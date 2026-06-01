Russland muss Export von Kerosin für Monate stoppen

Moskau/Charkiw (Charkow) - Die russische Regierung hat ein Exportverbot für Kerosin bis zum 30. November 2026 verhängt. Ziel sei es, die Stabilität auf dem heimischen Kraftstoffmarkt zu gewährleisten, teilte das Regime von Machthaber Wladimir Putin am Montag mit. Die Ukraine hatte zuletzt mit gezielten und effektiven Drohnenangriffen auf russische Raffinerien und Öllager die Treibstoffproduktion unter Druck gebracht. In der Ukraine gab indes bei erneuten russischen Angriffen rund ein Dutzend Verletzte.

17-Jährige attackierte in Wien Mann mit Messer

Wien - Eine 17-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht auf Montag in Wien-Liesing einen 33-jährigen Mann mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, soll es in der Wohnung des Mannes im Bereich der Lehmanngasse zu einem verbalen Streit zwischen der Jugendlichen und dem späteren Opfer gekommen sein. Nähere Details lagen am Vormittag noch nicht vor, die Verdächtige sollte aber im Laufe des Tages einvernommen werden.

Prozess gegen syrischen "Foltergeneral" in Wien begonnen

Wien - Am Montag hat am Landesgericht Wien unter regem Medieninteresse der Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des im Dezember 2024 gestürzten, syrischen Staatspräsidenten Bashar al-Assad begonnen. Ihnen werden Folter und weitere schwere Straftaten an 21 damals in Syrien inhaftierten Zivilisten vorgeworfen. Bei den Angeklagten handelt es sich um den ehemaligen Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes sowie den früheren Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa.

USA und Iran melden erneut gegenseitige Angriffe

Washington/Teheran - Das US-Militär hat am Wochenende iranische Radar- und Drohnen-Kommandozentralen in Goruk und auf der Insel Qeshm angegriffen. Die Angriffe seien eine Reaktion auf aggressive Handlungen des Iran gewesen, darunter der Abschuss einer US-Drohne vom Typ MQ-1 über internationalen Gewässern, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) am Montag mit. US-Kampfjets hätten die Luftabwehr, eine Bodenkontrollstation und zwei Drohnen zerstört. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen.

Libanesischer Präsident: "Bösartige Aggression" Israels

Beirut/Washington/Tel Aviv - Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat Israel wegen der ausgeweiteten Offensive gegen die Hisbollah-Miliz eine "bösartige und verwerfliche Aggression" gegen sein Land vorgeworfen. Er werde daran arbeiten, "das Leiden der Libanesen im Allgemeinen und der Bevölkerung des Südens im Besonderen" zu beenden, erklärte er am Montag auf X. Israels Premier Benjamin Netanyahu wies indes das Militär an, Ziele in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut anzugreifen.

Fünf Tote nach Explosion in südkoreanischer Raketenfabrik

Daejeon - Nach einer Explosion in einer südkoreanischen Rüstungsfabrik sind mindestens fünf Menschen gestorben. Weitere zwei Personen wurden schwer verletzt, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Explosion ereignete sich am Vormittag (Ortszeit) in einer Anlage des südkoreanischen Konzerns Hanwha Aerospace in Daejeon, rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul. Auf Fotos ist zu sehen, wie dunkle Rauchschwaden aus dem betroffenen Gebäude aufsteigen.

UNO-Experte gibt Österreich Chancen bei Sicherheitsratswahl

Wien/New York - Der Wiener Völkerrechtler Manfred Nowak gibt Österreich "keine schlechten Chancen" im Rennen um einen UNO-Sicherheitsratssitz gegen Deutschland und Portugal. "Es würde mich nicht wundern, wenn wir unter den zwei Staaten sind, die in den Sicherheitsrat einziehen", sagte Nowak im APA-Interview vor der Wahl durch die UNO-Generalversammlung am Mittwoch. Bei einem Scheitern sollte man den Kopf aber nicht hängen lassen. "Man kann auch nicht den Song Contest jedes Jahr gewinnen."

Prozess zur Absetzung von Ungarns Präsident Sulyok gestartet

Budapest - Die neue ungarische Regierung beginnt ein Verfahren zur Absetzung von Staatspräsident Tam?s Sulyok. Das gab Ministerpräsident P?ter Magyar am Montag in einer Pressekonferenz in Budapest bekannt. Am Sonntag war ein Ultimatum Magyars an den von der Vorgängerregierung von Viktor Orb?n eingesetzten Präsidenten verstrichen. Magyar bezeichnet das seit 2024 amtierende Staatsoberhaupt als "Marionette" Orb?ns.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red