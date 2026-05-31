Wohl folgenschwerer Angriff Kiews auf Raffinerie in Russland

Saratow/Moskau - Die Ukraine hat in der Nacht auf Sonntag erneut Ölanlagen in Russland mit Drohnen angegriffen. Unter Beschuss geraten seien ein Öllager nahe der Stadt Taganrog am Asowschen Meer und eine Raffinerie in Saratow an der Wolga, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda". Russische Behörden haben die Treffer teilweise bestätigt. Vor allem in Saratow hat die Attacke, den im Internet kursierenden Bildern nach zu urteilen, wohl schwere Folgen.

Trump attackiert erneut Papst Leo XIV.

Vatikanstadt/Washington - US-Präsident Donald Trump hat erneut Papst Leo XIV. verbal angegriffen. "Jemand sollte dem Papst erklären, dass der Bürgermeister von Chicago nutzlos ist und dass der Iran keine Atomwaffe haben darf! Präsident DONALD J. TRUMP", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Dazu veröffentlichte Trump Fotos eines Treffens des Papstes im Vatikan mit einer Delegation aus Chicago unter Leitung von Bürgermeister Brandon Johnson von den Demokraten.

Iran pocht auf Freigabe eingefrorener Auslandsvermögen

Teheran - Während eine Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weiter aussteht, rückt in Teheran zunehmend die Bedeutung von eingefrorenen iranischen Auslandsvermögen in den Fokus. Iranische Medien und andere Beobachter der Verhandlungen gaben sich überzeugt, dass eine vorläufige Einigung in den Gesprächen für die Führung in Teheran entscheidend mit der Freigabe von blockiertem Geld zusammenhängt.

Sechs Festnahmen bei Schlag gegen islamistischen Extremismus

Wien - Dem heimischen Verfassungsschutz ist ein Schlag gegen den islamistischen Extremismus gelungen, der - wie die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am Wochenende mitteilte - einschlägige Netzwerke "nachhaltig geschwächt" haben dürfte. Sechs Personen wurden festgenommen, 14 Hausdurchsuchungen durchgeführt. In die gezielt im Mai gesetzte Schwerpunktaktion waren alle neun Landesämter Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) eingebunden.

Präsidentenwahl in Kolumbien im Zeichen von Gewalt

Bogota - Kolumbien wählt am Sonntag vor dem Hintergrund wachsender Gewalt und tiefer politischer Spannungen einen neuen Präsidenten. Rund 41 Millionen Bürger sind dazu aufgerufen, einen Nachfolger des linken Präsidenten Gustavo Petro zu bestimmen, der gemäß Verfassung nicht erneut kandidieren darf. Insgesamt treten 14 Kandidaten an, nach aktuellen Umfragen gibt es drei klare Favoriten.

Wehrpflicht: SPÖ für Modell "6+2" Monate

Wien - Die SPÖ plädiert in der koalitionsinternen Debatte um die Verlängerung der Wehrpflicht für einen "Plan der Mitte". Von drei Parteien würden sich "zwei einander mit Maximalforderungen" gegenüberstehen, hieß es seitens der SPÖ mit Blick auf ÖVP und NEOS zur APA. Die SPÖ schlägt nun vor, den Wehrdienst nicht zu verlängern, sondern zu "attraktivieren". Um die Miliz zu stärken, sollen die verpflichtenden zweimonatigen Übungen wieder eingeführt werden.

"Pride Month" Juni rückt LGBTIQ+-Rechte in den Fokus

Wien - Wie jedes Jahr soll auch heuer der "Pride Month" Juni wieder mit zahlreichen Veranstaltungen weltweit auf die Rechte der LGBTIQ+-Community aufmerksam machen. Highlight in Österreich wird die 30. Regenbogenparade in Wien am 13., die mit mehreren hundert Besuchern und Besucherinnen rechnen darf. Anlass wird der Themenmonat auch für politische Forderungen geben. Nach wie vor wartet die Community auf Diskriminierungsschutz im Privaten oder ein Konversionstherapien-Verbot.

Alle elf Toten nach Chemie-Unfall in US-Fabrik geborgen

Olympia (Washington) - Nach einem Chemie-Unfall in einer US-Verpackungsfabrik haben sich Befürchtungen bestätigt, dass alle neun noch vermissten Personen ums Leben gekommen sind. Damit starben insgesamt elf Menschen bei der Implosion eines Chemikalientanks im nordwestlichen Staat Washington, wie die Behörden am Samstag (Ortszeit) mitteilten. Am Dienstag war der Tank auf einem Gelände des Unternehmens Nippon Dynawave Packaging in der Kleinstadt Longview geborsten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red