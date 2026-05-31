Israel meldet Einnahme der Burg Beaufort im Südlibanon

Beirut/Tel Aviv - Israels Armee hat nach eigenen Angaben ihren Einsatz im Südlibanon ausgeweitet und im Rahmen einer Bodenoffensive die Burg Beaufort eingenommen. Israelische Soldaten seien "auf den Gipfel von Beaufort zurückgekehrt und haben dort erneut die israelische Flagge gehisst", erklärte Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Zugleich riefen die israelischen Streitkräfte zur Evakuierung sämtlicher libanesischer Gebiete südlich des Flusses Sahrani auf.

Wehrpflicht: SPÖ für Modell "6+2" Monate

Wien - Die SPÖ plädiert in der Debatte um die Verlängerung der Wehrpflicht für einen "Plan der Mitte". Von drei Parteien würden sich "zwei einander mit Maximalforderungen" gegenüberstehen, hieß es seitens der SPÖ mit Blick auf ÖVP und NEOS zur APA. Sie schlägt nun vor, den Wehrdienst nicht zu verlängern, sondern zu "attraktivieren". Um die Miliz zu stärken, sollen die verpflichtenden zweimonatigen Übungen wieder eingeführt werden. Die ÖVP begrüßte die Bewegung in der Debatte.

Regierende Labour Party in Malta vor historischem Wahlsieg

Valletta - Die regierende Labour Party von Ministerpräsident Robert Abela hat laut Hochrechnungen die vorgezogene Parlamentswahl in Malta gewonnen. Im Auszählungszentrum in Naxxar brach am Sonntag Jubel aus, als Beamte das Ergebnis verkündeten. An mehreren Orten der zur Europäischen Union gehörenden Mittelmeerinsel wurden Feuerwerkskörper gezündet. Abela hatte die ein Jahr vorgezogene Parlamentswahl im April ausgerufen.

19-Jähriger stach in Wien mit Messer auf vier Leute ein

Wien - In der Nacht auf Sonntag hat ein 19-Jähriger während einer Auseinandersetzung in Wien-Leopoldstadt vier Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren mit einem Klappmesser verletzt. Ein 22-Jähriger erlitt dabei Stichverletzungen im Oberkörper. Er schwebt in Lebensgefahr, berichtete die Polizei am Sonntag. Ein Grund für die Auseinandersetzung ist bisher ebenso unklar wie das Motiv für die Tat. Der 19-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen.

Messerattacke in Wien-Favoriten: Zwei Männer in Lebensgefahr

Wien - Bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer sind am Samstag mitten in der Waffenverbotszone in Wien-Favoriten zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei waren vier Inder am Viktor-Adler-Platz in Streit geraten. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein 25-Jähriger zwei Kontrahenten im Zuge eines Raufhandels mit einem Messer attackiert haben, so die Polizei. Ein 28-Jähriger erlitt dabei eine Stichverletzung im Rückenbereich, ein 31-Jähriger im Bauchbereich.

Wohl folgenschwerer Angriff Kiews auf Raffinerie in Russland

Saratow/Moskau - Die Ukraine hat in der Nacht auf Sonntag erneut Ölanlagen in mehreren Regionen in Russland mit Drohnen angegriffen. Unter Beschuss geraten seien ein Öllager nahe der Stadt Taganrog am Asowschen Meer und eine Raffinerie in Saratow an der Wolga, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda". Russische Behörden haben die Treffer teilweise bestätigt. Vor allem in Saratow hat die Attacke, den im Internet kursierenden Bildern nach zu urteilen, wohl schwere Folgen.

5.000 Feuerwehrleute in Oberösterreich im Sturmeinsatz

Linz/Knittelfeld - An die 5.000 Feuerwehrleute sind Samstagabend in Oberösterreich im Sturmeinsatz gestanden. Landesweit wurden die Einsatzkräfte rund 400-mal gerufen, berichtete Clemens Arzt, diensthabender Offizier beim Landesfeuerwehrverband, der APA am Sonntag. Rund 90 Prozent der Alarmierungen betrafen umgestürzte Bäume, auch einige überflutete Keller waren auszupumpen. Auch in der Steiermark und in Niederösterreich rückte die Feuerwehr zu Einsätzen aus.

Iran pocht auf Freigabe eingefrorener Auslandsvermögen

Teheran/Doha/Washington - Während eine Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weiter aussteht, fokussiert sich Teheran zunehmend auf eingefrorenes iranisches Auslandsvermögen. Beobachter der Verhandlungen sind überzeugt, dass eine vorläufige Einigung in den Gesprächen für den Iran entscheidend mit der Freigabe von blockiertem Geld zusammenhängt. Laut der "New York Times" wäre eine solche Freigabe aber für US-Präsident Donald Trump eine "bittere Pille".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red