mit weiteren Kundgebungen, sollte sich bis Jahresende nichts bewegen. Die mit der Demo einhergehende Totalsperre des Korridors startete um 11.00 Uhr und wurde um 19.00 Uhr aufgehoben. Ein Verkehrschaos blieb aus.

Budget: Kuchenstücke aufgeteilt, Details noch offen

Wien - Während die Verhandlungen für das Doppelbudget 2027/28 nun finalisiert sind, heißt es weiter warten auf das Budgetbegleitgesetz. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte im Rahmen des Landesparteitags der SPÖ Niederösterreich in Vösendorf erklärt, die Verhandlungen seien "seit wenigen Stunden" abgeschlossen. Aus seinem Büro hieß es, die "Kuchenstücke" zwischen den Ministerien sind nun fixiert, die Details wird der Minister in seiner Budgetrede am 10. Juni vorstellen.

Vier Goldsucher nach Höhlendrama in Laos in Sicherheit

Vientiane/Bangkok - Die Freude in Laos kennt keine Grenzen: Die vier verbliebenen Goldsucher, die seit rund zehn Tagen in einer überfluteten Höhle eingeschlossen waren, sind frei. Sie hätten es am Samstag aus eigener Kraft geschafft, den Ausgang zu erreichen, sagte der an der Rettungsmission beteiligte australische Höhlentaucher Josh Richards der Deutschen Presse-Agentur. Damit sind alle fünf Goldsucher, die lebend in der Höhle in der Provinz Xaisomboun entdeckt worden waren, in Sicherheit.

Gewessler nimmt SPÖ aufs Korn

Graz/Wien - Mit Appellen für mehr soziale Gerechtigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Besteuerung von Superreichen haben die Grünen am Samstag in Graz ihren Bundeskongress begangen. Unter dem Motto "Fairer statt schwerer" arbeitete sich Bundessprecherin Leonore Gewessler in ihrer Rede an der "Weltuntergangssekte" FPÖ, aber auch an der Bundesregierung ab. Vor allem die SPÖ bekam dabei ihr Fett ab. Die Grünen-Chefin ist seit einem Jahr im Amt, eine Wahl stand diesmal nicht an.

Hergovich mit 86,27 Prozent erneut zum Chef der SPNÖ gewählt

Vösendorf - Beim 44. ordentlichen Landesparteitag ist Sven Hergovich am Samstag in Vösendorf (Bezirk Mödling) erneut zum Vorsitzenden der SPÖ Niederösterreich gewählt worden. Der 37-jährige Landesrat erhielt 86,27 Prozent Zustimmung, 96,2 Prozent waren es bei seiner erstmaligen Kür 2023 gewesen. In seiner Rede hatte Hergovich zuvor nach internen Diskussionen Einigkeit beschworen: "Die Sozialdemokratie lebt und mit uns ist wieder zu rechnen."

Spritpreisbremse wird ohne Margeneingriff verlängert

Wien - Die Spritpreisbremse wird verlängert - allerdings wird ab Juni nur mehr die Mineralölsteuer (MöSt) um 1,7 Cent pro Liter gesenkt, eine Begrenzung der Margen soll es nicht mehr geben. Darauf haben sich die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS am Samstag geeinigt. Bis Ende August müssen Tankstellen zudem Preissenkungen bei den internationalen Preisnotierungen verpflichtend weitergeben.

Russland: Ukrainische Drohne traf AKW Saporischschja

Belgorod - Laut dem russischen staatlichen Atomkonzern Rosatom hat eine ukrainische Kampfdrohne das von Russland kontrollierte Kernkraftwerk Saporischschja getroffen. Wichtige Anlagen seien bei der Explosion nicht beschädigt worden, so Rosatom-Chef Alexej Lichatschow am Samstag. Es sei jedoch ein Loch in die Wand einer Turbinenhalle gerissen worden. Eine Stellungnahme der Ukraine lag vorerst nicht vor. Bereits zuvor hatte Russland Tote und Schäden durch ukrainische Drohnen gemeldet.

BVAEB erhöht Behandlungsbeitrag von zehn auf 20 Prozent

Wien - Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) erhöht mit 1. Juni den Selbstbehalt ("Behandlungsbeitrag") von derzeit zehn auf 20 Prozent. Das gab die BVAEB auf ihrer Webseite bekannt. Diesen Schritt habe die Hauptversammlung beschlossen, "um trotz der angespannten Budgetsituation das Leistungsniveau der BVAEB auch in Zukunft sicherstellen zu können", heißt es auf der Homepage. Kritik kam von den Grünen.

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red