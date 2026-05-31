Israel meldet Einnahme der Burg Beaufort im Südlibanon

Beirut/Tel Aviv - Israels Armee hat nach eigenen Angaben ihren Einsatz im Südlibanon ausgeweitet und im Rahmen einer Bodenoffensive die Burg Beaufort eingenommen. Israelische Soldaten seien "auf den Gipfel von Beaufort zurückgekehrt und haben dort erneut die israelische Flagge gehisst", erklärte Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Zugleich riefen die israelischen Streitkräfte zur Evakuierung sämtlicher libanesischer Gebiete südlich des Flusses Sahrani auf.

5.000 Feuerwehrleute in Oberösterreich im Sturmeinsatz

Linz/Knittelfeld - An die 5.000 Feuerwehrleute sind Samstagabend in Oberösterreich im Sturmeinsatz gestanden. Landesweit wurden die Einsatzkräfte rund 400-mal gerufen, berichtete Clemens Arzt, diensthabender Offizier beim Landesfeuerwehrverband, der APA am Sonntag. Rund 90 Prozent der Alarmierungen betrafen umgestürzte Bäume, auch einige überflutete Keller waren auszupumpen. Auch in der Steiermark und in Niederösterreich rückte die Feuerwehr zu Einsätzen aus.

Iran pocht auf Freigabe eingefrorener Auslandsvermögen

Teheran/Doha/Washington - Während eine Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weiter aussteht, fokussiert sich Teheran zunehmend auf eingefrorenes iranisches Auslandsvermögen. Beobachter der Verhandlungen sind überzeugt, dass eine vorläufige Einigung in den Gesprächen für den Iran entscheidend mit der Freigabe von blockiertem Geld zusammenhängt. Laut der "New York Times" wäre eine solche Freigabe aber für US-Präsident Donald Trump eine "bittere Pille".

Sechs Festnahmen bei Schlag gegen islamistischen Extremismus

Wien - Dem heimischen Verfassungsschutz ist ein Schlag gegen den islamistischen Extremismus gelungen, der - wie die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am Wochenende mitteilte - einschlägige Netzwerke "nachhaltig geschwächt" haben dürfte. Sechs Personen wurden festgenommen, 14 Hausdurchsuchungen durchgeführt. In die gezielt im Mai gesetzte Schwerpunktaktion waren alle neun Landesämter Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) eingebunden.

Wohl folgenschwerer Angriff Kiews auf Raffinerie in Russland

Saratow/Moskau - Die Ukraine hat in der Nacht auf Sonntag erneut Ölanlagen in mehreren Regionen in Russland mit Drohnen angegriffen. Unter Beschuss geraten seien ein Öllager nahe der Stadt Taganrog am Asowschen Meer und eine Raffinerie in Saratow an der Wolga, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda". Russische Behörden haben die Treffer teilweise bestätigt. Vor allem in Saratow hat die Attacke, den im Internet kursierenden Bildern nach zu urteilen, wohl schwere Folgen.

Nach Brenner-Demo: Verkehrssituation "weiter sensationell"

Innsbruck/Brenner/Bozen - Nachdem sich die Verkehrssituation in Tirol und auf den heimischen Reiserouten am Samstag trotz der Demonstration auf der Brennerautobahn (A13) samt Totalsperre überraschend ruhig dargestellt hatte, scheint sich dies auch am Sonntag - zumindest vorerst - nicht zu ändern. Die Verkehrspolizei in Tirol berichtete der APA von einem "normalen Sonntag" mit "erhöhtem Verkehrsaufkommen, aber keinen Staus". Für den ÖAMTC stellte sich die Lage österreichweit "weiter sensationell" dar.

Wehrpflicht: SPÖ für Modell "6+2" Monate

Wien - Die SPÖ plädiert in der koalitionsinternen Debatte um die Verlängerung der Wehrpflicht für einen "Plan der Mitte". Von drei Parteien würden sich "zwei einander mit Maximalforderungen" gegenüberstehen, hieß es seitens der SPÖ mit Blick auf ÖVP und NEOS zur APA. Die SPÖ schlägt nun vor, den Wehrdienst nicht zu verlängern, sondern zu "attraktivieren". Um die Miliz zu stärken, sollen die verpflichtenden zweimonatigen Übungen wieder eingeführt werden.

"Pride Month" Juni rückt LGBTIQ+-Rechte in den Fokus

Wien - Wie jedes Jahr soll auch heuer der "Pride Month" Juni wieder mit zahlreichen Veranstaltungen weltweit auf die Rechte der LGBTIQ+-Community aufmerksam machen. Highlight in Österreich wird die 30. Regenbogenparade in Wien am 13., die mit mehreren hundert Besuchern und Besucherinnen rechnen darf. Anlass wird der Themenmonat auch für politische Forderungen geben. Nach wie vor wartet die Community auf Diskriminierungsschutz im Privaten oder ein Konversionstherapien-Verbot.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red