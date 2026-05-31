Israel meldet Einnahme der Burg Beaufort im Südlibanon

Beirut/Tel Aviv - Israels Armee hat nach eigenen Angaben ihren Einsatz im Südlibanon ausgeweitet und im Rahmen einer Bodenoffensive die Burg Beaufort eingenommen. Über der Burg wurde die israelische Flagge gehisst. "Wir sind vereint, entschlossen und stärker denn je zurückgekehrt", kommentierte Regierungschef Benjamin Netanyahu die Einnahme in einer Videobotschaft. Zugleich riefen die israelischen Streitkräfte zur Evakuierung sämtlicher libanesischer Gebiete südlich des Flusses Zahrani auf.

Wehrpflicht: SPÖ für Modell "6+2" Monate

Wien - Die SPÖ plädiert in der Debatte um die Verlängerung der Wehrpflicht für einen "Plan der Mitte". Von drei Parteien würden sich "zwei einander mit Maximalforderungen" gegenüberstehen, hieß es seitens der SPÖ mit Blick auf ÖVP und NEOS zur APA. Sie schlägt nun vor, den Wehrdienst nicht zu verlängern, sondern zu "attraktivieren". Um die Miliz zu stärken, sollen die verpflichtenden zweimonatigen Übungen wieder eingeführt werden. Die ÖVP begrüßte die Bewegung in der Debatte.

Irans Präsident Pezeshkian fordert neuen Politikstil

Teheran - Irans Präsident Massud Pezeshkian hat sich am Sonntag für eine grundlegende Änderung des Führungsstils in der Islamischen Republik ausgesprochen. Pezeshkian sagte laut der den Revolutionsgarden nahestehenden Agentur Fars, die Staatsgewalt könne nicht allein aus einer begrenzten Gruppe von Führungskräften und Beamten bestehen. Er verlangte stattdessen die Einbindung aller gesellschaftlichen Schichten, wirtschaftlicher Akteure und Wissenschafter sowie der Bevölkerung.

Selenskyj: Russland verliert Initiative auf dem Schlachtfeld

Kiew (Kyjiw) - Russland verliert im Krieg gegen die Ukraine die Initiative auf dem Schlachtfeld und eröffnet damit nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj den Weg zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Seit Ende Dezember des Vorjahres gerate die russische Armee immer mehr in die Rückhand bei hohen Verlusten an Soldaten, erklärte Selenskyj in einem Interview des Senders CBS News, das er in Teilen auch auf X und Telegram veröffentlichte.

Regierende Labour Party feierter Wahlsieg in Malta

Valletta - Die regierende Labour-Partei von Premier Robert Abela hat die Parlamentswahl im kleinsten EU-Land Malta gewonnen. Laut dem am Sonntagabend veröffentlichten offiziellen Ergebnis lagen die Sozialdemokraten mit 51,8 Prozent der Stimmen mehr als sieben Prozentpunkten vor der konservativen Nationalist Party von Oppositionsführer Alex Borg (44,7 Prozent). Das ist ein Vorsprung von mehr als 20.000 Stimmen. Abela wird am Montag von Staatspräsidentin Myriam Spiteri Debono vereidigt.

Dutzende Tote nach Explosion von Munitionslager in Myanmar

Naypyidaw - Nach einer Explosion an einem Munitionslager gibt es im Nordosten Myanmars viele Opfer. Nach Angaben örtlicher Medien starben bei dem Vorfall am Sonntagmittag (Ortszeit) in Namhkam in der Shan-Region mindestens 50 Menschen. Mindestens 70 weitere wurden nach den ersten Informationen von Rettungskräften verletzt.

Zahlreiche Unfälle durch umgestürzte Bäume bei Gewittern

Amstetten/Dobersberg/Scheibbs - Heftige Gewitter haben am Sonntagnachmittag neuerlich für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Wasserrettung gesorgt: In Niederösterreich verursachten umgestürzte Bäume u.a. Unfälle auf der Westautobahn und einen Zugausfall, ein Blitz setzte den Turm von Schloss Dobersberg in Brand, berichteten die Feuerwehren. Auch im Salzburger Seengebiet hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun: Dort mussten mehrere Boote und Wassersportler gerettet werden.

Bürgermeister Mamdani boykottiert Israel-Parade in New York

New York - Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat als erster "Mayor" seit Jahrzehnten die alljährliche Israel-Parade in der Millionenmetropole boykottiert und damit auch scharfe Kritik auf sich gezogen. "Ich habe schon im Wahlkampf gesagt, dass ich nicht an der Parade teilnehmen werde. Und ich habe meine Ansichten über die israelische Regierung sehr deutlich gemacht", erklärte Mamdani seine Entscheidung. New York City ist Heimat von rund einer Million jüdischen Einwohnern.

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red