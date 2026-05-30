Spritpreisbremse wird ohne Margeneingriff verlängert

Wien - Die Spritpreisbremse wird verlängert - allerdings wird ab Juni nur mehr die Mineralölsteuer (MöSt) um 1,7 Cent pro Liter gesenkt, eine Begrenzung der Margen soll es nicht mehr geben. Darauf haben sich die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS am Samstag geeinigt. Bis Ende August müssen Tankstellen zudem Preissenkungen bei den internationalen Preisnotierungen verpflichtend weitergeben.

Brenner-Demo mit tausenden Teilnehmern, Chaos blieb aus

Matrei am Brenner/Innsbruck/Brenner - Die Demonstration auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) gegen den überbordenden Transitverkehr hat Samstagnachmittag rund 4.500 Teilnehmer auf die Straße gebracht. Der Initiator und Ortschef von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, "drohte" dabei mit weiteren Kundgebungen, sollte sich bis Jahresende nichts bewegen. Die mit der Demo einhergehende Totalsperre des Korridors startete wie vorgesehen um 11.00 Uhr und wurde um 19.00 Uhr aufgehoben. Ein Verkehrschaos blieb aus.

Budget: Kuchenstücke aufgeteilt, Details noch offen

Wien - Während die Verhandlungen für das Doppelbudget 2027/28 nun finalisiert sind, heißt es weiter warten auf das Budgetbegleitgesetz. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte im Rahmen des Landesparteitags der SPÖ Niederösterreich in Vösendorf erklärt, die Verhandlungen seien "seit wenigen Stunden" abgeschlossen. Aus seinem Büro hieß es, die "Kuchenstücke" zwischen den Ministerien sind nun fixiert, die Details wird der Minister in seiner Budgetrede am 10. Juni vorstellen.

Festwochen sagen Auftritt von Peter Thiel ab

Wien - Die Wiener Festwochen sagen den für den 7. Juni geplanten Auftritt des umstrittenen Techmilliardärs Peter Thiel im Rahmen des Festivals ab. Diese Entscheidung trafen Festwochen-Intendant Milo Rau und Geschäftsführerin Artemis Vakianis am Samstagabend. Thiel hätte Ende nächster Woche im Hotel Intercontinental mit Rau und dem Theologen Wolfgang Palaver unter dem Titel "Armageddon und Antichrist? Von der Theologie zur Realpolitik" diskutieren sollen.

Vier Goldsucher nach Höhlendrama in Laos in Sicherheit

Vientiane/Bangkok - Die Freude in Laos kennt keine Grenzen: Die vier verbliebenen Goldsucher, die seit rund zehn Tagen in einer überfluteten Höhle eingeschlossen waren, sind frei. Sie hätten es am Samstag aus eigener Kraft geschafft, den Ausgang zu erreichen, sagte der an der Rettungsmission beteiligte australische Höhlentaucher Josh Richards der Deutschen Presse-Agentur. Damit sind alle fünf Goldsucher, die lebend in der Höhle in der Provinz Xaisomboun entdeckt worden waren, in Sicherheit.

Malta hat Parlament gewählt - Ergebnis am Sonntag

Valletta - Das kleinste EU-Land Malta hat ein neues Parlament gewählt. Mehr als 300.000 Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale schlossen am Samstagabend (22.00 Uhr). Prognosen gab es keine. Vorherigen Umfragen zufolge dürfte die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Robert Abela erneut den Sieg holen und die oppositionelle konservative Nationalist Party von Alex Borg auf Platz zwei verweisen. Die Auszählung der Stimmen beginnt Sonntag früh.

BVAEB erhöht Behandlungsbeitrag von zehn auf 20 Prozent

Wien - Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) erhöht mit 1. Juni den Selbstbehalt ("Behandlungsbeitrag") von derzeit zehn auf 20 Prozent. Das gab die BVAEB auf ihrer Webseite bekannt. Diesen Schritt habe die Hauptversammlung beschlossen, "um trotz der angespannten Budgetsituation das Leistungsniveau der BVAEB auch in Zukunft sicherstellen zu können", heißt es auf der Homepage. Kritik kam von den Grünen.

CHP-Zwist: Özel und Kılı�daroğlu halten gleichzeitig Reden

Ankara - Nach der Absetzung der Parteispitze der größten Oppositionspartei CHP in der Türkei hat es am Samstag in Ankara große Menschenansammlungen gegeben, um entweder den ehemaligen oder den interimistischen Parteichef bei gleichzeitig gehaltenen Reden zu unterstützen. Während der gerichtlich eingesetzte Parteichef Kemal Kılı�daroğlu vor der CHP-Parteizentrale sprach, redete der abgesetzte CHP-Chef Özgür Özel vor einer Menschenmenge im Güvenpark nahe der Provinzzentrale der Partei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red