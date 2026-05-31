Israel meldet Einnahme der Burg Beaufort im Südlibanon

Beirut/Tel Aviv - Israels Armee hat nach eigenen Angaben ihren Einsatz im Südlibanon ausgeweitet und im Rahmen einer Bodenoffensive die Burg Beaufort eingenommen. Über der Burg wurde die israelische Flagge gehisst. "Wir sind vereint, entschlossen und stärker denn je zurückgekehrt", kommentierte Regierungschef Benjamin Netanyahu die Einnahme in einer Videobotschaft. Zugleich riefen die israelischen Streitkräfte zur Evakuierung sämtlicher libanesischer Gebiete südlich des Flusses Zahrani auf.

Wehrpflicht: SPÖ für Modell "6+2" Monate

Wien - Die SPÖ plädiert in der Debatte um die Verlängerung der Wehrpflicht für einen "Plan der Mitte". Von drei Parteien würden sich "zwei einander mit Maximalforderungen" gegenüberstehen, hieß es seitens der SPÖ mit Blick auf ÖVP und NEOS zur APA. Sie schlägt nun vor, den Wehrdienst nicht zu verlängern, sondern zu "attraktivieren". Um die Miliz zu stärken, sollen die verpflichtenden zweimonatigen Übungen wieder eingeführt werden. Die ÖVP begrüßte die Bewegung in der Debatte.

Dutzende Tote nach Explosion von Munitionslager in Myanmar

Naypyidaw - Nach einer Explosion an einem Munitionslager gibt es im Nordosten Myanmars viele Opfer. Nach Angaben örtlicher Medien starben bei dem Vorfall am Sonntagmittag (Ortszeit) in Namhkam in der Shan-Region mindestens 50 Menschen. Mindestens 70 weitere wurden nach den ersten Informationen von Rettungskräften verletzt.

Zahlreiche Unfälle durch umgestürzte Bäume bei Gewittern

Amstetten/Dobersberg/Scheibbs - Heftige Gewitter haben am Sonntagnachmittag neuerlich für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Wasserrettung gesorgt: In Niederösterreich verursachten umgestürzte Bäume u.a. Unfälle auf der Westautobahn und einen Zugausfall, ein Blitz setzte den Turm von Schloss Dobersberg in Brand, berichteten die Feuerwehren. Auch im Salzburger Seengebiet hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun: Dort mussten mehrere Boote und Wassersportler gerettet werden.

"Käfer Herbie" siegt beim 66. Narzissenfest

Bad Aussee - Mit der Prämierung der schönsten Figuren hat das 66. Narzissenfest in Bad Aussee am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein einen seiner Höhepunkte erreicht. In der Kategorie "Neue Gestelle" ging der Sieg an den "Käfer Herbie" vom Team See hoch drei. Auf Platz zwei landete die Figur "Burger Poid" vom Team Kreuz-Gaiswinkl-Musikanten-Stammtisch, Platz drei sicherte sich "Lucky Fizz Gerald" von Familie Schönmaier und Freunde.

Badelt nimmt Warten auf Budgetbegleitgesetz gelassen

Wien - Fiskalratschef Christoph Badelt hat sich am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" wenig beunruhigt darüber gezeigt, dass die Verhandlungen für das Doppelbudget 2027/28 laut Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) nun finalisiert sind, das Budgetbegleitgesetz aber noch nicht vorliegt. Kritisch äußerte sich der Ex-Rektor der Wiener Wirtschaftsuniversität zur breiten heimischen Uni-Landschaft. Im Gesundheitssystem hoffte er auf eine künftige Finanzierung aus einer Hand.

Weißes Haus inszeniert ICE-Festnahmen als Kampf gegen Aliens

Washington - Mit einer eigens dafür kreierten Webseite feiert die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihre radikale Abschiebepolitik. "Sie wandeln unter uns", ist auf "aliens.gov" als Unterseite des offiziellen Internetauftritts des Weißen Hauses zu lesen. Zudem soll eine USA-Karte die Festnahmen der Einwanderungsbehörde ICE in den USA anzeigen.

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red